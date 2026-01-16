Vivo X300 Ultra będzie miał obiektyw Zeiss 35 mm i nowy czujnik kolorów

Podsumowanie artykułu . . .

Sensor multispektralny w smartfonie. Czy to przełom w oddawaniu barw

Jedną z bolączek aparatów fotograficznych jest radzenie sobie z prawidłowym odwzorowaniem koloru. Oczywiście w fotografii „prawidłowy kolor” to rzecz względna – już od czasów analogowych odwzorowanie barw zależało od wyboru odpowiedniego filmu, a w przypadku fotografii cyfrowej każdy producent ma swoją wizję tego i z reguły aparaty oferują wiele profili, oferujących dla każdego osobny „color science”. W smartfonach i fotografii mobilnej także tak jest, przy czym producenci często wspomagają niedomagające algorytmy czujnikami światła – miniaturowymi kolorymetrami.

Jedną z nowości X300 Ultra ma być właśnie zastosowanie największego na rynku sensora multispektralnego o rozdzielczości 5 megapikseli. Tego typu układy, rejestrujące światło w znacznie szerszym zakresie fal niż standardowe matryce RGB z filtrami Bayera, początkowo były stosowane w profesjonalnym sprzęcie, jednak już od jakiegoś czasu trafiają także do smartfonów klasy premium – w wersjach uproszczonych, ale doskonale wspomagających oprogramowanie. Dzięki ich pomiarom znacznie łatwiej uzyskać dobrą wierność kolorów – telefon nie musi już „zgadywać” odcieni, bazując wyłącznie na odczycie z głównej matrycy CMOS, tylko opiera się na dokładnym pomiarze.

Urządzenia z podobnymi czujnikami są już oczywiście dostępne, jednak na styku czujnika i oprogramowania nie zawsze wszystko działa, jak należy i np. Oppo w modelu Find X9 Pro borykał się z problemami w działaniu sensora. W X300 Pro nic podobnego jednak nie zauważyłem, zatem model Ultra ma szansę być pod tym względem co najmniej równie dobry.

Czytaj też: Test Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ – reklamę, milordzie?

Klasyczny obiektyw Zeiss 35 mm i nowy telekonwerter

Jedną z nowości X300 Ultra, na którą czekam najbardziej, jest obiektyw. Vivo kontynuuje bardzo owocną współpracę z Zeissem, a hitem będzie ogniskowa podstawowego aparatu, która w końcu wzrośnie do 35 mm – jest to najlepsza ogniskowa do fotografii ulicznej, nadaje się do szerokiego portretu, zachowując naturalną perspektywę oka ludzkiego bez zbytnich przerysowań, a do tego wciąż jest na tyle szeroka, że nieźle radzi sobie z krajobrazem. Moim zdaniem jest to znacznie lepszy wybór niż standardowa dla smartfona ogniskowa 24-26 mm.

Z tym właśnie obiektywem współpracować ma ulepszony telekonwerter – w poprzednim modelu oferował 2,35-krotne przybliżenie, a przecieki wskazują na zmianę tego parametru. Taki obiektyw – nakładka pozwala na znaczne zwiększenie ogniskowej głównego obiektywu i co do zasady ma znacznie lepsze parametry niż wbudowany teleobiektyw ze względu na brak konieczności miniaturyzacji.

Vivo 300 Pro był jednym z najciekawszych smartfonów 2025 roku

Vivo od lat stawia na fotografię i w tym segmencie z powodzeniem buduje swoją markę, głównie w Azji. Doniesienia o X300 Ultra sugerują, że zamiast wyścigu na megapiksele firma stawia na światło i kolor. Jako miłośnikowi fotografii pozostaje mi tylko przyklasnąć. Nie ukrywam, że chętnie sprawdziłbym na własne oczy, co z przecieków okaże się prawdą.