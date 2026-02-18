Toyota dołącza do cyfrowego portfela. Twój iPhone stanie się kluczykiem do samochodu

Podsumowanie artykułu . . .

Dzięki temu posiadacze sprzętów giganta z Cupertino mogą całkowicie zrezygnować z tradycyjnego pilota na rzecz iPhone’a lub Apple Watcha, co dla milionów kierowców na całym świecie oznacza koniec nerwowego przeszukiwania kieszeni pod domem czy na parkingu.

Toyota dołącza do Apple’a. Kluczyk samochodowy w iPhonie trafia do RAV4 2026

Pierwsze sygnały o tym, że coś jest na rzeczy, pojawiły się już pod koniec ubiegłego roku, gdy analitycy odkryli wpis dotyczący Toyoty w wewnętrznej bazie danych Apple. Zazwyczaj od takiego wpisu do realnego wdrożenia mija sporo czasu, ale tym razem producent zadziałał błyskawicznie. Pierwsze potwierdzenie przyszło bezpośrednio od użytkowników – właściciel nowej Toyoty RAV4 z rocznika 2026 pochwalił się na Reddicie udaną konfiguracją kluczyka w swoim Apple Wallet.

Jak to działa w praktyce? Funkcja Car Key wykorzystuje technologię NFC lub Ultra Wideband (UWB), co pozwala na:

Bezkluczykowe otwieranie — wystarczy zbliżyć telefon do klamki lub – w przypadku nowszych modeli – po prostu mieć go przy sobie, by auto się otworzyło.

Uruchamianie silnika — po zajęciu miejsca za kierownicą telefon uwierzytelnia kierowcę, umożliwiając start.

Udostępnianie kluczyka — to funkcja, którą doceni każda rodzina – możesz wysłać cyfrowy dostęp do auta za pomocą iMessage innej osobie, określając nawet uprawnienia (np. ograniczając prędkość maksymalną dla młodego kierowcy).

Na ten moment nie mamy jeszcze pełnej listy wspieranych modeli, ale obecność funkcji w najnowszym RAV4 sugeruje, że Toyota planuje wyposażyć w nią całą swoją nową flotę. Można przypuszczać, że modele takie jak Camry, Corolla czy elektryczna bZ4X również otrzymają tę aktualizację lub będą z nią zjeżdżać z linii montażowych w najbliższych miesiącach.

Co istotne, cyfrowe kluczyki Apple oferują tzw. “funkcję zapasową”. Oznacza to, że nawet jeśli Twój iPhone się rozładuje i wyłączy, nadal będziesz w stanie otworzyć i uruchomić auto przez kilka godzin dzięki resztkowej energii zmagazynowanej w urządzeniu. To ogromny krok naprzód w kwestii praktycznego bezpieczeństwa, który eliminuje największą obawę użytkowników technologii bezstykowej.

Wdrożenie to jest częścią szerszej ofensywy Apple’a. Podczas ubiegłorocznego WWDC firma wymieniła 13 marek, które zobowiązały się do dodania tej funkcji, ale Toyota – co ciekawe – nie znajdowała się na tej oficjalnej liście. Jej nagłe pojawienie się to świetna wiadomość, biorąc pod uwagę dominującą pozycję tego producenta na rynku europejskim i amerykańskim. Dla użytkowników iPhone’ów wygoda posiadania wszystkiego – od płatności, przez bilety, aż po klucze do domu i auta – w jednym miejscu jest nie do przecenienia. Miejmy tylko nadzieję, że wkrótce ta współpraca marek tylko się zacieśni, a wsparcie dla Apple Car Key obejmie również nieco starsze modele samochodów.