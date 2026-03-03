powrót

3I/ATLAS wykona zaskakujący manewr? Oto nowe przewidywania ekspertów

Aleksander Kowal
03.03.2026|Przeczytasz w 2 minuty
Kometa międzygwiezdna oznaczona jako 3I/ATLAS, czyli jeden z zaledwie trzech potwierdzonych tego typu obiektów pochodzących spoza Układu Słonecznego, może wkrótce wykonać nieoczekiwany manewr. Zdaniem astronomów może on potencjalnie zmienić jego trajektorię podróży, co potwierdzają wyniki badań dynamiki ruchu oraz obserwacji orbitalnych.
Międzygwiezdny gość i grawitacyjne perypetie

3I/ATLAS (oficjalnie nosząca oznaczenie C/2025 N1) została odkryta 1 lipca ubiegłego roku przez system przeglądów nieba ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) i szybko została sklasyfikowana jako obiekt międzygwiezdny ze względu na swoją hiperboliczną trajektorię. Oznacza to, iż jej ruch nie jest związany grawitacyjnie ze Słońcem i wynika z przybycia z przestrzeni międzygwiazdowej.

Autorzy publikacji naukowej mającej obecnie formę preprintu przeprowadzili symulacje dynamiki orbitalnej komety w kontekście oddziaływań grawitacyjnych planet Układu Słonecznego. Wynika z nich, że podczas przejścia przez Układ Słoneczny 3I/ATLAS zbliżyła się do Marsa, a po przejściu przez peryhelium. czyli najbliższy punkt swojej orbity względem Słońca, jej najbliższe przejście obok Jowisza może mieć kluczowy wpływ na dalszy kierunek oraz kształt trajektorii ruchu. W modelach symulacyjnych uwzględniono także możliwe nienaturalne siły, jakie działają na kometę w wyniku wyrzucania materii z jej jądra. 

Kometa 3l/ATLAS rusza w dalszą drogę

Choć obecnie kometa już opuściła bliskie sąsiedztwo Ziemi i nie stanowi zagrożenia, astronomowie obserwują ją nadal z powierzchni naszej planety i teleskopów kosmicznych, starając się zgłębić jej naturę i historię pochodzenia. 3I/ATLAS posiada jądro lodowe otoczone chmurą gazów i pyłu, co potwierdza jej nomenklaturę kometarnego obiektu. Obserwacje spektroskopowe sugerują, iż w porównaniu z większością komet z Układu Słonecznego jej emisja lotnych substancji, w tym dwutlenku węgla, jest relatywnie wysoka, co może świadczyć o niezwykłym składzie chemicznym i historii formowania się obiektu w innej części galaktyki.

Analizy pokazują coś jeszcze: 3I/ATLAS może mieć swoją źródłową lokalizację w odległej części Drogi Mlecznej, a jej wiek oraz historia migracji przez przestrzeń międzygwiazdową mogą być liczone w miliardach lat. To czyni z tego obiektu wyjątkowo cennego kosmicznego gościa, pozwalając naukowcom na badanie materii i procesów fizycznych charakterystycznych dla innych systemów planetarnych oraz ich ewolucji. Mimo że wciąż jest wiele niewiadomych dotyczących natury i składu 3I/ATLAS, już teraz wiemy, że w ostateczności opisywana kometa będzie zmierzała w kierunku konstelacji Bliźniąt.

Źródło: arXiv, NASA

