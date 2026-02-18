Krótki test zasilacza Enermax PlatimaxII 1200DF. Dobra konstrukcja w atrakcyjnej cenie

Podsumowanie artykułu . . .

Co otrzymujemy wraz z Enermax PlatimaxII 1200DF?

Dodatki obejmują instrukcję, kabel zasilający, opaski zaciskowe oraz śrubki. Są one standardowe dla Enermaxa, ale brakuje mi grzebieni, które powinny znaleźć się w zestawie. Warto jednak zwrócić uwagę na gwarancję. Wynosi ona aż 13 lat, co jest dłuższym czasem od standardowych 10 lat.

Wygląd i specyfikacja Enermax PlatimaxII 1200DF

Zasilacz otrzymałem w wersji czarnej, ale jest też biała w sprzedaży. Wygląda on bardzo dobrze. Grill ma podłużne linie, a na środku jest logo Enermax. Po bokach mamy nazwę serii i zasilacza, która są namalowane – nie są to naklejki. Dodając do tego każdy przewód w osobnym oplocie, to całość będzie wyglądała bardzo dobrze w obudowie.

Wymiary zasilacza to 150 x 150 x 86 mm – jest on o 10 m dłuższy niż choćby seria Revolution III S, ale jak na taką moc to nadal są kompaktowe wymiary. Waży on ok. 1,65 kg bez okablowania. Tabliczka znamionowa znajduje się po przeciwnej stronie od wentylatora. Do dyspozycji mamy jedną linię +12V. Jest ona w stanie dostarczyć 100 A (1200 W). Linie +3,3V i +5V oferują po 20 A, łącznie 100 W.

Z tyłu jest włącznik i wejście na kabel zasilający. Są też otwory w kształcie plastrów miodu oraz dodatkowy przycisk D.F. Switch. Jest to ciekawe rozwiązanie obecne tylko u Enermaxa i pozwala na oczyszczenie zasilacza z kurzu. Po jego naciśnięciu wentylator zaczyna obracać się zgodnie ze wskazówkami zegara przez 20 sekund, potem przeciwnie przez kolejne 20 sekund (potem w zależności, czy wentylator działał pasywnie czy nie, wyłączy się albo powróci do normalnej pracy). Dokładnie też to dzieje się przy starcie komputera. Technologia ta jest z pewnością ciekawym rozwiązaniem, które pozwala na łatwe czyszczenie zasilacza z kurzu. Z drugiej strony są wejścia na kable. Mają one odpowiednie podpisy więc bez problemów podłączycie dany kabel do dobrego złącza.

Długość kabli jest całkowicie w porządku. Mamy 12V-2×6 dostarczający 600 W mocy. Są też trzy osobne PCIe 6+2-pin. Tutaj jednak przydałby się jeszcze czwarty – jeśli np. podłączycie kartę wymagającą trzech takich złączy i płyta też ma dodatkowe takie zasilanie, to będzie problem. Szkoda też, że nie ma po prostu przejściówki z 12V-2×6 na 2x PCIe 6+2-pin, tak jak w innym modelu tej firmy. Poza tym mamy dwie wiązki ze wtyczkami SATA i jedną Molex. Nie ma mieszanej, ale też już naprawdę rzadko kiedy Molex jest wykorzystywany. Plus należy się za osobny oplot każdego z przewodów. Szkoda, że nie ma dołączonych grzebieni, ale i tak jest to bardzo fajne rozwiązanie.

Wnętrze Enermax PlatimaxII 1200DF

Wentylator to 135 mm model Globe Fan RL4Z S1352512HH. Jego maksymalne obroty nie powinny przekraczać 1800 RPM. Warto pamiętać, że pracuje on półpasywnie, czyli do 60% obciążenia lub przekroczenia 55°C nie powinien się włączać. Dokładnie obrazuje to powyższy wykres. Oparty jest on o łożysko kulkowe.

