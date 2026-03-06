Najzimniejsze miejsce na Ziemi dostaje nowe serce. Wszystko w imię nauki

Podsumowanie artykułu . . .

Pod koniec lutego 2026 roku CERN potwierdził, że dwa ogromne kriogeniczne “cold boxy” zostały przetransportowane i opuszczone do nowych tuneli serwisowych przyszłego High-Luminosity LHC (HiLumi LHC), w pobliżu eksperymentów ATLAS i CMS. Są to kluczowe elementy dwóch nowych “lodówek”, czyli instalacji chłodniczych, które mają obsłużyć nowe układy magnesów montowane po obu stronach tych detektorów. Cel? Obniżyć temperaturę aż do -271,3°C.

CERN to europejski klejnot badawczy

CERN to Europejska Organizacja Badań Jądrowych, czyli międzynarodowe centrum naukowe zajmujące się fizyką cząstek elementarnych. Jej główna siedziba leży pod Genewą, na pograniczu Szwajcarii i Francji, a największą wizytówką są ogromne akceleratory, a w tym Wielki Zderzacz Hadronów (LHC), w którym rozpędza się cząstki do ekstremalnych energii i zderza je w kontrolowanych warunkach.

W praktyce CERN jest miejscem, gdzie setki instytutów z całego świata budują i obsługują gigantyczne eksperymenty (takie jak ATLAS i CMS), żeby sprawdzać, z czego zbudowana jest materia i jakie prawa rządzą wszechświatem. Jest to też kuźnia technologii inżynieryjnych i informatycznych, bo żeby w ogóle prowadzić takie badania, trzeba rozwijać nadprzewodniki, kriogenikę, elektronikę pomiarową i systemy przetwarzania danych. Właśnie w CERN powstała koncepcja World Wide Web, wymyślona jako sposób na wygodną wymianę informacji między naukowcami.

Dlaczego właśnie 1,9 kelwina, czyli -271,3°C?

Docelowy punkt pracy nowych układów magnetycznych to 1,9 K, czyli -271,3°C. Jest to temperatura niższa niż “temperatura tła” kosmosu, która wynosi około 2,7 K i to od razu zadaje proste pytanie – dlaczego zejście poniżej 2,17 K jest tak istotne? Odpowiedź jest jednak prosta – w okolicach 2,17 K hel przechodzi w stan nadciekły (superfluid), a to przekłada się na wyjątkowo wysoką przewodność cieplną i dużo lepsze “zbieranie” ciepła z ogromnych, nadprzewodzących układów. Tutaj do gry wchodzą magnesy LHC (i przyszłego HiLumi LHC) pracujące na przewodnikach NbTi, które muszą być utrzymywane w ekstremalnie niskiej temperaturze (docelowo 1,9 K), żeby weszły w stan nadprzewodnictwa przy wymaganych parametrach.

W fizyce cząstek sama energia wiązki nie zawsze jest głównym ograniczeniem. Często ważniejsze jest to, ile danych da się zebrać, by statystyka przestała zasłaniać subtelne efekty. HiLumi LHC ma podnieść zderzalność tak, by w jednostce czasu zachodziło znacznie więcej kolizji, a więc by do analizy trafiało znacznie więcej zdarzeń. CERN szacuje, że w całym okresie działania HiLumi LHC może wytworzyć około 380 milionów bozonów Higgsa, podczas gdy dotychczasowy LHC dał ich około 55 milionów. W tym nie chodzi o kolekcjonowanie rekordów, tylko o dostęp do procesów rzadkich i pomiarów, które przy mniejszej próbce giną w niepewnościach (w tym o coraz lepsze przybliżanie własności samego mechanizmu Higgsa), jak chociażby jego samoodziaływanie.

Kriogenika nie jest więc byle dodatkiem do LHC, tylko jednym z filarów jego działania, które nie należy do prostych osiągnięć. Samo utrzymanie magnesów w 1,9 K wymaga ogromnej infrastruktury, około 120 ton helu i mocy rzędu 40 MW. W HiLumi LHC dochodzą nowe magnesy, nowe linie i kolejne instalacje, bo rośnie zapotrzebowanie na chłodzenie i kontrolę warunków pracy. To z automatu stawia niewygodne pytanie o sens dokładania kolejnych energochłonnych systemów w czasach, gdy energia i surowce mają coraz większe znaczenie. CERN odpowiada na to argumentem naukowym i technologicznym: większa próbka danych ma umożliwić testy modeli w miejscach, gdzie dziś brakuje precyzji, a po drodze projekt wymusza postęp w nadprzewodnikach, kriogenice i systemach zasilania.

Właśnie dlatego dwa błyszczące “cold boxy” nie są byle nudnym elementem zaplecza. W praktyce to zapowiedź tego, że modernizacja wchodzi w fazę, w której liczą się już fizyczne moduły, ciśnienia, temperatury i prawdziwa praca pod ziemią. W tym świecie najczęściej wygrywa nie ten, kto mówi najgłośniej o “przełomowych odkryciach”, tylko ten, kto potrafi przez lata utrzymać 1,9 kelwina bez mrugnięcia okiem.

Źródła: CERN