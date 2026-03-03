3I/ATLAS wykona zaskakujący manewr? Oto nowe przewidywania ekspertów

Podsumowanie artykułu . . .

Międzygwiezdny gość i grawitacyjne perypetie

3I/ATLAS (oficjalnie nosząca oznaczenie C/2025 N1) została odkryta 1 lipca ubiegłego roku przez system przeglądów nieba ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) i szybko została sklasyfikowana jako obiekt międzygwiezdny ze względu na swoją hiperboliczną trajektorię. Oznacza to, iż jej ruch nie jest związany grawitacyjnie ze Słońcem i wynika z przybycia z przestrzeni międzygwiazdowej.

Autorzy publikacji naukowej mającej obecnie formę preprintu przeprowadzili symulacje dynamiki orbitalnej komety w kontekście oddziaływań grawitacyjnych planet Układu Słonecznego. Wynika z nich, że podczas przejścia przez Układ Słoneczny 3I/ATLAS zbliżyła się do Marsa, a po przejściu przez peryhelium. czyli najbliższy punkt swojej orbity względem Słońca, jej najbliższe przejście obok Jowisza może mieć kluczowy wpływ na dalszy kierunek oraz kształt trajektorii ruchu. W modelach symulacyjnych uwzględniono także możliwe nienaturalne siły, jakie działają na kometę w wyniku wyrzucania materii z jej jądra.

Kometa 3l/ATLAS rusza w dalszą drogę

Choć obecnie kometa już opuściła bliskie sąsiedztwo Ziemi i nie stanowi zagrożenia, astronomowie obserwują ją nadal z powierzchni naszej planety i teleskopów kosmicznych, starając się zgłębić jej naturę i historię pochodzenia. 3I/ATLAS posiada jądro lodowe otoczone chmurą gazów i pyłu, co potwierdza jej nomenklaturę kometarnego obiektu. Obserwacje spektroskopowe sugerują, iż w porównaniu z większością komet z Układu Słonecznego jej emisja lotnych substancji, w tym dwutlenku węgla, jest relatywnie wysoka, co może świadczyć o niezwykłym składzie chemicznym i historii formowania się obiektu w innej części galaktyki.

Analizy pokazują coś jeszcze: 3I/ATLAS może mieć swoją źródłową lokalizację w odległej części Drogi Mlecznej, a jej wiek oraz historia migracji przez przestrzeń międzygwiazdową mogą być liczone w miliardach lat. To czyni z tego obiektu wyjątkowo cennego kosmicznego gościa, pozwalając naukowcom na badanie materii i procesów fizycznych charakterystycznych dla innych systemów planetarnych oraz ich ewolucji. Mimo że wciąż jest wiele niewiadomych dotyczących natury i składu 3I/ATLAS, już teraz wiemy, że w ostateczności opisywana kometa będzie zmierzała w kierunku konstelacji Bliźniąt.

Źródło: arXiv, NASA