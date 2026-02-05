PKO BP rozszerza aplikację IKO o nową funkcję. Rodzice się ucieszą

Podsumowanie artykułu . . .

System ma automatycznie podstawiać dane z profilu klienta, jak numer PESEL czy adres, co teoretycznie ma skrócić cały proces do kilku minut. To zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie niż zakładanie nowego konta w systemie ZUS czy Emp@tia, choć oczywiście dotyczy tylko klientów tego banku.

800+ w zasięgu kciuka — PKO BP wprowadza wnioski bezpośrednio do aplikacji IKO

Wprowadzenie tej funkcji do aplikacji mobilnej to ukłon w stronę użytkowników, dla których telefon jest głównym narzędziem do zarządzania finansami. Największą zaletą rozwiązania w IKO jest automatyzacja – bank posiada już większość Twoich danych, więc formularz zaciąga je samodzielnie, co minimalizuje ryzyko pomyłek w numerze PESEL czy danych adresowych.

Jeśli masz aplikację IKO pod ręką, proces wygląda następująco:

Logujesz się do aplikacji i w dolnym menu wybierasz sekcję Oferta. W górnej części ekranu przechodzisz do zakładki Dla dziecka. Wybierasz kafelek Świadczenia, a następnie opcję Rodzina 800+.

System przeprowadzi Cię przez kilka prostych pytań, a po wysłaniu dokumentu otrzymasz na e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Co istotne, wniosek trafia stąd bezpośrednio do systemów ZUS-u, co gwarantuje takie samo bezpieczeństwo, jak przy korzystaniu z platformy PUE.

Dla osób, które mimo wszystko wolą większy ekran, opcja w serwisie iPKO (przeglądarkowym) nadal jest dostępna. Znajdziesz ją w zakładce Usługi, a następnie w sekcji e-Urząd. Warto pamiętać, że 800 plus to tylko wierzchołek góry lodowej cyfrowych usług w PKO BP. W ten sam sposób, bez wychodzenia z domu, można zawnioskować o wyprawkę Dobry Start, dofinansowanie z programu Aktywny Rodzic, świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami, a nawet o dotację na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd.

Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim, słusznie zauważa, że w codziennym biegu rodzice potrzebują narzędzi, które nie kradną ich czasu. Przeniesienie e-urzędu do aplikacji bankowej, z której i tak korzystamy niemal codziennie do sprawdzania salda czy robienia przelewów, jest naturalnym kierunkiem rozwoju. Bank staje się tutaj zaufanym pośrednikiem, który dysponuje zweryfikowaną tożsamością klienta, co eliminuje konieczność zakładania dodatkowych profili zaufanych czy pamiętania kolejnych haseł do rządowych systemów.

Bezpieczeństwo jest tu kluczowe – logowanie biometryczne w IKO (odcisk palca lub skan twarzy) chroni dostęp do wniosku lepiej niż tradycyjne hasła zapisane w przeglądarce. Dodatkowo, dzięki temu, że bank automatycznie uzupełnia znane mu informacje, czas spędzony na wypełnianiu „papierów” skraca się do zaledwie minuty lub dwóch. Jeśli więc masz konto w PKO i pobraną aplikację, nie ma sensu szukać innej drogi – to obecnie najszybszy i najbezpieczniejszy sposób na zapewnienie dziecku świadczenia na nowy okres.