Ekran AMOLED i rozmowy przez Bluetooth w cenie obiadu. Lenovo F101 może namieszać na rynku

Choć na pierwszy rzut oka przywodzi na myśl stylistykę Apple Watcha, jego głównym atutem jest agresywna wycena ustalona na poziomie około 32 dolarów (ok. 130 zł). To urządzenie dla osób, które szukają eleganckiego asystenta na nadgarstek z czytelnym panelem AMOLED, ale nie chcą wydawać fortuny na zaawansowane funkcje sportowe.

Mimo bardzo niskiej ceny Lenovo F101 nie wygląda na produkt z najniższej półki

Producent postawił na minimalistyczny design i wyjątkowo smukłą obudowę wykonaną ze stopu metalu, której grubość wynosi zaledwie 9,9 mm. Taka konstrukcja sprawia, że zegarek prezentuje się stylowo zarówno przy stroju formalnym, jak i codziennym. Dodatkowym akcentem funkcjonalnym jest obrotowa koronka, która ułatwia nawigację po systemie. Najmocniejszym punktem specyfikacji jest jednak ekran:

Duży, 1,96-calowy wyświetlacz typu AMOLED HD o rozdzielczości 410 x 502 pikseli.

Technologia 2.5D – zakrzywione krawędzie szkła poprawiają wrażenia dotykowe i estetykę urządzenia.

Wyświetlacz otoczony jest ramką o szerokości zaledwie 39,8 mm, co potęguje wrażenie nowoczesności.

Zegarek jest odporny na pył i przypadkowe zachlapania zgodnie z certyfikatem IP68, choć producent odradza pływanie z nim.

Funkcje smart i zdrowie bez GPS-u

Lenovo F101 oferuje solidny pakiet funkcji typowych dla nowoczesnych opasek i zegarków, choć cena wymusiła pewne kompromisy. Urządzenie pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych bezpośrednio z nadgarstka dzięki łączności Bluetooth 5.4. Użytkownik może również sterować muzyką odtwarzaną na smartfonie oraz otrzymywać powiadomienia z aplikacji. W kwestii monitorowania organizmu F101 zapewnia:

Ciągły pomiar tętna oraz natlenienia krwi (SpO2).

Analizę jakości i faz snu.

Śledzenie aktywności fizycznej, choć ze względu na brak modułu GPS, dystans podczas biegu czy marszu obliczany jest szacunkowo na podstawie liczby kroków.

Warto zwrócić uwagę na czas pracy. Lenovo obiecuje, że wbudowany akumulator 300 mAh pozwoli na około tydzień typowego użytkowania lub do 15 dni w trybie czuwania. Pełne naładowanie ogniwa zajmuje od 2 do 3 godzin.

Trzeba przyznać, że Lenovo F101 to interesująca alternatywa dla osób, które przedkładają estetykę i jakość wyświetlanego obrazu nad precyzyjne dane treningowe. Jasne, producent poszedł tu na wiele ustępstw, ale to normalne w budżetowej półce. Niestety, są również inne minusy, bo kupując ten model w chińskich serwisach aukcyjnych, rezygnujemy z polskiego menu oraz łatwo dostępnej gwarancji. Jeśli jednak szukasz budżetowego gadżetu, który świetnie wygląda i pozwala odebrać połączenie bez wyciągania telefonu z kieszeni, F101 może być strzałem w dziesiątkę.