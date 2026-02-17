OxygenOS jeszcze lepszy. OnePlus odświeża system i aplikację Zdjęcia

Podsumowanie artykułu . . .

To kompleksowy pakiet ulepszeń, który trafia zarówno na smartfony, jak i tablety, skupiając się na funkcjach kreatywnych oraz optymalizacji interfejsu. Proces wdrażania wystartował 5 lutego i potrwa około miesiąca, więc jeśli jeszcze nie widzicie powiadomienia, prawdopodobnie znajdziecie się w jednej z kolejnych fal aktualizacyjnych zaplanowanych do początku marca.

Nowa wersja OxygenOS to zmiany w multimediach

Najwięcej zmian doczekała się systemowa aplikacja Zdjęcia, która dzięki nowemu oprogramowaniu staje się znacznie bardziej wszechstronnym narzędziem. OnePlus postawił na płynność obsługi – animacje gestów przy przeglądaniu grafik są teraz bardziej responsywne, co przekłada się na lepsze wrażenia z codziennego użytkowania. Dla osób, które chętnie rejestrują filmy, wprowadzono rozbudowany edytor wideo, oferujący funkcje takie jak zszywanie wielu klipów, dodawanie muzyki, tekstu czy precyzyjną regulację prędkości odtwarzania.

Warto zwrócić uwagę na postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji:

Ulepszony AI Eraser — funkcja usuwania niechcianych obiektów ze zdjęć generuje teraz czystszy obraz, zostawiając znacznie mniej widocznych śladów po edycji.

funkcja usuwania niechcianych obiektów ze zdjęć generuje teraz czystszy obraz, zostawiając znacznie mniej widocznych śladów po edycji. Redukcja odbić — algorytmy lepiej radzą sobie z eliminowaniem refleksów, co jest szczególnie przydatne przy zdjęciach dokumentów oraz portretach osób noszących okulary.

— algorytmy lepiej radzą sobie z eliminowaniem refleksów, co jest szczególnie przydatne przy zdjęciach dokumentów oraz portretach osób noszących okulary. Efekt Popout w kolażach — nowa opcja pozwala „wypchnąć” główny temat zdjęcia poza ramkę, tworząc ciekawy efekt wielowarstwowości.

kolażach — nowa opcja pozwala „wypchnąć” główny temat zdjęcia poza ramkę, tworząc ciekawy efekt wielowarstwowości. Auto Straighten — to narzędzie automatycznie wyprostuje Twoje zdjęcia budynków lub portrety, jeśli podczas robienia fotki ręka nieco zadrżała i kadr uciekł z poziomu.

Oprócz multimediów, OnePlus usprawnił funkcję AI Writer dla użytkowników najnowszego OxygenOS 16. Narzędzie to potrafi teraz generować bardziej złożone formy tekstowe, takie jak scenariusze wideo, propozycje biznesowe czy opisy stanowisk pracy. Zmiany nie ominęły również sekcji Private Safe (Prywatny Sejf) – teraz dodawanie do niej plików jest szybsze, a zdjęcia i filmy można edytować bezpośrednio w bezpiecznym folderze, bez konieczności ich uprzedniego odblokowywania.

Kto otrzyma aktualizację? Lista urządzeń jest długa

OnePlus stara się objąć wsparciem szeroką gamę modeli, choć dostępność poszczególnych nowości zależy od wersji posiadanego systemu. Nowa kompilacja o numerze B40P02(BRB1EX01) dla telefonów oraz B40P02(BRB3EX01) dla tabletów trafia na urządzenia z OxygenOS 16, 15, 14, a nawet starszymi wersjami.

Oto kluczowe modele na liście wsparcia:

OxygenOS 16: OnePlus Open, seria 15, OnePlus 13/13R, seria 12, OnePlus 11 oraz nowsze modele z linii Nord (5, CE5, 4) i tablety Pad 2/3.

OnePlus Open, seria 15, OnePlus 13/13R, seria 12, OnePlus 11 oraz nowsze modele z linii Nord (5, CE5, 4) i tablety Pad 2/3. OxygenOS 15: Seria OnePlus 10, modele Nord CE4 oraz CE3.

Seria OnePlus 10, modele Nord CE4 oraz CE3. OxygenOS 14: Seria 9, model 8T oraz Nord 2T 5G.

Seria 9, model 8T oraz Nord 2T 5G. Starsze systemy (13.1 i 13.0): Seria OnePlus 8 oraz podstawowy Nord 2 5G i Nord CE 2 5G.

Należy pamiętać, że najbardziej zaawansowane funkcje, takie jak szybkie ładowanie miniatur czy pełne wsparcie dla AI Writer, są zarezerwowane głównie dla najnowszego wydania OxygenOS 16. Pozostałe urządzenia otrzymają przede wszystkim ogólne poprawki stabilności systemu. Choć proces dystrybucji OTA jest etapowy, warto zaglądać do ustawień systemowych, by sprawdzić dostępność nowej wersji już teraz.