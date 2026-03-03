eSIM w Play bez wychodzenia z domu. Autopay wprowadza fotoweryfikację

Podsumowanie artykułu . . .

Dzięki wdrożeniu technologii fotoweryfikacji, użytkownicy mogą teraz zarejestrować kartę eSIM w pełni zdalnie, korzystając jedynie ze swojego smartfona. To rozwiązanie idealnie wpisuje się w potrzeby osób, które cenią sobie niezależność ofert na kartę, ale jednocześnie oczekują od operatora nowoczesnych procesów, które można załatwić w kilka minut z poziomu kanapy.

Biometria zamiast papierologii – na to stawia Play

Proces rejestracji numeru prepaid w Polsce jest wymogiem ustawowym, co do tej pory bywało uciążliwe przy zakupach online. Współpraca Play i Autopay eliminuje tę barierę, wykorzystując zaawansowane mechanizmy rozpoznawania obrazu i biometrii. Cała procedura jest intuicyjna: po wybraniu oferty eSIM na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Play, użytkownik zostaje przekierowany do modułu weryfikacji.

Wystarczy wtedy wykonać skan dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego) aparatem telefonu. System automatycznie odczytuje dane, co eliminuje ryzyko powstawania irytujących literówek, które często zdarzają się przy ręcznym przepisywaniu numeru PESEL czy nazwiska. Następnie technologia weryfikuje, czy osoba przed ekranem to faktycznie właściciel dokumentu. Po pozytywnym przejściu tego kroku, dane trafiają do operatora, a karta eSIM zostaje aktywowana niemal natychmiast.

Poza wygodą, kluczowym aspektem jest tutaj bezpieczeństwo. Krzysztof Ambroziak z Autopay słusznie zauważa, że fotoweryfikacja pozwala zachować większą kontrolę nad swoimi dokumentami – nie musimy wypuszczać dowodu z rąk ani pozwalać komuś na jego kserowanie czy skanowanie w publicznym miejscu. Wszystko odbywa się w kontrolowanym, cyfrowym środowisku.

Cyfrowy prepaid – dlaczego to ma sens?

Rynek usług przedpłaconych w Polsce przeżywa swoisty renesans. Przestały być one kojarzone jedynie z ofertami dla młodzieży czy rozwiązaniami awaryjnymi. Dzisiejszy prepaid to przede wszystkim brak długoterminowych zobowiązań i pełna kontrola nad budżetem, co w 2026 roku staje się priorytetem dla wielu świadomych konsumentów. Połączenie elastyczności oferty na kartę z nowoczesną technologią eSIM (która nie wymaga fizycznego kawałka plastiku) tworzy produkt niemal idealny dla cyfrowych nomadów i osób żyjących w biegu.

Czytaj też: Powiew wiosny w kieszeni. Plus tnie ceny Motoroli i zegarków Huawei

Warto dodać, że Play nie jest pierwszym operatorem wspieranym przez Autopay w tym zakresie – podobne rozwiązania od kilku miesięcy funkcjonują już w Orange i T-Mobile dla fizycznych kart SIM. Nowością jest jednak pełna integracja tego procesu z technologią eSIM wewnątrz sieci Play, co domyka cykl „zakup – rejestracja – aktywacja” w obrębie jednego urządzenia i jednego procesu online. Jest to szczególnie istotne dla obcokrajowców, dla których wizyta w salonie i bariera językowa bywały przeszkodą nie do przejścia przy próbie zakupu lokalnego numeru.

Czytaj też: EKG i bateria na okrągły miesiąc, a to wszystko na Twoim palcu

Jeśli więc jesteś klientem sieci Play i wciąż korzystasz z fizycznej karty SIM, choć Twój telefon obsługuje eSIM, warto rozważyć zmianę i sprawdzić, jak wygodne może być zarządzanie własnym numerem bez ruszania się z domu.

Źródło: Autopay