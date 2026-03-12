ADN wkracza do Polski. Takiej platformy streamingowej nam brakowało

Podsumowanie artykułu . . .

Ta francuska platforma, będąca jednym z liderów w Europie Zachodniej, oficjalnie zapowiedziała ekspansję w Polsce. ADN stawia na model „od fanów dla fanów”, obiecując dostęp nie tylko do wielkich hitów, ale i najświeższych nowości prosto z Japonii – wszystko z pełnym polskim wsparciem językowym.

ADN wchodzi ze swoją platformą do Polski

Osobiście anime oglądam głównie na Crunchyrollu, gdzie mam dostęp do większości nowości i starszych tytułów. Problem w tym, że platforma ta nie ma polskich napisów. Jasne, gdzieś tam można znaleźć kilka pojedynczych tytułów, jednak to tylko kropla w morzu. Dla tych, którzy nie lubią lub zwyczajnie – przez barierę językową – nie oglądają anime z angielskimi napisami, pozostaje oferta streamingów, takich jak Netflix, Disney+ itp. W zasadzie na każdej z popularnych platform znajdziemy sekcję z japońskimi animacjami, ale wiecie, jak to jest – kogo stać na to, żeby za to wszystko płacić?

I tu właśnie wchodzi ADN, czyli serwis z ugruntowaną pozycją we Francji, Belgii i Niemczech, który zdecydował się na odważny krok wejścia do Polski. Zapowiedź opublikowana w mediach społecznościowych nie pozostawia złudzeń co do ambicji platformy. „Będą u nas dostępne najbardziej znane tytuły oraz najświeższe nowości prosto z Japonii, oczywiście wszystkie z polskimi napisami!” – deklarują twórcy. To właśnie ta obietnica „wszystkiego po polsku” może być najmocniejszą kartą przetargową w walce ze wspomnianym Crunchyrollem.

Co dokładnie znajdziemy w katalogu? Choć pełna lista na polski rynek jest jeszcze w fazie testów, patrząc na zagraniczne wersje ADN, można spodziewać się prawdziwych perełek. Obok hitów takich jak „Attack on Titan” czy „Parasyte”, platforma posiada prawa do klasyków, których próżno szukać u konkurencji – mowa o „Paranoia Agent”, „Elfen Lied” czy „City Hunter”. Fani europejskiej szkoły animacji również znajdą coś dla siebie, ponieważ ADN dysponuje prawami do takich kultowych serii jak „Kod Lyoko” czy przygody Tintina. To unikalne połączenie japońskiej egzotyki z europejską nostalgią może sprawić, że serwis szybko zyska lojalną bazę subskrybentów.

Co ciekawe, ADN już teraz zaznacza swoją obecność fizyczną w Polsce. Dzięki współpracy z platformą, w dniach 14 i 15 marca 2026 roku do polskich kin trafi filmowa wersja popularnego anime „Czarne Chmury w Moim Sercu”. To świetny ruch promocyjny, który pokazuje, że firma nie traktuje naszego rynku tylko jako kolejnej tabelki w Excelu, ale chce aktywnie uczestniczyć w lokalnym życiu fandomu.

Ile to będzie kosztować?

Choć polskie ceny nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, modele subskrypcyjne z innych krajów dają nam dobry pogląd na to, czego możemy się spodziewać. Za granicą ADN oferuje trzy progi:

Plan darmowy: Ograniczona jakość (480p) i reklamy, ale pozwala na legalne zapoznanie się z częścią oferty. Starter (~17 zł): Brak reklam i jakość 720p. Premium (~30 zł): Jakość Full HD, cztery urządzenia jednocześnie i unikalny system lojalnościowy. Polega on na tym, że cena subskrypcji powoli spada wraz ze stażem użytkownika – po roku ciągłego opłacania rachunku, kwota może spaść nawet do poziomu około 20 złotych.

Oczywiście w każdej beczce miodu znajdzie się łyżka dziegciu. Bo fani anime dobrze wiedzą, że tłumaczenia mogą być różne. Obietnica „napisów do wszystkiego” brzmi świetnie, ale przy dużym katalogu rodzi ryzyko wykorzystania sztucznej inteligencji do masowych przekładów, co w przypadku anime – pełnego niuansów kulturowych – mogłoby być katastrofalne. Inną niewiadomą są również licencje regionalne, bo sporo popularnych tytułów, takich jak Jujutsu Kaisen, jest już dostępnych gdzie indziej. W takiej sytuacji biblioteka ADN może być uboższa właśnie o takie produkcje.

Mimo wszystko, wejście ADN do Polski, to świetna wiadomość dla fanów anime. Od dawna brakowało nam takiej platformy i miejmy nadzieję, że tym razem się nie zawiedziemy i dostaniemy dobre tłumaczenia oraz obszerną bibliotekę. Na razie pozostaje czekać. Dokładna data startu serwisu nie jest znana, a pod postem na Instagramie ADN wspomina jedynie o premierze wiosną.

