Powrót do gry. Xiaomi wznawia wdrażanie HyperOS 3 po świątecznej przerwie

Choć pierwotne plany sugerowały, że na nowe paczki danych poczekamy do marca, inżynierowie wrócili do pracy z wyprzedzeniem, dostarczając stabilne wersje oprogramowania dla szerokiej gamy smartfonów marek Xiaomi, Redmi oraz POCO.

Xiaomi odpoczął i wraca do pracy

Zastój, który mogliśmy zaobserwować w ostatnich tygodniach, nie był wynikiem problemów technicznych, lecz tradycji. Podobnie jak większość gigantów technologicznych z Państwa Środka, Xiaomi co roku wchodzi w tryb serwisowy na czas najważniejszych świąt w tamtejszym kalendarzu. Zazwyczaj okres od połowy lutego do początku marca to czas, w którym kompilacje wewnętrzne są wstrzymane, a publiczne serwery milczą. W tym roku jednak zespoły deweloperskie postanowiły skrócić urlopy. Już 21 lutego w sieci pojawiły się pierwsze sygnały o wznowieniu wysyłki dla kwalifikujących się modeli.

To nagłe przyspieszenie oznacza, że Xiaomi wraca do regularnego harmonogramu znacznie sprawniej niż w poprzednich latach. Dla nas, użytkowników końcowych, to jasny sygnał: jeśli Twój telefon znajduje się na liście urządzeń do aktualizacji, sprawdź ustawienia systemowe, bo powiadomienie o dostępności HyperOS 3 może pojawić się w każdej chwili.

Kto dostanie aktualizację w pierwszej kolejności?

Pierwsza fala wydań poświątecznych objęła imponującą liczbę modeli, często pod różnymi nazwami rynkowymi. Co ważne, większość z tych kompilacji bazuje na najnowszym Androidzie 16. Wśród urządzeń, które jako pierwsze otrzymały nowe oprogramowanie, znalazł się chiński wariant Redmi Turbo 5 (wersja OS3.0.11.0.WPJCNXM). Na rynku globalnym oraz w Indiach ożywienie widać w przypadku serii POCO M6 Plus 5G oraz Redmi 13 5G, które mogą już instalować paczkę o numerze końcowym .WNUINXM. Nie zapomniano również o regionie europejskim i rosyjskim – tutaj aktualizacje trafiły do popularnych modeli POCO M6 Pro 4G oraz Redmi Note 13 Pro 4G.

Bardzo ciekawie zapowiada się też sytuacja budżetowców. Modele takie jak POCO C75 5G czy Redmi A4 otrzymały wersję systemu (OS3.0.3.0.WGVINXM), która wprowadza nie tylko poprawki bezpieczeństwa, ale też nowe elementy interfejsu. Mowa tu między innymi o funkcji HyperIsland – autorskiej odpowiedzi Xiaomi na interaktywne powiadomienia wokół wycięcia aparatu – oraz całkowicie przeprojektowanych widżetach ekranu głównego.

Oczywiście jak to zwykle bywa, aktualizacje udostępniane są partiami, więc trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości, zanim nowa wersja oprogramowania dotrze do wszystkich. Jednak to już kwestia dni, niż tygodni, dlatego warto sprawdzać w Ustawieniach, czy macie już dostępną nową wersję HyperOS.