Surfuj bez trzymanki. Plus na Kartę rzuca wyzwanie limitom gigabajtów

Operator przygotował pakiet, który pozwala zapomnieć o sprawdzaniu licznika danych przez okrągłe pół roku, a po tym czasie nadal oferuje paczki tak duże, że trudno będzie je zużyć. Wszystko to w ramach elastycznego systemu prepaid, bez wiązania się długoterminowymi cyrografami.

GIGApakiety w Plus na Kartę pod lupą. ULTRA dla wymagających i PRO dla kinomanów

Sercem nowej oferty jest GIGApakiet ULTRA. To rozwiązanie skrojone pod osoby, które telefon traktują jak centrum dowodzenia i rozrywki. Co dokładnie dostajemy w tym wariancie?

Nielimitowany internet przez pierwsze 6 miesięcy: Przez pół roku możesz streamować, pobierać i grać online bez żadnych ograniczeń ilościowych.

Przez pół roku możesz streamować, pobierać i grać online bez żadnych ograniczeń ilościowych. 1500 GB co 30 dni w drugiej połowie roku: Po okresie „no limit”, przez kolejne 6 miesięcy otrzymujesz potężną dawkę 1500 GB miesięcznie.

Po okresie „no limit”, przez kolejne 6 miesięcy otrzymujesz potężną dawkę 1500 GB miesięcznie. Kumulacja gigabajtów: To, czego nie zużyjesz, nie przepada – niewykorzystane dane przechodzą na kolejny miesiąc.

To, czego nie zużyjesz, nie przepada – niewykorzystane dane przechodzą na kolejny miesiąc. Pełna komunikacja: Oczywiście w pakiecie masz też nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Cena? Dla nowych klientów przygotowano kuszącą promocję na start: 25 zł miesięcznie przez pierwsze dwa miesiące. Po tym czasie standardowa opłata wynosi 50 zł za 30 dni. Aby skorzystać z niższej ceny, wystarczy kupić starter promocyjny i w ciągu 30 dni zasilić konto kwotą 50 zł oraz wyrazić odpowiednie zgody marketingowe.

Jeśli jednak szukasz czegoś więcej niż tylko czystego transferu, Plus przygotował GIGApakiet PRO. Za 55 zł co 30 dni otrzymujesz nie tylko nielimitowany internet i komunikację, ale także dostęp do platformy Disney+ w cenie subskrypcji. To świetna opcja dla osób, które i tak opłacają serwisy streamingowe oddzielnie – tutaj dostajesz je w jednym pakiecie z kartą SIM, co pozwala na konsolidację domowych wydatków.

Tylko uwaga, promocja nie jest bezterminowa – masz czas na decyzję do 30 kwietnia. Możesz do niej dołączyć, kupując nowy starter oznaczony hasłem „Internet bez limitu” lub aktywując pakiet na jednym z już posiadanych starterów Plus na Kartę. Warto jednak pamiętać, że pełne korzyści (jak internet bez limitu na pół roku) są najłatwiej dostępne dla nowych użytkowników, którzy aktywują usługę tuż po zakupie karty. Pamiętaj tylko o aktywacji zgód marketingowych i regularnym odnawianiu pakietu, by Twoje niewykorzystane gigabajty bezpiecznie przechodziły na kolejne okresy.