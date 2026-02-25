Airbus pokazał nową broń NATO, która zostawia klasyczne konstrukcje w tyle

Podsumowanie artykułu . . .

NATO od kilku lat szuka odpowiedzi na pytanie, czym zastąpić średnie wielozadaniowe wiropłaty wojskowe w kolejnych dekadach, a stawka jest większa niż sama prędkość czy uzbrojenie. Chodzi o to, jak mają wyglądać przyszłe operacje w środowisku, w którym rośnie presja ze strony obrony przeciwlotniczej, walki elektronicznej i coraz bardziej rozproszonych działań. Airbus właśnie dorzucił do tej dyskusji własną wizję w formie koncepcji. W materiałach nie oglądamy więc nowego śmigłowca gotowego do produkcji, tylko cyfrowe wizualizacje kierunku, w którym firma chce popchnąć program NGRC.

Czy te śmigłowce wzmocnią NATO? Airbus pokazał swoją wizję wojskowego wiropłata

Airbus Helicopters ogłosił 23 lutego, że w ramach studium NATO NGRC przygotował dwa komplementarne koncepty, bo klasyczny śmigłowiec o wysokich osiągach oraz wariant szybki, oparty o specjalną konfigurację rozwijaną przez firmę od lat na demonstratorach X3 i Racer. Projekt powstaje we współpracy z Collins Aerospace, Raytheon i MBDA, więc od początku widać, że nie chodzi wyłącznie o płatowiec, ale o szerszy pakiet systemów, integracji i uzbrojenia. Airbus jednocześnie mocno podkreśla, że te dwie maszyny nie mają ze sobą konkurować, tylko wzajemnie się uzupełniać.

Najciekawszy element tej propozycji nie dotyczy nawet samej aerodynamiki, tylko logiki eksploatacji. Airbus stawia na modularność i podejście MOSA, czyli architekturę, która ma pozwolić współdzielić obsługę, szkolenie, systemy i integrację uzbrojenia między obiema platformami. W praktyce to próba odpowiedzi na realny problem wielu armii, bo choć można zbudować bardzo efektowną maszynę o imponujących możliwościach, to jeśli koszt utrzymania i wdrożenia będzie za wysoki, to projekt przegra w logistyce, a nie w locie.

Wspomniana “specjalna konfiguracja” jednej z dwóch propozycji jest rzeczywiście czymś wielkim z perspektywy tradycyjnych układów w śmigłowcach. W uproszczeniu mówimy o konstrukcji, w której główny wirnik dostaje wsparcie dodatkowych śmigieł i elementów nośnych, co pozwala zwiększyć prędkość przelotową i poszerzyć obwiednię lotu. Airbus od lat buduje ten kierunek na demonstratorze Racer, który wyrósł z doświadczeń X3. Producent podaje, że Racer był projektowany pod prędkość przelotową powyżej 400 km/h, a w 2024 roku informował o przekroczeniu około 420 km/h. Przy misjach transportowych, ewakuacyjnych czy specjalnych taki zapas prędkości skraca czas ekspozycji i daje więcej opcji planowania lotu. Wisienką na torcie jest redukcja zużycia paliwa o około 25% oraz szybkie przyspieszanie, hamowanie oraz lepsze profile wznoszenia i zniżania.

NATO poszukuje wiropłatów nowej generacji w ramach NGRC

NGRC to program rozwijany od 2020 roku i prowadzony przez NSPA. W jego ramach chodzi o znalezienie przyszłego następcy średnich śmigłowców wielozadaniowych w perspektywie po 2035 roku. W 2022 roku sześć państw sojuszu przeznaczyło na kolejny etap prac 26,7 mln euro. Sam komunikat Airbusa pokazuje kierunek i architekturę, ale nie odpowiada jeszcze na pytania o parametry, które ostatecznie decydują o sukcesie programu, co obejmuje zasięg, udźwig, realne koszty godziny lotu, poziom ochrony, szczegóły napędu czy tempo wejścia do służby. Do tego w 2024 roku NSPA uruchomiła równoległe studia koncepcyjne, więc to wciąż etap rywalizacji o kształt przyszłego rozwiązania, a nie moment wyboru zwycięzcy. Innymi słowy, Airbus pokazał bardzo mocną kartę, ale partia dopiero się rozkręca.