Do wykonania wnętrza nie mam uwag. Mamy 100% japońskich kondensatorów, co deklaruje producent i co zgadza się ze stanem faktycznym. Dwa największe są produkcji Rubycon i mają parametry 420 V, 470 uF i mogą pracować w temperaturze do 105°C. Nie zabrakło też aktywnego PFC czy przetwornicy DC-DC. Całość jest zgodna z najnowszym standardem ATX 3.1. Zastosowane zabezpieczenia to:

zabezpieczenie nadprądowe (OCP),

zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP),

zabezpieczenie podnapięciowe (UVP),

zabezpieczenie nadmocowe (OPP),

zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą (OTP),

zabezpieczenie przed zwarciem (SCP).

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-14900K (brak limitów mocy) Chłodzenie Valkyrie Dragonfang 360 Pasta Noctua NT-H2 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade 2x 16 GB 7200 MHz CL38 Dysk Goodram PX500 Gen. 2 1 TB Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition Monitor AOC G2868PQU

Testy Enermax PlatimaxII 1200DF

Spoczynkiem było wyświetlanie tylko pulpitu. Obciążenie to FurMark oraz Cinebench 2026. Zdjęcia termowizyjne wykonałem dzięki smartfonowi CAT S61. Pobór mocy zmierzyłem za pomocą watomierza Voltcraft SEM4500, a napięcia za pomocą multimetru Limit 610.

Spoczynek

Napięcia są znakomite. Wszystkie linie są bliskie idealny, a napięcia pod obciążeniem dużo nie spadają. Pod tym względem jest więc bardzo dobrze. W spoczynku wentylator się nie kręci, a pod obciążeniem jest naprawdę cicho. Zasilacz z pewnością nie będzie Wam przeszkadzał podczas pracy. Jedynie podczas włączenia technologii D.F. działa on głośno (zapewne są wtedy maksymalne obroty wentylatora), ale trwa to krótko. Temperatury są również w porządku.

Enermax PlatimaxII 1200DF ma odznaczenie 80 Plus Platinum. Dla 10% obciążenia sprawność wynosi 90,07%, dla 20% – 992,75%, dla 50% – 92,92% i dla 100% – 90,37%. Mamy też Cybenetis Platinum i A dla głośności, co tylko potwierdza jego jakość.

Krótki test Enermax PlatimaxII 1200DF – podsumowanie

Enermax PlatimaxII 1200DF kosztuje ok. 710 zł. Jest to też nowy produkt, który z czasem powinien być szerzej dostępny w sklepach. W takiej cenie jest to zdecydowanie produkt wart polecenia.

Zasilacz ma 13 lat gwarancji, co wyróżnia go na tle innych konstrukcji. Wygląda bardzo dobrze, ma dosyć małe rozmiary. Okablowanie jest dobre, choć mógłby być jeszcze jeden kabel 6+2-pin lub przejściówka na niego z 12V-2×6. Natomiast mamy 12V-2×6 o mocy 600 W, dwa EPS i sporo SATA. Długość jest odpowiednia, a plus należy się na każdy przewód w osobny oplocie. Tutaj tylko szkoda, że nie ma grzebieni w zestawie.

Wnętrze jest dobrze wykonane. Mamy 100% japońskich kondensatorów oraz odpowiednie zabezpieczenia. W takiej cenie otrzymujemy też konstrukcję o wysokiej sprawności potwierdzonej certyfikatami 80 Plus Platinum czy Cybenetics Platinum. Jest to o tyle ważne, że patrząc na zasilacze ATX 3.1 1200 W to w tej cenie konkurencja ma konstrukcje 80 Plus Gold. Zasilacz wypadł też bardzo dobrze w tesatch – napięcia są bliskie idealnym i pod obciążeniem nie ma dużych różnic względem spoczynku. Wentylator przy niskich obciążeniach nie działa, a pod pełnym jest po prostu cichy. Mamy również ciekawą technologię czyszczenia wnętrza z kurzu.

W tej cenie jest to więc naprawdę bardzo dobra konstrukcja, o wysokiej mocy, sprawności i cichej pracy. Zdecydowanie warto więc wziąć ją pod uwagę podczas zakupów. Warto też pamiętać, że w sprzedaży jest też wersja biała kostzująca ok. 720 zł.