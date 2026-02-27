Astronomowie: coś czeka w głębi Pasa Kuipera. To obiekt, którego nie da się bezpośrednio dostrzec

Podsumowanie artykułu . . .

Tajemnicze obiekty z Pasa Kuipera

Według autorów publikacji na ten temat podstawę nowej teorii stanowią nieoczekiwane odchylenia i wykrzywienia orbitalnej płaszczyzny Pasa Kuipera. Są one szczególnie intrygujące, ponieważ nie dają się w pełni wyjaśnić wyłącznie znanymi ciałami Układu Słonecznego. To sugeruje, jakoby coś dużego wywoływało grawitacyjny wpływ na obiekty transneptunowe. Jednocześnie taki obiekt pozostawałby ukryty przed zwierciadłami teleskopów.

Czytaj też: Dziwne obiekty krążą po Układzie Słonecznym. Kosmiczne bałwany właśnie stały się nieco mniej tajemnicze

Wykorzystując wyniki analiz orbit obiektów wchodzących w skład Pasa Kuipera oraz biorąc pod uwagę ich rozkład, członkowie zespołu badawczego doszli do fundamentalnego wniosku. Jak podkreślają, średnia płaszczyzna orbitalna tej populacji jest odchylona od tego, czego można by się spodziewać w układzie bez dodatkowych mas. Badania podkreślają, iż skrzywienie płaszczyzny orbity Kuipera w zakresie od około 80 do 200 jednostek astronomicznych może być wywołane przez ciało o masie porównywalnej z planetą od rozmiarów Merkurego do Ziemi. Sęk w tym, że w wciąż nie zostało ono zaobserwowane bezpośrednio.

Takie ciało, gdyby istniało, miałoby wystarczającą masę, aby oddziaływać grawitacyjnie na odległe obiekty transneptunowe i wywoływać obserwowane zmiany w ich orbitach. Autorzy podkreślają jednak, że parametry takiego obiektu są nadal nieokreślone. W związku z tym przyszłe badania będą kluczowe, jeśli świat nauki na poważnie zamierza zabrać się za potwierdzenie istnienia tego hipotetycznego ciała.

Nie widać go bezpośrednio, ale da się wykryć jego grawitacyjny wpływ

A co, jeśli rozwiązanie zagadki jest inne? Astronomowie nie wykluczają takiego scenariusza. Jak sami przyznają, można wymienić inne potencjalne wyjaśnienia. Jedno z nich zakłada, iż wykryte anomalie to po prostu wynik skomplikowanych oddziaływań orbity Neptuna i innych znanych ciał. Alternatywne wyjaśnienie obejmuje natomiast nierównomierne rozmieszczenie mniejszych obiektów, które tworzą nierówności. Mimo to nietrudno zauważyć, iż pewne cechy geometryczne Pasa Kuipera są trudne do wyjaśnienia bez obecności masywnego ciała.

Czytaj też: Obiekt międzygwiezdny 3I/ATLAS ma trzy symetryczne dżety. Naukowcy debatują nad ich pochodzeniem

W poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane pytania mają pomóc między innymi dodatkowe badania orbitalne i wykorzystanie przyszłych teleskopów, takich jak Vera C. Rubin Observatory. I nawet jeśli nie mamy bezpośredniego obrazu tego hipotetycznego ciała, to jedno jest pewne: nawet nasz własny układ okazuje się wyjątkowo bogaty w astronomiczne zagadki.

Źródło: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society