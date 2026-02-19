Powrót płatności zbliżeniowych w zegarkach Huawei. Użytkownicy dostali nową (i lepszą) metodę

Podsumowanie artykułu . . .

Jednak wszystko wskazuje na to, że kryzys został zażegnany szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Huawei znalazło nowego partnera, a nadchodząca zmiana może okazać się nie tylko ratunkiem, ale przede wszystkim ogromnym skokiem jakościowym w komforcie codziennego płacenia.

Curve Play wchodzi na smartwatche Huawei

Głównym problemem dotychczasowego rozwiązania opartego na Quicko była konieczność przelewania środków na specjalne konto techniczne i generowania wirtualnej karty. Była to „proteza” płatnicza, która choć działała, wymagała od użytkownika ciągłego pilnowania salda w aplikacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nowym partnerem Huawei został brytyjski fintech Curve. To zmiana, która wywraca zasady gry na korzyść użytkownika.

System Curve Pay działa zupełnie inaczej niż Quicko:

Twoje karty w jednym miejscu: Curve pozwala na podpięcie niemal dowolnej karty Mastercard lub Visa wydanej przez Twój bank. Nie musisz doładowywać żadnego portfela – zegarek pobiera środki bezpośrednio z Twojego konta bankowego.

Obsługa PayPala: To rzadkość w świecie technologii ubieralnych, ale Curve umożliwia powiązanie płatności również z kontem PayPal.

Funkcja „Cofnij w czasie”: Curve oferuje unikalną opcję zmiany źródła płatności nawet do 120 dni po dokonaniu transakcji. Jeśli zapłaciłeś „nie tą kartą”, możesz to skorygować w aplikacji.

Przewalutowanie bez opłat: Dla osób podróżujących Curve oferuje korzystne kursy wymiany walut bez ukrytych prowizji bankowych.

Zastosowanie Curve Pay sprawi, że płatności na zegarkach Huawei w końcu zbliżą się standardem do rozwiązań takich jak Apple Pay czy Google Pay. Zniknie największa bariera, czyli konieczność zarządzania dodatkowym kontem przedpłaconym.

Które modele odzyskają płatności zbliżeniowe?

Przywrócenie funkcji dotyczy szerokiej gamy urządzeń, które zadebiutowały w ciągu ostatnich dwóch lat. Według aktualnych doniesień, nowa funkcja trafi na pokład takich modeli jak:

Huawei Watch Ultimate oraz nowa wersja Ultimate 2,

Seria Watch GT 6 (Pro i standardowa),

Seria Watch GT 5 (Pro i standardowa),

Huawei Watch 5 oraz Watch D2,

Seria Watch Fit 4 (Pro i standardowa).

Współpraca z Curve wydaje się być bardzo stabilnym ruchem. Fintech ten działa komercyjnie w Polsce od 2018 roku i jest rozpoznawalnym graczem na europejskim rynku finansowym. Oficjalne ogłoszenie partnerstwa jest spodziewane lada dzień, co dla wielu użytkowników może być najważniejszą aktualizacją tego roku.

Nie da się ukryć, że zamieszanie z KNF i Quicko było dla Huawei wizerunkowym ciosem, jednak tak szybkie nawiązanie współpracy z Curve pokazuje, że chiński gigant nie zamierza odpuszczać polskiego rynku. Miejmy tylko nadzieję, że tym razem płatności zostaną z nami na stałe, bo te ciągłe zawirowania z pewnością nie sprzyjają budowaniu zaufania do marki.