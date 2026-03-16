InPost zaostrza zasady. Od 16 marca nowe sposoby pakowania i lista zakazanych produktów

Operator wprowadza bowiem zaktualizowany regulamin, który kładzie znacznie większy nacisk na standardy pakowania, czytelność etykiet oraz bezpieczeństwo transportu. I nie są to tylko czcze zapisy na stronie, bo nieprzestrzeganie nowych wytycznych może skończyć się zakwalifikowaniem przesyłki jako “niestandardowej”, co wiąże się z bolesnymi dla portfela dopłatami. Jeśli chcesz, aby Twoja paczka dotarła do celu bez przygód i dodatkowych kosztów, warto poświęcić kilka minut na zapoznanie się z nowymi regułami gry, które zaczynają obowiązywać właśnie dzisiaj.

Etykieta na widoku i “zakazany owoc” w paczce. Nowe zasady InPostu

Jedną z najważniejszych kwestii w nowym regulaminie jest sposób umieszczania etykiety adresowej. InPost przypomina, że musi być ona naklejona na górnej, płaskiej powierzchni paczki. Kluczowe jest unikanie łączeń kartonu oraz miejsc, gdzie taśma klejąca mogłaby pofałdować kod kreskowy. Jeśli dajesz drugie życie staremu pudełku (co popieramy!), musisz bezwzględnie usunąć wszystkie poprzednie naklejki i oznaczenia. Systemy sortujące InPostu są niezwykle szybkie, a pozostawienie starego kodu może wysłać Twoją przesyłkę w zupełnie inny zakątek Polski.

Co jednak, jeśli wysyłasz coś nietypowego? InPost znacząco rozszerzył listę towarów zakazanych. Oprócz oczywistych materiałów niebezpiecznych, na czarną listę trafiły przedmioty, które często ulegały uszkodzeniom lub zagrażały innym paczkom. Od 16 marca nie wyślesz już m.in.:

Armatury łazienkowej: zlewozmywaków, umywalek czy ceramicznych misek WC (często pękały w transporcie).

Części samochodowych: zderzaków, szyb czy układów wydechowych (ich nieregularny kształt utrudnia automatyczne sortowanie).

Materiałów budowlanych: cegieł, pustaków czy płyt gipsowych.

Płynów eksploatacyjnych: olejów samochodowych i chemii, która mogłaby zalać inne przesyłki.

Artykułów tytoniowych i e-papierosów.

Pełną listę znajdziecie w Regulaminie.

Nowe wymiary i “magia” pakowania bez etykiety

Gabaryty skrytek w Paczkomatach (A, B i C) pozostają standardowe, ale InPost wprowadza doprecyzowanie minimalnych wysokości dla każdego z nich. Warto o tym pamiętać, by cienka koperta nie “latała” w zbyt dużej skrytce. Ciekawostką jest Gabaryt D (do 50x50x80 cm), który jest zarezerwowany wyłącznie dla nadawców korzystających z usług kurierskich lub nadających w Paczkopunktach – taka paczka po prostu nie zmieści się w tradycyjnej maszynie.

Gabaryt Maksymalne wymiary (mm) Minimalna wysokość (mm) A 80 x 380 x 640 1 mm B 190 x 380 x 640 81 mm C 410 x 380 x 640 191 mm

InPost przypomina też o rosnącej popularności nadawania bez etykiety przez aplikację InPost Mobile. To najwygodniejsza metoda – generujesz kod w telefonie, piszesz go odręcznie na paczce (lub w ogóle nic nie piszesz, jeśli aplikacja tak wskazuje) i wkładasz do skrytki. Pamiętaj jednak, że nawet przy tej metodzie wnętrze musi być zabezpieczone. Jeśli wysyłasz kilka przedmiotów w jednym kartonie, muszą być one od siebie oddzielone (np. folią bąbelkową lub tekturą), aby nie obijały się o siebie. Wolne przestrzenie w pudełku należy wypełnić – “latająca” zawartość to najczęstsza przyczyna uszkodzeń, za które operator może nie uznać reklamacji, jeśli uzna, że pakowanie było niestaranne.

Choć lista towarów zakazanych może wydawać się restrykcyjna, ma ona chronić nasze przesyłki przed zalaniem olejem czy uszkodzeniem przez ciężkie materiały budowlane. Dbając o czytelną etykietę i odpowiednie wypełnienie paczki, nie tylko unikniesz dodatkowych opłat za “niestandard”, ale przede wszystkim masz pewność, że Twoja przesyłka dotrze do odbiorcy w jednym kawałku. Warto więc przy następnej wizycie przy Paczkomacie dwa razy sprawdzić, czy pudełko jest dobrze zaklejone, a etykieta gładka i widoczna.

Źródło: InPost