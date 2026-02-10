Allegro wprowadza rewolucyjne wyszukiwanie, które pokochają wszyscy kierowcy

Podsumowanie artykułu . . .

Allegro postanowiło raz a dobrze rozwiązać ten problem, wprowadzając funkcję, która dla milionów polskich kierowców będzie prawdziwym wybawieniem: precyzyjne wyszukiwanie części przy użyciu numeru VIN.

VIN – cyfrowy klucz do idealnie dopasowanych części na Allegro

Dotychczas proces szukania części na największej polskiej platformie e-commerce opierał się na prostym filtrze „marka-model-typ”. Choć w przypadku filtrów kabinowych czy wycieraczek to zazwyczaj wystarczało, przy bardziej technicznych elementach zaczynały się schody. Wystarczyła inna wersja nadwozia, nietypowy kod silnika lub zmiana specyfikacji w połowie roku produkcyjnego, by zamówiony „wihajster” okazał się bezużyteczny.

Nowa funkcja Allegro eliminuje to ryzyko, wykorzystując unikalny, 17-znakowy numer identyfikacyjny pojazdu (VIN). Znajdziecie go na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego w polu E, na tabliczce znamionowej auta lub – co bardzo wygodne – w aplikacji mObywatel w sekcji „szczegóły pojazdu”. Po wpisaniu tego numeru w nowe okienko wyszukiwarki, algorytm automatycznie odsieje ziarno od plew. System sam uzupełni dane techniczne i wyświetli wyłącznie te oferty, które są kompatybilne z Twoją konkretną maszyną.

Czytaj też: #wGotowości to nowa aplikacja MON, która chce nas przygotować na trudne czasy

Choć może się wydawać to drobnym ułatwieniem, to w rzeczywistości skala tego wdrożenia jest imponująca. Funkcja obejmuje obecnie blisko 56 milionów ofert, co stanowi ponad połowę całego asortymentu w kategorii części samochodowe, opony oraz felgi. To potężne usprawnienie nie tylko dla amatorów majsterkowania w garażu, ale także dla profesjonalnych warsztatów, dla których każda nietrafiona część to strata czasu i pieniędzy, związanych z procedurą zwrotu.

Czytaj też: Pożegnanie z erą MIUI. HyperOS 4 nadchodzi z autorską architekturą

Wprowadzenie wyszukiwania po VIN nie jest przypadkowe. Polski park maszynowy należy do najstarszych w Europie – średni wiek auta na naszych drogach to obecnie 15,2 roku (przy unijnej średniej 12,7 roku). Chcemy utrzymać nasze pojazdy w sprawności jak najdłużej, a to napędza gigantyczny popyt na części zamienne. Na Allegro znajdziemy ich obecnie ponad 100 milionów – od oryginalnych części o jakości OE dostarczanych przez autoryzowanych dealerów, po szeroką gamę zamienników i opon z każdej półki cenowej. Najczęściej poszukiwane przez Polaków marki w 2025 roku to niezmiennie BMW, Audi oraz Ford, a nowa funkcja sprawia, że serwisowanie tych (i wielu innych) aut staje się prostsze niż kiedykolwiek.

Czytaj też: PKO BP rozszerza aplikację IKO o nową funkcję. Rodzice się ucieszą

Co istotne, potwierdzenie dopasowania części towarzyszy użytkownikowi na każdym etapie – od listy wyników, aż po finalną kartę produktu. Daje to 100% pewności, że paczka, która dotrze do Paczkomatu, będzie zawierała dokładnie to, czego potrzebuje Twój samochód. To milowy krok w stronę cyfryzacji polskiego rynku motoryzacyjnego, który znacząco obniża stres towarzyszący zakupom technicznym.

W ten sposób Allegro skutecznie usuwa największą barierę w zakupach motoryzacyjnych online – strach przed pomyłką. Od teraz wystarczy jeden unikalny numer, by przeszukać miliony ofert i mieć pewność, że wybrany element będzie pasował jak ulał.