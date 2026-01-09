Sportowe emocje za darmo. T-Mobile rozdaje kolejny prezent swoim klientom

Podsumowanie artykułu . . .

Operator, w ramach współpracy z gigantem Warner Bros. Discovery, postanowił solidnie wzmocnić swoją ofertę telewizyjną. Do znanych już kanałów Eurosport 1 i 2 dołączył właśnie Eurosport 3. Choć brzmi to jak kolejna pozycja na liście kanałów, którą można pominąć, to zawartość programowa sugeruje coś zupełnie innego. To świetny ruch ze strony „Magentowych”, zwłaszcza że zbiega się w czasie z jednymi z najważniejszych wydarzeń sportowych tego roku.

Koszykarskie święto i zimowe szaleństwo na Eurosport 3

Największą bombą dla fanów basketu jest fakt, że Eurosport 3 stał się domem dla najlepszej koszykarskiej ligi świata, czyli NBA. Już nie trzeba szukać skomplikowanych sposobów na obejrzenie zmagań za oceanem – mecze są na wyciągnięcie pilota. W najbliższym czasie na ekranach pojawią się prawdziwe hity, w tym starcia takich ekip jak Oklahoma City Thunder z San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers z Orlando Magic, czy zawsze widowiskowe mecze Golden State Warriors przeciwko Portland Trail Blazers. Dla kogoś, kto lubi zarwać nockę (lub obejrzeć powtórkę przy kawie), to pozycja obowiązkowa.

Czytaj też: Masz numer w T-Mobile? Możesz liczyć na zwrot pieniędzy

Jednak NBA to dopiero rozgrzewka przed tym, co czeka nas w lutym. Eurosport 3 będzie jednym z kluczowych miejsc, w których śledzić będziemy Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano-Cortina 2026. Transmisje ruszają już 6 lutego. Dodatkowy kanał w ofercie oznacza przede wszystkim większą różnorodność – gdy na „jedynce” i „dwójce” trwają najważniejsze konkursy skoków czy biathlonu, Eurosport 3 pozwoli zajrzeć na inne areny olimpijskie, które do tej pory często umykały uwadze szerokiej publiczności. To klasyczny przykład sytuacji, w której więcej znaczy po prostu lepiej dla kibica.

Ile to kosztuje i kto może oglądać?

Teraz najważniejsza informacja dla portfela: T-Mobile zdecydowało się udostępnić Eurosport 3 w ramach promocji bez dodatkowych opłat. Jeśli posiadacie pakiety telewizyjne M lub L, kanał powinien pojawić się na Waszej liście automatycznie.

Oto kilka kluczowych faktów dotyczących dostępu:

Czas trwania promocji — darmowy dostęp obowiązuje do 31 marca 2026 roku.

Kto skorzysta — abonenci planów M i L w MagentaTV.

Co po promocji – T-Mobile zapowiada, że po zakończeniu okresu promocyjnego klienci otrzymają informację o tym, na jakich zasadach kanał zostanie w ofercie. Można się spodziewać, że stanie się on częścią płatnych pakietów dodatkowych lub zostanie utrzymany w wyższych abonamentach, ale na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Czytaj też: Poco M8 5G i M8 Pro 5G już w Polsce. Nowe średniaki, które chcą namieszać w 2026 roku

Decyzja o włączeniu Eurosport 3 bez opłat na czas Igrzysk to sprytny ruch. Pozwala użytkownikom przetestować ofertę w jej najgorętszym momencie, a operatorowi – pochwalić się współpracą z Warner Bros. Discovery, która w Polsce ma bardzo mocną pozycję na rynku praw sportowych.