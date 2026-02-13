Test MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI. Ciekawa płyta główna AM5 w cenie poniżej 1000 zł

Podsumowanie artykułu . . .

Co otrzymujemy wraz z MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI?

W zestawie znajdziemy 1x kabel SATA, kluczyk do usuwania klipsów M.2, antenę Wi-Fi, EZ Conn-Cable V2 oraz kabel do złączy z przedniego panelu obudowy. Antena W-Fi jest na kablu, więc możecie ją postawić w wygodnym dla Was miejscu. Ma też łatwe podłączenie – złącza wystarczy włożyć w odpowiednie miejsca z tyłu płyty głównej. EZ Conn-Cable V2 to kabel do specjalnego złącza na płycie – dzięki niemu macie dodatkowe złącze ARGB, 4-pin PWM oraz USB. Ostatni kabel pozwala na połączenie wszystkich złączy z obudowy (jeśli są osobno) w jedno i podłączenie pod płytę główną.

Wygląd MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI

Płyta jest cała czarna z żółtymi napisami. Nie ma podświetlenia ani innych wstawek. Wygląda to jednak moim zdaniem bardzo fajnie. Jeśli nie lubicie wszechobecnego ARGB, zależy Wam na ładnej, czarnej konstrukcji to z pewnością będziecie zadowoleni. MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI ma też standardowe wymiary 305 x 244 mm.

Budowa MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI

Testowana płyta wspiera procesory AMD AM5. Sekcja zasilania ma 14 (VCore, 80A SPS) + 2 (SOC) + 1 (MISC) sekcje zasilania. Taka konfiguracja spokojnie powinna poradzić sobie z każdym procesorem. Chłodzenie obejmuje dwa większe radiatory oraz 7 W/mK termopady. Nie ma ciepłowodu, ale o temperatury też nie powinniśmy mieć żadnych obaw. Zasilanie odbywa się z dwóch wtyczek 8-pin, więc tutaj nie ma zaskoczenia. Natomiast MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI ma jeszcze jedno złącze na spodzie – PCIe 8-pin. Pozwala ono na dostarczenie dodatkowej mocy do karty graficznej, wentylatorów i podświetlenia. Jego podłączenie nie jest obowiązkowe, ale jeśli mamy takie wolne złącze w zasilaczu to wypadałoby je podpiąć. Tutaj mam jedną uwagę – umieszczenie takiego złącza na spodzie płyty jest słabym pomysłem. W części obudów mogą być problemy z jego podpięciem, nie będzie to też dobrze wyglądało. Jeśli płyty konkurencji mają podobne rozwiązanie, to zazwyczaj złącze umieszczone jest obok ATX 24-pin, co jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Dodam jeszcze, że PCB ma 6 warstw.

MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI ma łącznie trzy złącza M.2. Każde z nich ma radiator, który jest zwykłą, płaską konstrukcję. Górne złącze ma go montowanego beznarzędziowo, a dwa dolne mają jeden duży mocowany na śrubki. Najwyżej położony slot M.2 obsługuje dyski PCIe 5.0 x4 2280/2260 i jest podciągnięty pod linie z procesora. Złącze M.2_2 również ma linie z CPU i obsługuje dyski PCIe 4.0 x4 22110/2280/2260. Ostatni slot ma linie z chipsetu i tutaj mamy wsparcie dla dysków PCIe 4.0 x4 2280/2260. Co ważne żadne z miejsc na dyski M.2 nie wpływa na linie PCIe dla karty graficznej. Poza tym mamy również cztery złącza SATA.

Nie zabrakło również 4 złączy na pamięci RAM DDR5. Ich maksymalna prędkość może wynosić 8200 MHz, a pojemność 256 GB. Mamy oczywiście wsparcie dla EXPO czy A-XMP. Producent wspomina również o obsłudze pamięci CUDIMM. Jak zawsze przypominam tylko, że szybsze pamięci będa działały w trybie 1:2 (stosunek prędkości pamięci do kontrolera pamięci), co będzie powodowało spadek wydajności względem 1:1. MSI ma dwie ciekawe funkcje związane z pamięciami. Pierwsza to High-Efficiency Mode, który pozwala wybrać preset opóźnień i dopasować go do posiadanych modułów. Druga to Latency Killer, który zmniejsza opóźnienia pamięci nawet o 12%. Obie opcje można włączyć w BIOSie.

MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI oferuje dwa złącza PCIe x16. Górne ma linie z procesora i wspiera urządzenia 5.0. Jest ono wzmacniane oraz ma specjalny przycisk zwalniający blokadę. Drugie złącze wspiera urządzenia x4 i ma linie z chipsetu. Tutaj nie mamy wzmocnienia oraz mamy standardową blokadę. Jest jeszcze jedno złącze PCIe 3.0 x1, które umieszczone jest zaraz nad dolnym złączami.

Układ dźwiękowy to Realtek ALC4080, więc jakość dźwięku powinna być dobra. Karta Wi-Fi 7 to MediaTek MT7925. Mamy też wsparcie dla Bluetooth 5.4. Karta ethernet to Realtek 8126VB 5G. Łączność z siecią jest ponownie dobra i tutaj nie powinniście mieć żadnych ograniczeń.

Na samej płycie znajdują się złącza:

1x CPU fan,

1x Combo fan,

6x system Fan,

1x EZ Conn-header,

złącza do przedniego panelu obudowy,

1x chassis intrusion,

1x audio,

1x Tuning Controller,

3x ARGB,

1x RGB,

1x TPM,

2x USB 2.0,

1x USB 5 Gbps,

1x USB-C 10 Gbps.

