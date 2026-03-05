Google kapituluje przed Epic Games i zmienia zasady gry

Podsumowanie artykułu . . .

Gigant z Mountain View ogłosił globalną ugodę z Epic Games, która nie jest tylko zwykłym porozumieniem prawnym, ale wiąże się z fundamentalnymi zmianami w funkcjonowaniu systemu Android na całym świecie. W ten sposób firma oficjalnie otwiera drzwi dla zewnętrznych systemów płatności, obniża prowizje i ułatwia instalację konkurencyjnych sklepów z aplikacjami.

Nowy model biznesowy Google’a. Mniejsze prowizje i wolność wyboru płatności

Najważniejszą zmianą, która uderza bezpośrednio w dotychczasowy monopol, jest zniesienie przymusu korzystania z systemu bilingowego Google Play. Do tej pory każda transakcja w aplikacji pobranej z oficjalnego sklepu musiała przechodzić przez Google, co wiązało się z wysoką prowizją. Teraz deweloperzy otrzymują wolną rękę – mogą wdrożyć własne systemy płatności lub kierować użytkowników bezpośrednio na swoje strony internetowe.

Wraz z tą wolnością idzie znacząca obniżka opłat. Google wprowadza nowy, warstwowy system prowizji, który prezentuje się następująco:

Rodzaj transakcji / Programu Nowa stawka prowizji Subskrypcje (odnawialne) 10% Nowe instalacje (standard) 20% Programy jakościowe (Apps Experience / Level Up) 15% (nowi użytkownicy) / 20% (obecni) Opłata bilingowa (jeśli używasz systemu Google) dodatkowe 5% (w obszarze EOG, USA i UK)

Dla użytkownika końcowego oznacza to jedno: jeśli twórca aplikacji nie będzie musiał oddawać Google 30% zysku (jak to bywało wcześniej), istnieje duża szansa, że ceny subskrypcji czy cyfrowych dodatków w grach po prostu spadną. Google planuje wdrażać te zmiany etapami. W Unii Europejskiej (EOG), Wielkiej Brytanii i USA nowe stawki zaczną obowiązywać już do 30 czerwca 2026 roku. Reszta świata dołączy do tego systemu sukcesywnie do września 2027 roku.

Sideloading bez strachu

Kolejnym filarem zmian jest ułatwienie życia osobom, które nie chcą korzystać ze Sklepu Play. Do tej pory instalowanie zewnętrznych sklepów (tzw. sideloading) wiązało się z licznymi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie, co skutecznie odstraszało mniej zaawansowanych użytkowników. Google uruchamia teraz program Registered App Stores. Sklepy, które spełnią określone wymogi bezpieczeństwa i jakości, będą mogły się zarejestrować, dzięki czemu ich instalacja na telefonie będzie przebiegać płynnie, bez zbędnych „straszaków”.

Firma podkreśla, że nowoczesna platforma musi być elastyczna. Wybór ma należeć do użytkownika – czy chce pozostać w bezpiecznym, ale droższym ekosystemie Google, czy woli skorzystać z alternatywy. „Android zawsze napędzał innowacje poprzez swoją unikalną elastyczność i otwartość. Chcemy kontynuować tę drogę” – czytamy w oficjalnym komunikacie firmy. To podejście ma sprawić, że Android stanie się jeszcze silniejszym systemem, przyciągając deweloperów, którzy do tej pory omijali platformę ze względu na wysokie koszty.

Warto wspomnieć, że te zmiany to nie tylko dobra wola Google’a, ale wynik ogromnej presji organów regulacyjnych i sądów. Ugoda z Epic Games zamyka spory w USA, Australii i Wielkiej Brytanii, tworząc spójny, globalny standard traktowania twórców oprogramowania.

