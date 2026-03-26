Android Automotive otwiera się na świat. Google stawia na model open-source

Ten ruch ma na celu nie tylko uproszczenie pracy producentom samochodów, ale także bezpośrednie rzucenie rękawicy rozwiązaniom takim jak Huawei HarmonyOS. Udostępniając swój „samochodowy mózg” szerszej społeczności, Google chce stać się fundamentem dla nowej ery pojazdów definiowanych programowo.

Android przejmuje kontrolę nad całym pojazdem

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto wyjaśnić jedną, kluczową kwestię: nie mylcie Android Automotive OS z popularnym Android Auto. Ten drugi to jedynie nakładka z telefonu wyświetlana na ekranie w aucie. AAOS to z kolei kompletny „system nerwowy” samochodu. Nie kontroluje on tylko Spotify czy Map Google; zarządza ustawieniami foteli, klimatyzacją, oświetleniem, kamerami, a nawet funkcjami czysto mechanicznymi i diagnostyką.

Dzięki nowej inicjatywie AAOS SDV, Google chce ujednolicić sposób, w jaki programiści komunikują się z hardware’em pojazdu. Obecnie każdy producent stosuje własne techniki programowania dla różnych modułów, co generuje ogromne koszty i opóźnienia. Google wprowadza jednak „uniwersalny katalog sygnałów”. Oznacza to, że programista może pracować nad funkcją sterowania klimatyzacją czy oświetleniem wnętrza, zanim jeszcze fizyczne części zostaną zamontowane w prototypie. Jak podkreśla gigant z Mountain View:

Adopcja standardowego katalogu sygnałów, mająca na celu zbliżenie producentów OEM i dostawców motoryzacyjnych, eliminuje nadmiarowe wysiłki inżynieryjne i znacząco redukuje koszty oraz czas rozwoju platformy.

To podejście otwiera drzwi do tzw. „cyfrowych bliźniaków” (digital twins) w chmurze. Producent może przetestować i zwalidować oprogramowanie w Google Cloud, zanim auto w ogóle wyjedzie na drogę.

Bezpieczeństwo i modularność – architektura gotowa na przyszłość

Przejście na model open-source w ramach Android Open Source Project to nie tylko kwestia wygody, ale i bezpieczeństwa. Google wprowadza framework Display Safety, który pozwala na implementację krytycznych funkcji, takich jak wskaźniki na desce rozdzielczej (zegary), dźwięki ostrzegawcze czy obraz z obowiązkowych kamer, przy zachowaniu rygorystycznych norm bezpieczeństwa funkcjonalnego. System jest lekki i modularny, co pozwala mu zarządzać nie tylko multimediami, ale też sterownikami nadwozia czy telemetrią.

Partnerstwa potwierdzają, że technologia jest już gotowa do boju. Renault aktywnie korzysta z platformy AAOS SDV w swoim nadchodzącym modelu Renault Trafic e-Tech, którego produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku. Z kolei Qualcomm, strategiczny partner Google, ogłosił na targach CES 2026 pełną integrację tego stosu oprogramowania ze swoimi platformami Snapdragon Digital Chassis.

Dla użytkownika końcowego ta „architektura zorientowana na usługi” (SOA) oznacza jedną, bardzo ważną rzecz: aktualizacje typu Over-The-Air (OTA) będą znacznie bardziej granularne. Zamiast instalować gigantyczny pakiet aktualizacji całego systemu, auto będzie mogło pobierać poprawki dla pojedynczych usług, co umożliwi ciągłe doskonalenie pojazdu już po wyjeździe z salonu.

Google jasno deklaruje: „Wierzymy, że producenci samochodów i użytkownicy powinni mieć wybór i elastyczność, a otwarte platformy najlepiej to umożliwiają”. Dzięki współpracy z gigantami takimi jak Renault czy Qualcomm, AAOS SDV ma szansę stać się systemem operacyjnym pierwszego wyboru dla większości nowoczesnych marek. Dla nas, kierowców, oznacza to z kolei, że samochody będą się starzeć wolniej, oferować lepsze aplikacje i po prostu działać sprawniej. Wygląda na to, że walka o cyfrowe wnętrze naszych aut właśnie weszła w swoją najbardziej fascynującą, ale i zażartą, fazę.

Źródło: Android Developers Blog