Konfiguracja złączy jest odpowiednia. Mamy sporo złączy pod wentylatory, podświetlenie czy standardową liczbę USB. Rozmieszczenie również jest ok. Złącza pod wentylatory mamy na górze, na górze po prawej i na spodzie. Na górze jest też jedno ARGB, dwa pozostałe na spodzie, ale po przeciwnych stronach. Mamy też EZ Conn, który pozwala na wyprowadzenie dodatkowych złączy na kablach, w razie potrzeby. Spokojnie więc powinno się udać wszystko podpiąć bez problemów. Na płycie nie ma przycisków ani wyświetlacza kodów POST. Są tylko diody ułatwiające diagnostykę.

Tylna zaślepka jest zintegrowana z płytą. Tutaj znajdziemy złącza:

1x HDMI,

1x USB-C 10 Gbps,

1x USB-C 20 Gbps,

2x USB 10 Gbps,

2x USB 5 Gbps,

4x USB 2.0,

1x ethernet,

2x złącza pod anteny Wi-Fi,

2x audio,

1x optical S/PDIF.

MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI mógłby mieć mniej USB 2.0, a więcej szybszych złączy, ale ogólnie rzecz biorąc konfiguracja jest całkowicie dobra jak na tą cenę. Spokojnie podłączycie szybsze urządzenia i większą ilość USB. Złącza od anteny Wi-Fi po prostu wkłada się w odpowiednie miejsca. Są dwa audio, co jest już standardem przy lepszych płytach. Brakuje mi też USB-4, ale te złącze znajdziemy w droższych modelach opartych o lepszy chipset. Warto też zauważyć, że z tyłu mamy przycisk do resetowania CMOS oraz aktualizacji BIOS.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 7950X Chłodzenie Valkyrie Jarn 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30 Dysk Crucial T700 1TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy wykonałem przy domyślnych ustawieniach BIOSu. Włączyłem tylko profil EXPO pamięci, który zadziałał bez problemów.

BIOS MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI

MSI jakiś czas temu zmienił wygląd BIOSu i w nowej wersji jest on naprawdę prosty i przyjemny. W trybie EZ łatwo włączycie profil EXPO, PBO, X3D Gaming Mode czy niektóre inne opcje. Szybko dostaniecie się też do sterowania wentylatorami, gdzie łatwo wszystko ustawicie. W trybie Advanced możecie podkręcić procesor, pamięci czy włączyć wcześniej wspomniane opcje dla pamięci. Wszystko jest dobrze poukładane i powinniście w miarę szybko się w nim odnaleźć. Dodam też, że pojemność układu pamięci BIOS to 64 MB.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Crucial T700 1 TB PCIe 5.0 x4. Warto też zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Tym razem do testów wykorzystałem benchmarki Time Spy oraz CPU Profile.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Total War: Phraorah, Assassin’s Creed Mirage oraz Far Cry 6. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy najwyższych ustawieniach. Wyłączyłem tylko ray tracing oraz DLSS/FSR, jeśli dana gra miała takie opcje. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków. W przypadku Total War był to benchmark battle.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench 2024, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61.

Temperatura sekcji jest całkowicie w porządku. Nie nagrzewa się ona mocno, jest sporo przestrzeni na podkręcenie procesora. Nie powinno być więc problemów z najbardziej wymagającymi procesorami AM5.

Test MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI – podsumowanie

MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI w momencie pisania testu najtaniej znalazłem za ok. 950 zł. Jest to zdecydowanie bardzo fajna propozycja poniżej 1000 zł i zdecydowanie rekomenduję jej zakup.

Płyta nie ma podświetlenia, ale jest cała czarna z żółtymi napisami, co moim zdaniem wygląda naprawdę dobrze. Sekcja zasilania radzi sobie bez problemów z wymagającym procesorem pozostawiając przestrzeń do podkręcania. Nie będzie też problemów z przyszłymi procesorami. Płyta jest również dobrze wyposażona i jak na swoją cenę oferuje odpowiednią ilość złączy wewnętrznych. Są one też dobrze rozmieszczone i powinny wystarczyć do większości zestawów. Z tyłu mamy też sporo złączy szybszych niż USB 2.0, są dwa USB-C, w tym jedno 20 Gbps. Można do minusów zaliczyć brak USB 4, ale tak naprawdę to nie ta półka cenowa na takie rozwiązanie. Mamy też standardowo dwa audio, co wystarczy do podłączenia mikrofonu i słuchawek.

Plus należy się za audio Realtek ALC4080 czy Wi-Fi 7 z anteną na kablu. Mamy też 3 złącza M.2, które nie wpływają na kartę graficzną. Mają one też radiatory, choć jak wyszło w testach, ten górny wypada znacznie słabiej od bardziej rozbudowanych obecnych w droższych płytach. Nie ma za to problemów z wydajnością całej platformy opartej na tej konstrukcji – wyniki we wszystkich testach są bardzo dobre. Z minusów muszę jeszcze wymienić dodatkowe złącze PCIe 8-pin umieszczone na spodzie – mogło by być one z boku, co ułatwiłoby podłączenie kabla. Z plusów zaś muszę wspomnieć o przyjemnym BIOSie, w którym łatwo się odnaleźć.

W cenie ok. 950 zł jest to zdecydowanie jedna z najlepszych propozycji, jakie znajdziecie w sklepach.