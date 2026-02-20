Premiera POCO X8 Pro i X8 Pro Max zbliża się wielkimi krokami. Pierwsze rendery zdradzają wygląd nowych potworów wydajności

Podsumowanie artykułu . . .

Wszystko wskazuje na to, że marka przygotowuje się do globalnego uderzenia z dwoma modelami – X8 Pro oraz X8 Pro Max. Jeśli przecieki się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia z urządzeniami, które swoimi parametrami, szczególnie w kwestii zasilania, mogą zawstydzić niejednego flagowca.

Design serii POCO X8 bez tajemnic

Z najnowszych grafik, które obiegły serwisy społecznościowe, wynika jasno, że POCO kontynuuje tradycję rebrandingu sprawdzonych konstrukcji z chińskiego rynku. Modele X8 Pro i X8 Pro Max wyglądają niemal identycznie jak nadchodzące Redmi Turbo 5 i Turbo 5 Max. To dobra wiadomość, ponieważ linia Turbo zawsze stawiała na nowoczesny, minimalistyczny wygląd z bardzo wąskimi ramkami wokół ekranu.

POCO X8 Pro

Oba smartfony otrzymają centralnie umieszczone wycięcie na kamerę selfie oraz plecki z wyraźnie zaznaczonymi modułami aparatów. Wersja Max wyróżnia się podwójnym systemem kamer wspieranym przez podwójną diodę LED. Standardowy model Pro również posiada dwa obiektywy, ale towarzyszy im pojedynczy flash. Xiaomi (właściciel marki POCO) postawiło na klasyczną, ale atrakcyjną paletę barw: jasny błękit, biel oraz głęboką czerń. Ciekawym detalem stylistycznym w białych wariantach obu modeli jest czerwony akcent na przycisku zasilania, co nadaje im nieco „sportowego”, agresywnego charakteru.

Co kryje się pod maską?

Jeśli design można uznać za ewolucję, to specyfikacja techniczna, która wyciekła wraz z renderami, jest prawdziwą rewolucją. Zacznijmy od modelu POCO X8 Pro Max, który zapowiada się na prawdziwego kolosa. Urządzenie ma zostać wyposażone w ogromny, 6,83-calowy ekran OLED, ale to nie on budzi największe emocje. Prawdziwym „killer-feature” jest akumulator o pojemności 8500 mAh, o którym wciąż pomarzyć mogą klienci Samsunga czy Apple’a. Do tego dochodzi szybkie ładowanie 100 W, co sugeruje, że mimo ogromnej pojemności, telefon nie będzie musiał spędzać połowy dnia pod ładowarką. Za wydajność ma odpowiadać chipset Dimensity 9500s, co stawia go w ścisłej czołówce pod względem mocy obliczeniowej.

POCO X8 Pro Max

Mniejszy brat, POCO X8 Pro, również nie ma się czego wstydzić. Tutaj dostaniemy nieco bardziej poręczny ekran AMOLED o przekątnej 6,59 cala oraz procesor Dimensity 8500 Ultra. Bateria w tym modelu ma mieć pojemność 6500 mAh, co wciąż jest wynikiem znacznie powyżej rynkowej średniej. To wyraźny sygnał, że POCO stawia na „długowieczność” urządzenia na jednym ładowaniu, co może być decydującym argumentem dla osób, które intensywnie korzystają z telefonu w ciągu dnia.

Jeśli chodzi o datę premiery, to niestety przecieki nie dostarczają nam żadnych informacji na ten temat. Na razie więc musimy uzbroić się w cierpliwość, ale biorąc pod uwagę fakt, że na temat serii POCO X8 pojawia się coraz więcej szczegółów, debiut może nie być aż tak odległy.