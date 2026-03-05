Google Chrome wrzuca wyższy bieg. Nowa wersja przeglądarki co dwa tygodnie

Podsumowanie artykułu . . .

Gigant z Mountain View, świadomy rosnącej roli sztucznej inteligencji w automatyzacji działań hakerów, podjął właśnie decyzję o radykalnym przyspieszeniu swojego cyklu wydawniczego. Jeszcze w tym roku zamiast comiesięcznych dużych wydań, użytkownicy najpopularniejszej przeglądarki na świecie będą otrzymywać stabilne aktualizacje dwa razy częściej. To oznacza nie tylko więcej nowości, ale przede wszystkim lepsze zabezpieczenia i szybsze łatanie dziur.

Chrome 153 i nowa rzeczywistość

Obecnie Chrome działa w systemie czterotygodniowym, wprowadzonym w 2021 roku (wcześniej na nową wersję czekaliśmy aż półtora miesiąca). Choć co tydzień otrzymujemy mniejsze poprawki bezpieczeństwa, to główne „kamienie milowe” oprogramowania pojawiały się raz w miesiącu. Google uznał jednak, że to tempo jest już niewystarczające. Począwszy od wersji Chrome 153, której premiera zaplanowana jest na 8 września 2026 roku, stabilne wydania będą pojawiać się co dwa tygodnie. Oznacza to, że wersja 154 zadebiutuje już 22 września, zamiast w październiku.

Nowa polityka nie dotyczy tylko wersji na komputery osobiste (Windows, macOS, Linux). Gigant z Mountain View jasno zadeklarował, że szybszy cykl obejmie również systemy mobilne – Androida oraz iOS. Zmiany dotkną także kanału Beta, gdzie nowe kompilacje będą pojawiać się co trzy tygodnie przed wydaniem wersji stabilnej. Co ważne dla profesjonalistów, kanały Dev oraz Canary pozostają przy swoim obecnym harmonogramie, podobnie jak tzw. „rozszerzona wersja stabilna”, która nadal będzie aktualizowana co osiem tygodni, dając administratorom w dużych firmach niezbędny czas na testy i wdrożenia.

Dlaczego Google zdecydował się na tak agresywne podejście? Argumentacja firmy jest logiczna: częstsze, ale mniejsze aktualizacje są łatwiejsze do debugowania. Zamiast wprowadzać ogromne pakiety zmian raz w miesiącu, deweloperzy będą mogli szybciej reagować na błędy i wydawać mniejsze porcje kodu, co zminimalizuje ryzyko wystąpienia poważnych awarii po aktualizacji. W dobie, gdy hakerzy wykorzystują AI do błyskawicznego znajdowania i eksploatowania luk, skrócenie czasu potrzebnego na dostarczenie poprawek do użytkownika końcowego wydaje się być jedynym rozsądnym krokiem.

Dla przeciętnego użytkownika zmiana ta prawdopodobnie przejdzie bez echa – Chrome po prostu częściej będzie prosił o ponowne uruchomienie w celu dokończenia aktualizacji. Jednak pod maską dzieje się proces, który ma uczynić naszą obecność w sieci znacznie mniej ryzykowną. To ewolucja, która pokazuje, że w 2026 roku szybkość dostarczania poprawek stała się równie ważna, co same funkcje przeglądarki.

Choć może to być uciążliwe dla osób, które nie lubią częstych restartów przeglądarki, w szerszej perspektywie zyskujemy stabilniejszy i lepiej chroniony produkt. Skrócenie cyklu wydawniczego o połowę pozwoli firmie na sprawniejsze zarządzanie kodem i szybsze reagowanie na dynamicznie zmieniające się zagrożenia.

Źródło: Google