Wszystko w Twoim smartfonie. Samsung Wallet i Toyota łączą siły

Smartfon, który i tak mamy zawsze przy sobie, staje się teraz pilotem do samochodu, a my możemy podejść do auta z całkowicie wolnymi rękami. Sprawdźmy, jak to rozwiązanie działa w praktyce i dlaczego jest bezpieczniejsze, niż mogłoby się wydawać.

Cała magia tego rozwiązania opiera się na dwóch technologiach: NFC oraz UWB

O ile płacenie telefonem przez NFC nikogo już nie dziwi, o tyle ultraszerokopasmowe UWB to prawdziwy “game changer” w motoryzacji. Dzięki precyzyjnej wymianie sygnałów radiowych, samochód dokładnie wie, w jakiej odległości od niego się znajdujesz. Oznacza to, że Toyota RAV4 odblokuje zamki dokładnie w momencie, gdy podejdziesz do drzwi, i pozwoli na uruchomienie silnika bez wyciągania telefonu z kieszeni.

Samsung Wallet został zaprojektowany, aby wyeliminować codzienne utrudnienia dzięki połączeniu wygody i bezkompromisowego bezpieczeństwa. Wprowadzając obsługę klucza cyfrowego w pojazdach Toyota, począwszy od modelu RAV4 2026, rozszerzamy te korzyści na większą liczbę osób, dzięki czemu użytkownicy urządzeń Galaxy mogą szybciej, bezpieczniej i łatwiej wyruszyć w podróż – powiedział Woncheol Chai, Wiceprezes Zarządu i Szef Zespołu Portfela Cyfrowego w dziale Mobile eXperience (MX) Business firmy Samsung Electronics.

Co ciekawe, system ten to nie tylko wygoda, ale i spore ułatwienie dla rodzin. Samsung Wallet pozwala na bezpieczne udostępnianie klucza cyfrowego zaufanym osobom. Potrzebujesz, by ktoś z domowników odebrał coś z auta lub pożyczył je na zakupy? Zamiast przekazywać sobie fizyczny brelok, po prostu wysyłasz dostęp przez aplikację. Jako główny właściciel masz pełną kontrolę – prawo dostępu możesz w każdej chwili zaktualizować lub całkowicie cofnąć, co jest niezwykle przydatne w przypadku czasowego użytkowania pojazdu przez kogoś znajomego.

Bezpieczeństwo pod nadzorem Samsung Knox

Naturalnym pytaniem, które pojawia się przy takich nowinkach, jest kwestia bezpieczeństwa. Czy ktoś może “zhakować” nasz klucz w telefonie? Samsung zapewnia, że szanse na to są bliskie zeru. Klucze cyfrowe są przechowywane w izolowanym środowisku wewnątrz urządzenia, chronionym przez platformę Samsung Knox. System ten spełnia rygorystyczne normy certyfikacji EAL6+, co w praktyce oznacza poziom zabezpieczeń stosowany w instytucjach finansowych i przy ochronie danych państwowych.

Dodatkowym bezpiecznikiem jest biometria. Aby skorzystać z klucza, użytkownik musi uwierzytelnić się odciskiem palca lub kodem PIN, co tworzy kolejną barierę dla osób niepowołanych. A co, jeśli zgubisz telefon? Tutaj z pomocą przychodzi usługa Samsung Find. Dzięki niej możesz zdalnie zablokować dostęp do klucza cyfrowego lub całkowicie usunąć go z urządzenia, zanim ktokolwiek zdąży go wykorzystać. To znacznie bezpieczniejszy scenariusz niż zgubienie tradycyjnego kluczyka, którego unieważnienie zazwyczaj wiąże się z kosztowną wizytą w serwisie i wymianą zamków.

Jeśli chodzi o dostępność, w tym miesiącu funkcja debiutuje w USA, Kanadzie i Meksyku, ale dobra wiadomość jest taka, że Europa (w tym Polska) znajduje się na krótkiej liście kolejnych rynków, które otrzymają tę aktualizację zgodnie z harmonogramem premier Toyoty.