Anthropic mówi „nie” reklamom w Claude AI

To nie tylko techniczna zmiana w cenniku, ale fundamentalna różnica w podejściu do tego, jak powinniśmy wchodzić w interakcję ze sztuczną inteligencją. Anthropic stawia na czystość doświadczenia, co może stać się ich najmocniejszą kartą przetargową w walce o użytkownika zmęczonego wszechobecnym marketingiem.

Filozofia czystej tablicy. Dlaczego Claude pozostanie bez reklam?

Decyzja Anthropic o unikaniu reklam nie dotyczy tylko estetyki interfejsu. Firma wyraźnie zaznaczyła, że użytkownicy nie zobaczą „linków sponsorowanych” obok swoich konwersacji, a same odpowiedzi generowane przez AI nie będą w żaden sposób manipulowane przez reklamodawców czy lokowanie produktów. W oficjalnym komunikacie zespół Anthropic porównał korzystanie z Claude’a do otwierania czystego notatnika lub brania do ręki dobrze wykonanego narzędzia – w tych sytuacjach nikt nie spodziewa się wyskakujących banerów i AI powinno działać na tej samej zasadzie.

Zamiast na reklamach, Anthropic zamierza skupić się na generowaniu przychodów z sektora biznesowego oraz od deweloperów. Model biznesowy opierać się będzie na kontraktach korporacyjnych oraz płatnych subskrypcjach. Aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców bez wprowadzania reklam, firma planuje rozwój mniejszych, tańszych w utrzymaniu modeli oraz potencjalnie nowych, niskokosztowych progów abonamentowych, jeśli tylko rynek wykaże takie zapotrzebowanie.

Warto jednak spojrzeć na decyzję Anthropic pragmatycznie

Zasięg konsumencki Claude’a jest wciąż znacznie mniejszy niż ChatGPT, który raportuje około 800 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo. W tej skali Anthropic łatwiej jest zrezygnować z potencjalnych zysków reklamowych, których i tak nie mieliby szansy zmonetyzować tak skutecznie jak konkurencja. Jednocześnie firma zamierza wykorzystać tę obietnicę jako główny oręż marketingowy. Planują oni agresywną kampanię reklamową, w tym spoty podczas Super Bowl, które będą promować Claude’a jako jedyną „czystą” alternatywę dla ChatGPT.

Dla kontrastu, OpenAI argumentuje, że wprowadzenie reklam do darmowych wersji ChatGPT (Free i Go) pozwoli na uczynienie zaawansowanej technologii dostępną dla znacznie szerszej, globalnej publiczności. Zapewniają przy tym, że nie będą sprzedawać danych użytkowników, a płatne plany, takie jak Plus, Pro czy Enterprise, pozostaną wolne od ogłoszeń, podobnie jak cały ekosystem Claude. Podejście OpenAI, choć mniej popularne wśród darmowych użytkowników, może okazać się bardziej demokratyczne, dając dostęp do potężnych modeli AI osobom, których po prostu nie stać na comiesięczne opłacanie wysokich subskrypcji.

Która wizja ma większy sens? Cóż, w dłuższej perspektywie zwycięży prawdopodobnie ten model, który okaże się zrównoważony finansowo bez zniechęcania użytkowników. Być może rynek ostatecznie podzieli się na segment masowy, akceptujący reklamy, i niszowy, który dla świętego spokoju po prostu zapłaci. Jedno jest pewne – decyzja Anthropic jest raczej wyjątkiem, bo Google też planuje wprowadzić do Gemini reklamy, a mniejsza konkurencja zapewne też nie będzie długo czekała z tym krokiem.