Allegro wprowadza rewolucyjne wyszukiwanie, które pokochają wszyscy kierowcy

Joanna Marteklas
10.02.2026|Przeczytasz w 3 minuty
Każdy, kto choć raz próbował samodzielnie naprawić samochód lub motocykl, zna ten moment niepewności przyciskania przycisku „Kup teraz” na Allegro. Czy te części na pewno będą pasować do naszej maszyny? Na jeden model auta mogą składać się dziesiątki tysięcy różnych części, więc margines błędu jest ogromny.
Allegro postanowiło raz a dobrze rozwiązać ten problem, wprowadzając funkcję, która dla milionów polskich kierowców będzie prawdziwym wybawieniem: precyzyjne wyszukiwanie części przy użyciu numeru VIN.

VIN – cyfrowy klucz do idealnie dopasowanych części na Allegro

Dotychczas proces szukania części na największej polskiej platformie e-commerce opierał się na prostym filtrze „marka-model-typ”. Choć w przypadku filtrów kabinowych czy wycieraczek to zazwyczaj wystarczało, przy bardziej technicznych elementach zaczynały się schody. Wystarczyła inna wersja nadwozia, nietypowy kod silnika lub zmiana specyfikacji w połowie roku produkcyjnego, by zamówiony „wihajster” okazał się bezużyteczny.

Nowa funkcja Allegro eliminuje to ryzyko, wykorzystując unikalny, 17-znakowy numer identyfikacyjny pojazdu (VIN). Znajdziecie go na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego w polu E, na tabliczce znamionowej auta lub – co bardzo wygodne – w aplikacji mObywatel w sekcji „szczegóły pojazdu”. Po wpisaniu tego numeru w nowe okienko wyszukiwarki, algorytm automatycznie odsieje ziarno od plew. System sam uzupełni dane techniczne i wyświetli wyłącznie te oferty, które są kompatybilne z Twoją konkretną maszyną.

Choć może się wydawać to drobnym ułatwieniem, to w rzeczywistości skala tego wdrożenia jest imponująca. Funkcja obejmuje obecnie blisko 56 milionów ofert, co stanowi ponad połowę całego asortymentu w kategorii części samochodowe, opony oraz felgi. To potężne usprawnienie nie tylko dla amatorów majsterkowania w garażu, ale także dla profesjonalnych warsztatów, dla których każda nietrafiona część to strata czasu i pieniędzy, związanych z procedurą zwrotu.

Wprowadzenie wyszukiwania po VIN nie jest przypadkowe. Polski park maszynowy należy do najstarszych w Europie – średni wiek auta na naszych drogach to obecnie 15,2 roku (przy unijnej średniej 12,7 roku). Chcemy utrzymać nasze pojazdy w sprawności jak najdłużej, a to napędza gigantyczny popyt na części zamienne. Na Allegro znajdziemy ich obecnie ponad 100 milionów – od oryginalnych części o jakości OE dostarczanych przez autoryzowanych dealerów, po szeroką gamę zamienników i opon z każdej półki cenowej. Najczęściej poszukiwane przez Polaków marki w 2025 roku to niezmiennie BMW, Audi oraz Ford, a nowa funkcja sprawia, że serwisowanie tych (i wielu innych) aut staje się prostsze niż kiedykolwiek.

Co istotne, potwierdzenie dopasowania części towarzyszy użytkownikowi na każdym etapie – od listy wyników, aż po finalną kartę produktu. Daje to 100% pewności, że paczka, która dotrze do Paczkomatu, będzie zawierała dokładnie to, czego potrzebuje Twój samochód. To milowy krok w stronę cyfryzacji polskiego rynku motoryzacyjnego, który znacząco obniża stres towarzyszący zakupom technicznym.

W ten sposób Allegro skutecznie usuwa największą barierę w zakupach motoryzacyjnych online – strach przed pomyłką. Od teraz wystarczy jeden unikalny numer, by przeszukać miliony ofert i mieć pewność, że wybrany element będzie pasował jak ulał.

