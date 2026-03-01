Formula 73 to jedyny taki motocykl na świecie. Tak Ducati świętuje swoje stulecie

Podsumowanie artykułu . . .

Motocykl Formula 73 to limitowana seria będąca hołdem dla jednej z najważniejszych konstrukcji w historii Ducati. Producent przygotował zaledwie 873 egzemplarzy, a każdy z nich otrzyma indywidualny numer oraz certyfikat autentyczności. Cena nie należy do niskich, bo oscyluje wokół 15095 funtów, a to z jednej strony może studzić entuzjazm przeciętnego motocyklisty, ale dla kolekcjonera stanowi inwestycję w kawałek historii.

Motocykl Formula 73 przypomina zwycięstwo, które napisało historię

Aby zrozumieć sam sens istnienia tego modelu, trzeba cofnąć się do 1972 roku. Kluczowym momentem było wówczas zwycięstwo Paula Smarta i Bruno Spaggiariego w wyścigu 200 Miglia di Imola. Triumf na motocyklu 750 Imola Desmo nie był tylko chwilową satysfakcją, bo na trwałe wpisał się w DNA marki i pomógł ukształtować kategorię Superbike, w której Ducati później dominowało. Bezpośrednim efektem tego sukcesu była premiera drogowej repliki zwycięzcy, modelu 750 Super Sport Desmo, zaprezentowanej w Mediolanie w listopadzie 1973 roku. Był to pierwszy seryjny V-twin z rozrządem desmodromicznym, który szybko udowodnił, że nie jest wyłącznie fikuśnie wyglądającym motocyklem. Na torze Franco Uncini zdobył na nim tytuł mistrza Włoch, a Cook Neilson wygrał prestiżowy wyścig Daytona 200 Miles w 1977 roku, cementując legendę tej konstrukcji.

Formula 73 przedstawia estetykę przeszłości w nowej formie

Formula 73 to próba uchwycenia ducha tamtych czasów we współczesnym opakowaniu. Stylistyka café racer jest czytelna, bo widać ją w niskiej kierownicy clip-on, lusterkach bar-end i minimalistycznej owiewce. Charakterystyczną kolorystykę odtworzono zaś z drobiazgową precyzją, korzystając z archiwów Ducati Style Centre. Ciekawym detalem jest pionowy złoty pasek na zbiorniku, będący bezpośrednim nawiązaniem do oryginału, gdzie pełnił funkcję wskaźnika poziomu paliwa. Wrażenie dopełniają liczne elementy z aluminium, takie jak dźwignie czy korek paliwa od Rizomy, a do tego rama kratownicowa pomalowana na kolor zielony (dokładnie aqua green).

Pod zbiornikiem kryje się chłodzony powietrzem, dwucylindrowy silnik Desmodue o pojemności 803 cm³. Generuje on 73 konie mechaniczne przy 8250 obr./min i moment obrotowy 65,2 Nm przy 7000 obr./min. Liczba 73 w nazwie ma więc podwójne znaczenie, odnosząc się zarówno do mocy, jak i roku debiutu inspiracji. Silnik spełnia przy tym restrykcyjną normę Euro5+, współpracuje z sześciostopniową skrzynią biegów i sprzęgłem poślizgowym, a moc przenoszona jest klasycznym łańcuchem.

[Jest to] autentyczny silnik, zdolny do 73 koni mechanicznych przy 8250 obr./min, który wykracza poza koncepcję wydajności, aby jednoznacznie zdefiniować osobowość Formula 73, stając się fundamentalnym elementem zarówno stylu, jak i wrażeń z jazdy motocyklem”. – podkreśla Ducati Style Centre.

Motocykl Formula 73 jest tradycyjny, ale niespartański zarazem

Konstrukcja Formula 73 nie opiera się na najnowocześniejszych zdobyczach techniki, co w tym przypadku może jednak być zaletą. Z przodu zastosowania doczekał się 41-milimetrowy widelec odwrócony Kayaba, a z tyłu amortyzator z regulacją napięcia wstępnego, oferujący 150 mm skoku. Motocykl toczy się na 17-calowych kołach aluminiowych z tradycyjnymi szprychami, na które założono opony Pirelli Diablo Rosso IV. Układ hamulcowy wykorzystuje przednią, radialną tarczę o średnicy 330 mm z zaciskiem czterotłoczkowym oraz tylną tarczę 245 mm. Za sportowy dźwięk odpowiada zaś specjalnie zaprojektowany układ wydechowy Termignoni ze stali nierdzewnej. Masa sucha motocykla wynosi 183 kg, zbiornik mieści 14,5 litra paliwa, a wysokość siodła ustalono na 808 mm.

Mimo wyraźnie retro charakteru, Ducati nie zrezygnowało z dobrodziejstw współczesnej elektroniki. Formula 73 został wyposażony w system Bosch Cornering ABS, kontrolę trakcji DTC, quickshifter umożliwiający zmianę biegów bez użycia sprzęgła oraz dwa tryby jazdy, bo Road i Sport. Centralnym punktem kokpitu jest 4,3-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT zintegrowany z systemem multimedialnym Ducati, oferujący m.in. nawigację. Tego typu połączenie może budzić mieszane uczucia, bo puryści woleliby pewnie mniej dystrakcji, ale z praktycznego punktu widzenia czyni motocykl gotowym do codziennego użytku.

Formula 73 trafi tylko do nielicznych

Limitowana seria 873 sztuk to oczywiste nawiązanie do roku 1973. Każdy nabywca oprócz numerowanego motocykla otrzyma też certyfikat oraz materiały archiwalne. Co ciekawe, Formula 73 jest obecnie jedynym café racerem w ofercie Ducati, stanowiąc subtelną i elegancką propozycję dla tych, dla których historia i styl znaczą więcej niż absolutne osiągi. Rozpoczynając obchody stulecia od tego modelu, włoska marka przypomina, że jej siłą zawsze było połączenie wyścigowej pasji, charakterystycznej mechaniki i niezaprzeczalnego, włoskiego szyku. Dostawy do europejskich dealerów zostały zaplanowane na wiosnę 2026 roku.