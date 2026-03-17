Apple przejęło polską firmę! MotionVFX z Bielska-Białej trafia do Cupertino

MotionVFX oficjalnie potwierdziło przejęcie przez Apple

Oficjalny komunikat MotionVFX jest krótki, ale nie pozostawia pola do interpretacji. Firma poinformowała, że dołącza do Apple i będzie dalej rozwijać rozwiązania wspierające twórców oraz montażystów. W tym samym komunikacie polska firma przypomniała, że od ponad 15 lat stawia na jakość, prostotę obsługi i dopracowany design — czyli wartości, które firma wprost zestawia z produktami Apple.

Źródło: MotionVFX

Na razie nie ujawniono finansowych szczegółów transakcji. Sam fakt przejęcia został jednak szybko odnotowany także przez branżowe media zajmujące się Apple i rynkiem kreatywnym, które wskazują, że ruch może wzmocnić zaplecze Final Cut Pro i szerzej cały segment narzędzi dla profesjonalnych twórców wideo. To na razie oczywiście bardziej kierunek interpretacji niż oficjalna zapowiedź nowych funkcji, ale trudno nie łączyć tego przejęcia właśnie z (w moim mniemaniu najlepszym i najwygodniejszym) oprogramowaniem dla montażystów.

Polska firma od Final Cut Pro

MotionVFX przez lata wyspecjalizowało się w produktach, które dobrze zna społeczność związana z Final Cut Pro. Na swojej stronie firma opisuje własne rozwiązania jako narzędzia pomagające „wypełniać funkcjonalne luki” w programie Apple i przyspieszać pracę bez wybijania użytkownika z kreatywnego rytmu. Portfolio obejmuje między innymi efekty, animacje, tracking, narzędzia AI, napisy i dodatki do obróbki obrazu.

To ważne także dlatego, że Apple nie sięgnęło po firmę przypadkową. MotionVFX od dawna działało dokładnie tam, gdzie kończyły się natywne możliwości części narzędzi firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo i zaczynały potrzeby bardziej wymagających użytkowników. Z perspektywy Cupertino to zakup nie tylko gotowych rozwiązań, ale też zespołu, który dobrze zna oczekiwania twórców pracujących w ekosystemie Apple.

Bielsko-Biała na radarze Apple. Brzmi abstrakcyjnie, a jednak!

Przejęcie MotionVFX to jedna z tych historii, które pokazują, że firma rozwijana w Polsce może dojść do poziomu istotnego dla największych marek technologicznych świata. W tym przypadku nie chodzi o poboczny projekt ani lokalną ciekawostkę, tylko o biznes z mocno rozpoznawalną pozycją w swojej niszy. Dla samego MotionVFX to naturalny finał drogi, która zaczęła się na południu Polski, a doprowadziła firmę do miejsca, w którym jej marka i kompetencje okazały się na tyle cenne, by zainteresować samo Apple. I — nie oszukujmy się — w świecie narzędzi kreatywnych to awans do absolutnie najwyższej ligi.

W tej historii jest jeszcze jeden polski wątek

Ta historia ma też drugi, bardziej symboliczny wymiar. Jednym ze współzałożycieli Apple jest Steve Wozniak, amerykański inżynier polskiego pochodzenia. W efekcie w tej historii spotykają się dwa polskie ślady — jeden wpisany w początki Apple, drugi związany już z konkretną firmą rozwijaną w Polsce i przejętą dziś przez koncern z Cupertino. Nie zmienia to oczywiście biznesowego sensu całej transakcji, ale dobrze pokazuje, jak mocno polski wątek potrafi przewinąć się przez jedną z najważniejszych marek w historii technologii. Tym razem nie chodzi jednak o rodzinne pochodzenie jednego z założycieli, tylko o realny dorobek firmy, która wyrosła w Bielsku-Białej i zbudowała globalnie rozpoznawalną pozycję w swoim segmencie.

Apple wzmacnia zaplecze dla twórców

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy marka MotionVFX zniknie całkowicie z rynku, czy część jej rozwiązań zostanie w jakiejś formie wchłonięta do produktów Apple. Wiadomo natomiast, że Cupertino przejęło firmę, która od lat dostarczała narzędzia cenione przez montażystów i twórców wideo. To ruch, który bardzo wyraźnie wpisuje się w rozwój zaplecza dla profesjonalnej pracy kreatywnej.

Dla MotionVFX to moment przełomowy. Dla Apple — kolejny sygnał, że firma nie zamierza odpuszczać segmentu pro. A dla polskiej branży technologicznej to jedna z najgłośniejszych historii tego typu od dawna — spółka rozwijana w Bielsku-Białej trafia właśnie do struktur jednego z największych koncernów technologicznych świata.