Epson na ISE 2026: najmniejszy projektor 4K o jasności 30 000 lumenów oraz ciekawe rozwiązanie edukacyjne

Rekordowe parametry w kompaktowej formie: EB-XQ2030B

Pierwszy z modeli to EB-XQ2030B. Jego jasność na poziomie 30 000 lumenów przy jednoczesnej rozdzielczości 4K robi wrażenie samo w sobie. Producent podkreśla, że osiągnięto to w najlżejszej i najmniejszej obudowie w tej klasie. Dla firm wynajmujących sprzęt na eventy czy dla instalatorów pracujących w wymagających przestrzeniach może to być znacząca różnica, przekładająca się na logistykę i czas montażu. Projektor opiera się na laserowej technologii 3LCD, wspomaganej przez system 4K Crystal Motion, który ma zapewniać płynny i szczegółowy obraz. O stabilność pracy na najwyższych obrotach dba zaawansowany układ chłodzenia.

Jeśli chodzi o łączność, urządzenie oferuje szerokie spektrum opcji, obejmujące porty HDMI, 12G-SDI oraz HDBaseT. Zachowano także kompatybilność z gniazdami SDM od firm takich jak HIVE, Matrox czy Apantac. Ważne są również funkcje wspomagania kamery, w tym Simple Stacking i Blending. Epson wskazuje na różnorodne potencjalne zastosowania dla tego modelu. Obejmują one branżę wynajmu, tworzenie przestrzeni immersyjnych, rozrywkę tematyczną, cyfrowe instalacje artystyczne, a także wybrane aplikacje korporacyjne i akademickie. Warto zauważyć, że przy projektowaniu zwracano uwagę na aspekty środowiskowe na każdym etapie produkcji, co staje się coraz istotniejszym czynnikiem w profesjonalnych przetargach.

Nowe narzędzie dla edukacji: EB-870Ei

Druga premiera, model EB-870Ei, skierowana jest do zupełnie innego odbiorcy. To interaktywny projektor o ultrakrótkim rzucie, zaprojektowany z myślą o salach lekcyjnych. Jego główną zaletą jest możliwość montażu tuż przy ścianie lub ekranie, co likwiduje problem odbić światła oraz cieni rzucanych przez nauczyciela lub uczniów stojących przed prezentacją. To proste, ale niezwykle praktyczne rozwiązanie od lat oczekiwane w szkołach.

Proces instalacji ma być maksymalnie ułatwiony dzięki dedykowanemu uchwytowi ściennemu oraz aplikacji Epson Setting Assistant, która prowadzi użytkownika przez konfigurację i kalibrację obrazu do konkretnych wymiarów ekranu. Interaktywne pióra zyskały wbudowany akumulator i ulepszony mechanizm pisania. Centralnym punktem sterowania jest skrzynka z portem USB-C, która pozwala na jednoczesne zasilanie i zarządzanie podłączonym komputerem lub tabletem.

Projektor oferuje elastyczność w przekazie treści, wspierając połączenia przez Epson iProjection, Miracast, Wi-Fi oraz Ethernet, co umożliwia dostosowanie się do różnych stylów prowadzenia zajęć. Laserowe źródło światła gwarantuje długą żywotność bez konieczności wymiany lamp. Urządzenie obsługuje technologię 4K Enhancement, a jego ulepszony system audio w wielu przypadkach może wyeliminować potrzebę montażu dodatkowych głośników w mniejszych pomieszczeniach. To kompletny pakiet, który na papierze wygląda bardzo obiecująco, choć w edukacji najważniejsze jest zawsze, aby technologia była przejrzysta i nie sprawiała kłopotów w codziennej pracy.

Wizja projekcji według Epsona

Nowości zostały zaprezentowane w ramach wielozmysłowej instalacji „Infinity”, która miała służyć jako przykład możliwości współczesnej projekcji w tworzeniu angażujących doświadczeń. Massimo Pizzocri, wiceprezes Epson Europe, podsumował to podejście w sposób następujący:

Na ISE 2026 chcemy, aby ludzie nie tylko oglądali na projekcję – zależy nam, aby ją zobaczyli i poczuli. Nasze stoisko zostało zaprojektowane tak, aby zanurzyć odwiedzających w mocy światła, pokazując, jak projekcja może kształtować przestrzenie, tworzyć emocje i dostarczać wrażeń, które wykraczają daleko poza ekran. Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje na dużą skalę, oznakowanie, edukację, sale konferencyjne czy rozrywkę domową, Epson nadal przesuwa granice tego, co można osiągnąć dzięki projekcji— Massimo Pizzocri, wiceprezes Epson Europe

Ofertę uzupełniła również nowa seria obiektywów z serii H, przeznaczona dla projektorów o jasności od 6000 do 30 000 lumenów. Oferują one rozszerzony współczynnik rzutu, przez co pasują do jeszcze większego zakresu miejsc instalacyjnych.