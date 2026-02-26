powrót

Samsung ma nowy sposób na walkę z piaskiem i kurzem w składakach

Joanna Marteklas
26.02.2026|Przeczytasz w 3 minuty
Od momentu debiutu pierwszych „składaków”, ich największą piętą achillesową pozostaje delikatność elastycznego wyświetlacza. Podczas gdy klasyczne smartfony chronią pancerne powłoki pokroju Gorilla Glass Victus 2, użytkownicy telefonów z serii Fold czy Flip muszą godzić się na obecność ultracienkiego szkła, któremu zaszkodzić może nawet mocniejszy nacisk paznokciem, nie wspominając o drobinach piasku. Samsung chce to zmienić.
Południowokoreański gigant doskonale rozumie, że obawa przed przypadkowym zniszczeniem ekranu za kilka tysięcy złotych to główny hamulec powstrzymujący wielu klientów przed zakupem. Dlatego właśnie pracuje nad kolejnym przełomem w tym segmencie, choć wbrew pozorom nie będzie to powłoka o większej twardości, tylko inteligentny system ochrony, który dosłownie „poczuje”, że coś jest nie tak.

Detekcja ciał obcych w One UI 9 – na takie rozwiązanie stawia Samsung

Najnowsze przecieki dotyczące nadchodzącej nakładki systemowej One UI 9 zdradzają, że Samsung pracuje nad funkcją o nazwie „Foreign Material Detection” (Detekcja Ciał Obcych). To rozwiązanie dedykowane wyłącznie urządzeniom ze składanym ekranem, a jego zadaniem jest monitorowanie procesu zamykania telefonu. Jeśli system wykryje, że pomiędzy połówkami wyświetlacza znajduje się jakikolwiek przedmiot – od niefortunnie zaplątanego okruszka po ziarenka piasku – użytkownik natychmiast otrzyma ostrzeżenie. Komunikat o tym, że urządzenie nie było w stanie zamknąć się w pełni, pojawi się najprawdopodobniej na ekranie zewnętrznym, a być może również w formie powiadomienia na sparowanym smartwatchu.

To proste z założenia rozwiązanie może drastycznie zmniejszyć liczbę serwisowych napraw. Często bowiem nieświadomie dociskamy obudowę, miażdżąc drobinki brudu bezpośrednio na delikatnej matrycy. Co ciekawe, funkcja ta ma być w pełni konfigurowalna – zaawansowani użytkownicy będą mogli wyłączyć irytujące powiadomienia, jeśli uznają je za zbędne. Na ten moment nie jest jasne, czy system będzie opierał się na nowych czujnikach fizycznych w zawiasie, czy może na analizie oporu silniczków i magnesów, co dawałoby nadzieję na udostępnienie tej funkcji również dla starszych modeli Galaxy Z Fold i Flip w drodze aktualizacji.

Wraz z informacjami o systemie ochrony, do sieci wyciekły grafiki prezentujące całe portfolio składaków na 2026 rok. Obok oczywistych następców, czyli Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Flip 8, pojawił się zupełnie nowy gracz: Galaxy Z Wide Fold. Ten model budzi szczególne zainteresowanie, ponieważ jego proporcje przypominają bardziej paszport niż pilot do telewizora. Jest szerszy i niższy niż standardowy Fold, co ma zapewniać wygodniejszą pracę na aplikacjach biurowych i lepszy komfort pisania na klawiaturze ekranowej. Rendery sugerują również, że wszystkie nadchodzące modele otrzymają nieco bardziej zaokrąglone narożniki, co powinno poprawić ergonomię chwytu.

Warto zauważyć, że Samsung intensyfikuje prace nad wytrzymałością w momencie, gdy konkurencja na rynku urządzeń składanych staje się wyjątkowo zacięta. Wprowadzenie systemowej ochrony przed zanieczyszczeniami to znak, że technologia składanych ekranów staje się dojrzała i bezpieczna dla przeciętnego użytkownika, który nie chce obchodzić się z telefonem jak z jajkiem.

Jak to jednak bywa w przypadku tego typu doniesień, na razie nie są one oficjalnie potwierdzone. Fakt, że Samsung pracuje nad wykrywaniem ciał obcych nie oznacza jeszcze, że funkcja pojawi się w nadchodzących składaków. Miejmy nadzieję, że tak będzie, ale obecnie należy podchodzić do tego z dozą rezerwy. Zapewne więcej szczegółów pojawi się bliżej lata, kiedy to mają zadebiutować nowe składane modele producenta.

Źródło: Android Authority

