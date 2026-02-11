WhatsApp Web w końcu staje się pełnoprawnym komunikatorem

Podsumowanie artykułu . . .

Koniec z gorączkowym szukaniem telefonu, gdy ktoś dzwoni, a Ty właśnie odpisujesz na wiadomości na laptopie. Choć funkcja ta trafia obecnie do użytkowników wersji beta, jej szerokie wdrożenie to kwestia najbliższych tygodni.

Nowa era w przeglądarce. Co po aktualizacji zyska WhatsApp Web?

Nie da się ukryć, że przez lata WhatsApp Web był traktowany nieco po macoszemu – służył głównie do pisania, podczas gdy rozmowy były zarezerwowane dla aplikacji mobilnych i dedykowanych programów na Windowsa czy Maca. Nowa aktualizacja zmienia zasady gry, oferując niemal pełną funkcjonalność znaną z wersji desktopowej bez konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.

Najważniejsze nowości, które właśnie trafiają do użytkowników, to:

Rozmowy 1 na 1: W prawym górnym rogu okna czatu pojawiły się znajome ikony słuchawki i kamery. Kliknięcie w nie inicjuje natywne połączenie bezpośrednio w przeglądarce.

W prawym górnym rogu okna czatu pojawiły się znajome ikony słuchawki i kamery. Kliknięcie w nie inicjuje natywne połączenie bezpośrednio w przeglądarce. Udostępnianie ekranu: Podczas połączeń wideo możesz teraz w czasie rzeczywistym pokazywać swój pulpit, co jest nieocenione przy prezentowaniu dokumentów czy wspólnej pracy.

Podczas połączeń wideo możesz teraz w czasie rzeczywistym pokazywać swój pulpit, co jest nieocenione przy prezentowaniu dokumentów czy wspólnej pracy. Prywatność bez kompromisów: Wszystkie połączenia są automatycznie szyfrowane metodą end-to-end przy użyciu protokołu Signal. Oznacza to, że nikt – nawet Meta czy WhatsApp – nie ma wglądu w treść rozmowy.

Wszystkie połączenia są automatycznie szyfrowane metodą end-to-end przy użyciu protokołu Signal. Oznacza to, że nikt – nawet Meta czy WhatsApp – nie ma wglądu w treść rozmowy. Gesty i interfejs: Rozmowy pojawiają się w osobnym, pływającym oknie, dzięki czemu możesz swobodnie dzwonić i jednocześnie przeglądać inne zakładki w przeglądarce.

Szczególnie ucieszą się użytkownicy Linuxa oraz Chromebooków, którzy dotychczas nie mieli dedykowanej aplikacji i byli skazani na przełączanie się na telefon przy każdej próbie połączenia. Warto jednak pamiętać o bezpieczeństwie: przy udostępnianiu ekranu Twój rozmówca widzi wszystko, w tym powiadomienia czy wpisywane hasła, dlatego funkcja ta wymaga pełnego zaufania.

Choć obecnie funkcja skupia się na rozmowach indywidualnych, WhatsApp już zapowiedział kolejne kroki. W drodze są rozmowy grupowe dla 32 uczestników, linki do spotkań oraz funkcja planowania połączeń w kalendarzu.

Można więc śmiało powiedzieć, że WhatsApp Web w końcu dorósł do roli kompletnego narzędzia do pracy i kontaktu, eliminując jedną z największych barier w swojej historii. Jeśli nie widzisz jeszcze ikon połączeń w swojej przeglądarce, możesz dołączyć do programu beta w ustawieniach pomocy, choć prawdopodobnie za kilka dni funkcja i tak pojawi się u wszystkich. Wygląda na to, że telefon na biurku będzie mógł od teraz znacznie rzadziej opuszczać ładowarkę.