Samsung Wallet zamieni Twój smartfon w cyfrowy klucz do domu

To rozwiązanie, które przenosi wygodę znaną dotychczas głównie posiadaczom nowoczesnych samochodów, bezpośrednio pod próg naszych mieszkań. Współpraca z liderami branży i oparcie systemu na otwartych standardach, sprawia, że smartfon przestaje być tylko narzędziem do komunikacji czy płatności, a staje się uniwersalnym pękiem kluczy, którego – w przeciwieństwie do tego tradycyjnego – nie jest tak łatwo zgubić.

Jeden standard, by rządzić wszystkimi zamkami

Największą bolączką wczesnych rozwiązań typu “smart lock” był brak kompatybilności. Każdy producent zamków tworzył własną aplikację i własny protokół, co sprawiało, że zarządzanie dostępem do domu bywało uciążliwe. Samsung postanowił zrobić z tym porządek i oparł Digital Home Key na standardzie Aliro. Jest to protokół opracowany przez Connectivity Standards Alliance (CSA), który gwarantuje, że urządzenia różnych marek będą ze sobą współpracować płynnie i bezpiecznie.

Jak to działa w praktyce? Jeśli posiadasz zamek wspierający standard Matter (globalny fundament inteligentnego domu), konfigurujesz go najpierw w aplikacji Samsung SmartThings, a następnie dodajesz cyfrowy klucz bezpośrednio do portfela Samsung Wallet. W tym projekcie południowokoreański gigant nie działa sam – partnerami technologicznymi zostały tak uznane marki jak Aqara, Nuki, Schlage oraz Xthings. Dzięki temu użytkownicy mają szeroki wybór sprzętu, od eleganckich klamek po dyskretne wkładki do zamków, mając pewność, że ich telefon Galaxy obsłuży je bez zająknięcia.

W zależności od tego, jakim smartfonem dysponujesz, drzwi możesz otworzyć na trzy sposoby:

Przez NFC – zbliżając telefon do czytnika (podobnie jak przy płaceniu za kawę).

Bezdotykowo (UWB) – dzięki technologii ultraszerokopasmowej drzwi mogą odblokować się same, gdy tylko podejdziesz do nich z telefonem w kieszeni.

Zdalnie — korzystając z aplikacji, co przydaje się, gdy musisz wpuścić kuriera lub zapominalskiego domownika, będąc jeszcze w pracy.

Bezpieczeństwo klasy EAL6+ i ochrona Samsung Knox

Wiele osób wciąż podchodzi sceptycznie do cyfrowych zamków, zadając zasadne pytanie: “A co, jeśli ktoś mi się włamie do telefonu?”. Samsung podszedł do tej kwestii bezkompromisowo. Cyfrowe klucze są przechowywane w bezpiecznym module urządzenia i chronione przez platformę Samsung Knox, znaną wszystkim użytkownikom sprzętów producenta. Rozwiązanie to spełnia rygorystyczne standardy certyfikacji klasy EAL6+, co w praktyce oznacza poziom zabezpieczeń porównywalny z tymi stosowanymi w dowodach biometrycznych czy kartach bankowych.

Woncheol Chai, EVP w dziale Mobile eXperience Samsunga, podkreśla:

W miarę jak rozwijamy Portfel Samsung, dostarczanie zaufanych rozwiązań mobilnych pozostaje podstawą naszej innowacji. Dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami i dostosowaniu do standardu Aliro, funkcja Digital Home Key przenosi poziom bezpieczeństwa i wygody w znany użytkownikom urządzeń Samsung Galaxy także do ich domów.

Co jednak zrobić w czarnym scenariuszu, gdy zgubimy telefon? Samsung przewidział i to. Dzięki funkcji Samsung Find możesz zdalnie zarządzać swoimi kluczami i natychmiastowo odebrać dostęp do zamka utraconemu urządzeniu. Dodatkowo, każde użycie klucza z poziomu portfela może wymagać uwierzytelnienia biometrycznego (odcisku palca) lub kodu PIN, co sprawia, że “cyfrowy pęk kluczy” jest znacznie lepiej chroniony niż kawałek metalu, który każdy może po prostu podnieść z chodnika.

Choć funkcja ta jest wdrażana etapami w różnych regionach, lista wspieranych producentów zamków sugeruje, że wkrótce tradycyjne klucze będziemy trzymać w szufladzie już tylko jako pamiątkę z dawnych lat.

Źródło: Samsung