Rozwiązali największy problem fotowoltaiki! Prąd popłynie nawet w deszczu

Panele słoneczne ewidentnie można jeszcze ulepszyć, a nawet ulepszyć do tego stopnia, że rynek poczuje wszerz i wzdłuż, co to znaczy “fotowoltaiczna rewolucja”. Szczególnie dobrze widać to przy perowskitach. Wokół nich od dawna narosło mnóstwo oczekiwań, bo oferują bardzo wysoką sprawność i kuszą perspektywą tańszej produkcji niż klasyczne ogniwa krzemowe. Jednocześnie mają słaby punkt, którego nie da się zamieść pod dywan marketingowym hasłem – trwałość. Wilgoć, wahania temperatury i dłuższa praca poza sterylnymi warunkami laboratoryjnymi wciąż pozostają jednym z najpoważniejszych hamulców tej technologii. Właśnie dlatego najnowsza praca zespołu z Sewilli zasługuje na uwagę nie tylko przez fakt czerpania energii z kropel deszczu.

Prąd z kropli deszczu i ze słońca naraz. Ta technologia brzmi jak przyszłość fotowoltaiki

Badacze z ICMS pokazali światu hybrydowe urządzenie oparte na ogniwie perowskitowym oraz bardzo cienkiej warstwie ochronnej wykonanej techniką plazmową. Ta powłoka ma około 100 nanometrów grubości, czyli zaledwie 0,1 mikrometra, a jej rola jest podwójna. Z jednej strony działa jak zabezpieczenie chemiczne i środowiskowe, ograniczając wpływ wilgoci na delikatne ogniwo. Z drugiej pełni funkcję powierzchni triboelektrycznej, a więc takiej, która potrafi zamienić energię mechaniczną kropli wody na sygnał elektryczny. Innymi słowy, zespół nie próbował zbudować “panelu na deszcz”, tylko dodać do perowskitu warstwę, która jednocześnie chroni i odzyskuje energię z opadów.

Według publikacji zoptymalizowana warstwa typu CFx, pracująca w trybie triboelektrycznym, osiągała piki napięcia obwodu otwartego do 110 V pod wpływem kropli deszczu. Nie oznacza to, że cały gotowy panel w normalnej pracy oddaje 110 V do jakiegoś odbiornika użytkowego. Autorzy zaznaczają, że w samym hybrydowym urządzeniu PSC/D-TENG uzyskali około 12 V na kroplę, a pokaz praktyczny objął zasilenie matryc LED przez własny konwerter podwyższający napięcie. Szczegóły zmieniają więc “rewolucyjny poziom” tego dzieła, ale nie zmieniają faktu, że sam koncept jest interesujący.

Autorzy podają, że warstwa zachowuje ponad 90 proc. przezroczystości, a po enkapsulacji najlepsze ogniwa utrzymały sprawność konwersji na poziomie 17,9 proc. W trybie samego generatora kroplowego mowa była o maksymalnej gęstości mocy rzędu około 4 mW/cm2, czyli około 40 W/m2 w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. W dodatku układ zachował ponad 85 proc. początkowego sygnału po ponad 17 tys. uderzeń kropli, a hybrydowe urządzenie pracowało przez ponad 5 godzin przy jednoczesnym oświetleniu i ciągłym skapywaniu wody. Nie są to wprawdzie parametry, które zwiastują kres klasycznym panelom fotowoltaicznym, ale są wystarczająco dobre, by myśleć o niszach, w których liczy się autonomiczność, a nie duża moc.

Czas na rewolucję fotowoltaiczną?

Na tę chwilę nie mówimy o “rewolucyjnym panelu słoneczno-deszczowym”, którego można zamówić do domu, na balkon albo na dach garażu. W grę wchodzi tylko laboratoryjne dzieło, jedno z wielu zresztą, które przybliża ludzkość do wykorzystania perowskitowych paneli fotowoltaicznych, ale droga nadal jest usłana problemami. Główną barierą na drodze ku rozpowszechnieniu tych paneli pozostają stabilność, skuteczna enkapsulacja, niezawodność w długim czasie pracy oraz kwestie związane z kontrolą i zarządzaniem związkami ołowiu powstającymi przy degradacji materiału. To nie znaczy, że perowskity stoją w miejscu.

Według najnowszego wykresu NREL, czyli amerykańskiego National Renewable Energy Laboratory, rekordowa sprawność badawczych pojedynczych ogniw perowskitowych sięga już 27,3 proc., a tandemów perowskitowo-krzemowych 35,0 proc. Równolegle Oxford PV informuje, że jako pierwsza firma wysłała komercyjne moduły tandemowe perowskit-krzem i rozwija produkcję w Brandenburgii. Tyle że to inna część tej samej historii. Rynek pcha dziś perowskity głównie w stronę coraz wydajniejszych tandemów, natomiast rozwiązanie z Sewilli jest ciekawe dlatego, że dokłada jeszcze jeden element – próbę odzysku energii z deszczu oraz poprawę odporności na pogodę.

