Apple przejęło polską firmę! MotionVFX z Bielska-Białej trafia do Cupertino

Kacper Cembrowski
17.03.2026|4 min
Apple przejęło MotionVFX, czyli firmę z Bielska-Białej, która od lat rozwija narzędzia, efekty i dodatki dla twórców wideo. To marka dobrze znana szczególnie użytkownikom Final Cut Pro, ale też osobom pracującym w Apple Motion i DaVinci Resolve. W tej historii najmocniej wybrzmiewa polski kontekst — MotionVFX nie jest anonimowym software house’em pracującym w cieniu większych marek, tylko rozpoznawalną firmą rozwijaną w Polsce, z siedzibą w Bielsku-Białej i historią sięgającą 2009 roku. Przez lata zbudowała pozycję w świecie profesjonalnej postprodukcji, sprzedając swoje rozwiązania twórcom na całym świecie.
MotionVFX oficjalnie potwierdziło przejęcie przez Apple

Oficjalny komunikat MotionVFX jest krótki, ale nie pozostawia pola do interpretacji. Firma poinformowała, że dołącza do Apple i będzie dalej rozwijać rozwiązania wspierające twórców oraz montażystów. W tym samym komunikacie polska firma przypomniała, że od ponad 15 lat stawia na jakość, prostotę obsługi i dopracowany design — czyli wartości, które firma wprost zestawia z produktami Apple.

Źródło: MotionVFX

Na razie nie ujawniono finansowych szczegółów transakcji. Sam fakt przejęcia został jednak szybko odnotowany także przez branżowe media zajmujące się Apple i rynkiem kreatywnym, które wskazują, że ruch może wzmocnić zaplecze Final Cut Pro i szerzej cały segment narzędzi dla profesjonalnych twórców wideo. To na razie oczywiście bardziej kierunek interpretacji niż oficjalna zapowiedź nowych funkcji, ale trudno nie łączyć tego przejęcia właśnie z (w moim mniemaniu najlepszym i najwygodniejszym) oprogramowaniem dla montażystów.  

Polska firma od Final Cut Pro

MotionVFX przez lata wyspecjalizowało się w produktach, które dobrze zna społeczność związana z Final Cut Pro. Na swojej stronie firma opisuje własne rozwiązania jako narzędzia pomagające „wypełniać funkcjonalne luki” w programie Apple i przyspieszać pracę bez wybijania użytkownika z kreatywnego rytmu. Portfolio obejmuje między innymi efekty, animacje, tracking, narzędzia AI, napisy i dodatki do obróbki obrazu.

Źródło: MotionVFX

To ważne także dlatego, że Apple nie sięgnęło po firmę przypadkową. MotionVFX od dawna działało dokładnie tam, gdzie kończyły się natywne możliwości części narzędzi firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo i zaczynały potrzeby bardziej wymagających użytkowników. Z perspektywy Cupertino to zakup nie tylko gotowych rozwiązań, ale też zespołu, który dobrze zna oczekiwania twórców pracujących w ekosystemie Apple.

Bielsko-Biała na radarze Apple. Brzmi abstrakcyjnie, a jednak!

Przejęcie MotionVFX to jedna z tych historii, które pokazują, że firma rozwijana w Polsce może dojść do poziomu istotnego dla największych marek technologicznych świata. W tym przypadku nie chodzi o poboczny projekt ani lokalną ciekawostkę, tylko o biznes z mocno rozpoznawalną pozycją w swojej niszy. Dla samego MotionVFX to naturalny finał drogi, która zaczęła się na południu Polski, a doprowadziła firmę do miejsca, w którym jej marka i kompetencje okazały się na tyle cenne, by zainteresować samo Apple. I — nie oszukujmy się — w świecie narzędzi kreatywnych to awans do absolutnie najwyższej ligi.

Źródło: MotionVFX

W tej historii jest jeszcze jeden polski wątek

Ta historia ma też drugi, bardziej symboliczny wymiar. Jednym ze współzałożycieli Apple jest Steve Wozniak, amerykański inżynier polskiego pochodzenia. W efekcie w tej historii spotykają się dwa polskie ślady — jeden wpisany w początki Apple, drugi związany już z konkretną firmą rozwijaną w Polsce i przejętą dziś przez koncern z Cupertino. Nie zmienia to oczywiście biznesowego sensu całej transakcji, ale dobrze pokazuje, jak mocno polski wątek potrafi przewinąć się przez jedną z najważniejszych marek w historii technologii. Tym razem nie chodzi jednak o rodzinne pochodzenie jednego z założycieli, tylko o realny dorobek firmy, która wyrosła w Bielsku-Białej i zbudowała globalnie rozpoznawalną pozycję w swoim segmencie.  

Apple wzmacnia zaplecze dla twórców

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy marka MotionVFX zniknie całkowicie z rynku, czy część jej rozwiązań zostanie w jakiejś formie wchłonięta do produktów Apple. Wiadomo natomiast, że Cupertino przejęło firmę, która od lat dostarczała narzędzia cenione przez montażystów i twórców wideo. To ruch, który bardzo wyraźnie wpisuje się w rozwój zaplecza dla profesjonalnej pracy kreatywnej.  

Źródło: MotionVFX

Dla MotionVFX to moment przełomowy. Dla Apple — kolejny sygnał, że firma nie zamierza odpuszczać segmentu pro. A dla polskiej branży technologicznej to jedna z najgłośniejszych historii tego typu od dawna — spółka rozwijana w Bielsku-Białej trafia właśnie do struktur jednego z największych koncernów technologicznych świata.  

Kacper CembrowskiK
Kacper Cembrowski

Szef działu wideo
Dziennikarz z wykształcenia, ale przede wszystkim z pasji i wyboru. Zacząłem pisać do internetu w wieku 15 lat — od branży gamingowej płynnie przeszedłem do nowych technologii, z czasem poszerzając je także o motoryzację. Po drodze zacząłem również coraz częściej stawać przed kamerą i za nią. Na co dzień zajmuję się tworzeniem i rozwijaniem treści technologicznych w wielu formach. Piszę artykuły, recenzje, felietony i scenariusze, nagrywam oraz montuję materiały wideo, prowadzę wywiady i realizuję formaty wideo oraz podcastowe. Równolegle rozwijam projekty w mediach społecznościowych. Regularnie relacjonuję najważniejsze targi technologiczne i motoryzacyjne na całym świecie, testuję najnowszy sprzęt oraz samochody, a także pracuję przy współpracach komercyjnych z markami i uczestniczę w procesach sprzedażowych oraz projektowych związanych z mediami i content marketingiem. Od 2020 roku prowadzę również własny podcast. Praca z mikrofonem i kamerą jest dla mnie naturalnym przedłużeniem dziennikarstwa — pozwala opowiadać o świecie nowych technologii, motoryzacji i współczesnej kultury w bardziej bezpośredni sposób. Fascynuje mnie technologia w każdej postaci — szczególnie ta nowoczesna, choć retro sprzęty mają w moim sercu specjalne miejsce (transparentne obudowy zawsze wygrywają). Uwielbiam japońską (pop)kulturę, katalońską piłkę nożną, sprzęty z Cupertino, samochody elektryczne (i najlepiej ze stali nierdzewnej), minimalistyczny design, dystopijny streetwear i anti-fashion, a muzyka towarzyszy mi całą dobę. Najlepiej czuję się w studiu nagraniowym, na planie wideo albo w samolocie.
