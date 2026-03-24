Astronomowie po raz pierwszy obserwują ciche przejście gwiazdy w czarną dziurę. Wszystko w pobliskiej galaktyce

Wszystko zaczęło się od analizy starych danych, które przez lata czekały w archiwum. Naukowcy natrafili na zapis niezwykłego zjawiska, które początkowo umknęło uwadze całej społeczności astronomicznej. To, co odkryli, może wymusić przepisanie rozdziału o ewolucji gwiazd.

Zniknięcie gwiazdy. Jak to możliwe, że nikt tego nie zauważył

W 2014 roku teleskop NASA, którego głównym zadaniem było polowanie na asteroidy, zarejestrował coś dziwnego w pobliskiej Galaktyce Andromedy. Jedna z jej jasnych gwiazd nagle zaczęła intensywnie świecić w podczerwieni. Po trzech latach tego nietypowego pojaśnienia, obiekt praktycznie zniknął z pola widzenia w zakresie światła widzialnego. Zjawisko to, dotyczące gwiazdy oznaczonej jako M31-2014-DS1, zostało dostrzeżone dopiero po latach dzięki drobiazgowemu przeszukiwaniu archiwów. Gwiazda ta była masywnym nadolbrzymem, który w ciągu swojego życia stracił większość materii, a pod koniec istnienia ważył już tylko około pięciu mas Słońca.

Szczegóły tego niezwykłego odkrycia zostały opublikowane 12 lutego 2026 roku w czasopiśmie Science. Najbardziej zdumiewający jest fakt, że choć dane były publicznie dostępne, nikt nie zwrócił na nie uwagi. Misja NEOWISE, która je zebrała, skanowała niebo co pół roku w poszukiwaniu planetoid, zupełnie nieświadoma, że przy okazji dokumentuje czyjąś kosmiczną agonię.

Teoria stała się rzeczywistością. Potwierdzone przewidywania sprzed dekad

Zespół kierowany przez Kishalaya De z Uniwersytetu Columbia przedstawił najbardziej przekonujące jak dotąd dowody na tzw. bezpośrednie zapadnięcie się gwiazdy w czarną dziurę. Scenariusz ten, przewidywany przez modele teoretyczne już w latach 70. ubiegłego wieku, zakładał, że masywna gwiazda może zapaść się pod własnym ciężarem, pomijając etap gwałtownej eksplozji. Zamiast niej powinna pozostać jedynie słaba poświata w podczerwieni, generowana przez pył powstały z wyrzuconej materii. To dokładnie pasuje do tego, co zaobserwowano w przypadku gwiazdy z Andromedy.

Proces ten wyglądał następująco. Zewnętrzne warstwy gwiazdy nie zapadły się od razu, lecz zostały wyrzucone. Materia ta, ochładzając się, utworzyła grubą warstwę pyłu, która zasłoniła centrum zdarzenia. Światło podczerwone emitowane przez ten pył systematycznie jaśniało przez trzy lata, a następnie gwiazda gwałtownie przygasła w świetle widzialnym. Co ciekawe, do nowo powstałej czarnej dziury wpada jedynie około jeden procent materii z otoczki gwiazdy. Proces akrecji, czyli opadania tej materii, jest bardzo powolny ze względu na jej moment pędu, przez co zjawisko będzie obserwowalne przez dziesięciolecia.

Częstsze niż myśleliśmy. Nowe światło na starą zagadkę

To odkrycie podważa dotychczasowe, dość sztywne wyobrażenia o końcu życia masywnych gwiazd. Okazuje się, że dla gwiazd o masie początkowej większej niż osiem mas Słońca nie ma jednej, obowiązującej ścieżki ewolucji. Te same warunki początkowe mogą prowadzić do supernowej lub do cichego zapadnięcia się. Prawdopodobieństwo zaobserwowania takiego zdarzenia szacuje się na 1 do 20 procent, co sugeruje, że może ono być znacznie powszechniejsze, niż dotąd sądziliśmy.

Wskazówki istnienia tego zjawiska pojawiały się wcześniej. Około 2010 roku w galaktyce NGC 6946 zaobserwowano podobne zniknięcie masywnej gwiazdy, lecz dane były na tyle niepewne, że wywołały kontrowersje. W świetle nowego odkrycia z Andromedy, tamto zdarzenie wygląda na kolejny przykład cichego przejścia w czarną dziurę.

Przyszłość badań. Długie oczekiwanie na ostateczne potwierdzenie

Nie wszyscy badacze są jednak w pełni przekonani do tej interpretacji. Część z nich uważa, że zaobserwowane zjawisko mogło być wynikiem połączenia się dwóch gwiazd, a nie bezpośredniego zapadnięcia. Ta naukowa debata dobrze obrazuje, jak trudne bywa jednoznaczne wyjaśnienie nawet najlepszych danych obserwacyjnych. Rozstrzygnięcie przyjdzie z czasem.

Pozostałość po gwieździe M31-2014-DS1 będzie przez dziesiątki lat wykrywalna dla instrumentów takich jak Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Jej bardzo powolne blaknięcie dostarczy unikalnych informacji o wczesnych etapach życia gwiezdnych czarnych dziur. Odkrycie to pokazuje też nieocenioną wartość archiwów astronomicznych, w których wciąż czekają ukryte skarby. W dobie systematycznych przeglądów nieba możemy spodziewać się kolejnych takich detekcji, które ostatecznie określą, jak często wszechświat wybiera cichą drogę na sam koniec.