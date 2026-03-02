Boisz się elektrycznych samochodów? Ten model ma raz na zawsze rozwiać wątpliwości

Podsumowanie artykułu . . .

Tym razem to należąca do koncernu BYD marka Denza zyskała sławę za sprawą nowego modelu o nazwie Z9 GT, który zaskakuje dostępnym zasięgiem na jednym ładowaniu. Spójrzmy jednak prawdzie w oczy – w świecie samochodów elektrycznych liczy się nie to, co obiecuje producent, a to jak testowano auto, w jakich warunkach, a także jaką cenę płaci się za imponujące cyferki. W praktyce bowiem rekord często przejawia się wysoką masą, ceną i nawet zdrowym rozsądkiem w projektowaniu, co ma wpływ na prowadzenie czy samą kabinę.

Rekordowy zasięg na jednym ładowaniu? Denza Z9 GT ma się czym chwalić

Elektryczny samochód Denza Z9 GT doczekał się dwóch wersji, które różnią się pojemnością akumulatorów, bo mowa o wariancie 102-kWh oraz 122-kWh. Wedle cyklu CLTC ten pierwszy ma zapewniać w przeliczeniu około 820 km, a drugi całe 1036 km, co stanowi wzrost o około 64% względem dotychczasowej wersji Z9 GT, która w tym samym standardzie miała oferować do około 629 km zasięgu.

Musimy jednak pamiętać, że CLTC to chiński cykl pomiarowy zaprojektowany pod lokalne warunki, w którym dominują niskie prędkości średnie, większy udział postoju oraz inna dynamika jazdy w porównaniu do europejskiego WLTP. Taki profil jazdy zwykle pomaga elektrykom, bo przy niższych prędkościach rosną korzyści z wysokiej sprawności napędu, a opory aerodynamiczne stają się pobocznym problemem. W praktyce samochody testowane w cyklu CLTC wypadają lepiej niż w testach WLTP, których wyniki przewyższają z kolei cykl EPA. W praktyce oznacza to, że “1036 km” należy uznać bardziej za sygnał o kierunku rozwoju (sprawność, pojemność, strategia), a nie jako obietnicę co do dystansu przejechanego na jednym ładowaniu.

Wygląda na to, że wchodzimy w nowy poziom sprawności samochodów elektrycznych

Jeżeli weźmiemy pod uwagę największy pakiet i zestawimy go z deklarowanym zasięgiem 1036 km, to wyjdzie nam wydajność rzędu około 11,8 kWh/100 km. Stanowi to wynik świetny nawet jak na auta projektowane pod efektywność. Problem polega na tym, że taki rachunek bazuje na cyklu, który z definicji potrafi “pomóc” elektrykom, więc w realnym świecie zużycie energii będzie zwykle wyższe, a zasięg niższy.

Nie zmienia to jednak faktu, że w grę wchodzi aż 122-kWh akumulator, a koncern BYD najwyraźniej chce wygrać nie tylko jego pojemnością, ale też sprawnością całego układu napędowego i optymalizacją oporów toczenia. Widać to zwłaszcza w wersji hybrydy plug-in (PHEV), której prawie 64-kWh akumulator zapewnia do 400 km zasięgu (CLTC), ale oczywiście duży magazyn energii w PHEV to masa i koszt. Korzyści z posiadania takiego sprzętu zależą z kolei od tego, czy ktoś faktycznie ładuje auto regularnie i czy jeździ w sposób, który pozwala tę energię wykorzystać sensownie.

Denza zaczynała jako joint venture BYD i Daimlera, ale ten etap jest zamknięty. Mercedes-Benz sprzedał ostatnie 10% udziałów, a BYD stał się jedynym właścicielem marki. Tak oto Denza przestała być projektem “pomiędzy” i stała się pełnoprawnym narzędziem BYD do ataku na segment premium i to z własną narracją, własną technologią i własnymi kompromisami. W tym świetle Z9 GT wygląda jak pokaz siły, bo jest to duży samochód klasy gran turismo, który odznacza się fenomenalnymi osiągami. Cena tego modelu w Chinach startuje od 354800 juanów za BEV, a wersje PHEV zaczynają się od 334800 juanów, co przekłada się na odpowiednio 185000 i 175000 zł (w przybliżeniu).

Źródła: Electrek, CarNewsChina