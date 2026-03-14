Co tam się kryje? W sercu Drogi Mlecznej widać zagadkową chmurę 

Ekstremalne warunki panujące w centrum naszej galaktyki

Centrum naszej galaktyki – w tym przypadku obszar oddalony od Ziemi o około 26 tysięcy lat świetlnych – cechuje się występowaniem skrajnych warunków fizycznych. Można tam dostrzec ogromną koncentrację gwiazd, gęstych chmur molekularnych oraz potężnych pól grawitacyjnych wynikających z obecności supermasywnej czarnej dziury. Sagittarius A* ma masę około czterech milionów razy większą niż masa Słońca i silnie wpływa na otaczający ją gaz oraz pył kosmiczny. W takich warunkach materia może być rozciągana, ściskana i podgrzewana.

Czytaj też: Chemiczna zagadka Drogi Mlecznej. Niespodziewane zdarzenie odegrało rolę w powstaniu naszej galaktyki

Rzeczona chmura została dostrzeżona w wysokiej jakości mapie centralnego regionu Drogi Mlecznej. Na obrazie wyróżnia się jako stosunkowo zwarta struktura gazowa o nietypowych właściwościach. Astronomowie podkreślają, iż obiekt może być częścią większego układu dynamicznych przepływów gazu znajdujących się w tzw. centralnej strefie molekularnej Drogi Mlecznej, czyli regionie bogatym w gęste chmury międzygwiazdowe.

Czarna dziura o masie czterech milionów Słońc

Członkowie zespołu badawczego dodają coś jeszcze: takie chmury są szczególnie interesujące, ponieważ mogą zawierać materię, z której w przyszłości powstaną nowe gwiazdy, bądź zostaną rozerwane przez potężne siły grawitacyjne i promieniowanie obecne w pobliżu galaktycznego jądra. W centrum Drogi Mlecznej obserwuje się wiele masywnych chmur molekularnych, które mimo ogromnej ilości gazu często wykazują zaskakująco niski poziom formowania gwiazd, co stanowi jedno z ważniejszych pytań współczesnej astrofizyki.

Czytaj też: Dziwny obiekt pędzi przez Drogę Mleczną. Co za prędkość!

Autorzy dotychczasowych badań starają się ustalić dokładny skład chmury, jej temperaturę oraz dynamikę ruchu gazu. Dzięki temu naukowcy będą mogli zrozumieć, czy obserwowany obiekt jest stabilną chmurą molekularną, czy też fragmentem większego strumienia materii przemieszczającego się w kierunku czarnej dziury w centrum naszej galaktyki. Nowe obserwacje są ważne również dlatego, że pozwalają lepiej poznać procesy transportu gazu w galaktykach. Materia znajdująca się w pobliżu galaktycznego jądra może z czasem zostać pochłonięta przez czarną dziurę lub stać się paliwem dla kolejnych pokoleń gwiazd.

Źródło: Astronomy&Astrophysics