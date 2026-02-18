Microsoft Edge z kolejnymi nowościami. Wersja 145 wprowadza sprytniejsze hasła i szybsze czytanie PDF-ów

Podsumowanie artykułu . . .

Od lepszego zarządzania danymi logowania, przez sprawniejszą obsługę formularzy, aż po wydajniejszego lektora tekstów – Edge 145 (konkretnie kompilacja 145.0.3800.58) udowadnia, że walka o miano najlepszej przeglądarki na rynku opartym o silnik Chromium trwa w najlepsze.

Inteligentne zarządzanie hasłami i koniec z ręcznym wpisywaniem adresów. Przyjrzyjmy się nowościom w Edge 145

Najciekawszą nowością w nowym Edge’u jest usprawnienie wbudowanego menedżera haseł. Microsoft wdrożył usługę afiliacji domen, która pozwala przeglądarce lepiej rozumieć powiązania między różnymi adresami WWW należącymi do tego samego dostawcy. W praktyce oznacza to koniec problemów z logowaniem na stronach takich jak account.microsoft.com i office.microsoft.com. Do tej pory przeglądarki często traktowały je jako zupełnie odrębne byty, co wymuszało ponowne wybieranie poświadczeń. Teraz Edge automatycznie pogrupuje powiązane domeny, sugerując odpowiednie dane logowania w sposób płynny i intuicyjny. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ gigant z Redmond wdraża tę funkcję etapami po stronie serwera.

Kolejnym ułatwieniem jest inteligentniejsze autouzupełnianie danych adresowych. Przeglądarka będzie teraz aktywniej pytać o zapisanie wpisywanych danych kontaktowych podczas wypełniania formularzy zakupowych czy rejestracyjnych. Dzięki temu przy następnej okazji wystarczy jedno kliknięcie, by cały formularz wypełnił się sam. To drobiazg, ale w świecie, w którym coraz więcej spraw załatwiamy online, każda zaoszczędzona minuta ma znaczenie.

Microsoft pochylił się również nad funkcją „Czytaj na głos”, która cieszy się sporą popularnością wśród osób pracujących z długimi dokumentami. W wersji 145 znacząco poprawiono wydajność tego narzędzia wewnątrz wbudowanego czytnika PDF. Według oficjalnych komunikatów lektor uruchamia się teraz znacznie szybciej i pracuje stabilniej, co eliminuje irytujące przestoje przy ładowaniu głosów AI w ciężkich plikach. Na ten moment ulepszenia te dotyczą wyłącznie przeglądarki PDF, ale można się spodziewać, że wkrótce trafią także do widoku zwykłych stron internetowych.

Oprócz tego Edge 145 lepiej radzi sobie z aplikacjami PWA, bo system potrafi już inteligentniej decydować, czy dane łącze powinno zostać otwarte w zainstalowanej już aplikacji, czy w nowej karcie przeglądarki. Odświeżono również panel profilu, co ułatwi życie osobom przełączającym się między kontem prywatnym a służbowym – teraz rozróżnienie tych dwóch światów jest wizualnie znacznie prostsze.

Bezpieczeństwo oczywiście nie zostało pominięte. Aktualizacja łata dwie istotne luki. Pierwsza z nich (CVE-2026-26119) dotyczy silnika Chromium i mogłaby pozwolić na nieuprawnione podniesienie uprawnień w systemie. Druga (CVE-2026-0102) jest specyficzna dla Edge’a i eliminuje błąd, który mógłby doprowadzić do niekontrolowanego wycieku danych przez mechanizm autouzupełniania.

Aktualizacja Edge 145 to solidny krok w stronę jeszcze większej wygody użytkowania. Choć nie wywraca ona interfejsu do góry nogami, to wprowadza „pod maską” usprawnienia, które czynią przeglądanie sieci bezpieczniejszym i mniej uciążliwym. Jeśli Twoja przeglądarka jeszcze nie pobrała nowej wersji, możesz to wymusić, zaglądając do ustawień w sekcji „O programie”.