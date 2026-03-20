Chiny testują interfejs mózg-komputer w kosmosie. Historyczna misja na orbicie

Elektronika neuronowa w kosmosie

Kluczowym elementem była odporność na środowisko kosmiczne. Platforma badawcza pracowała w warunkach symulujących płyny ustrojowe, a mimo to utrzymywała stabilny odczyt sygnałów EEG. Naukowcy określili to jako wypełnienie „krytycznej międzynarodowej luki”. Chodziło o udowodnienie, że delikatna aparatura do monitorowania aktywności mózgu nie ulega natychmiastowej degradacji czy zwarciom poza atmosferą Ziemi.

Na orbicie po raz pierwszy udało się zebrać dane o trwałości samych elektrod. Obserwowano nie tylko czystość sygnału, ale też wpływ mikrograwitacji na materiały i poziom zakłóceń. Te informacje są bezcenne dla projektantów przyszłych misji. Jeśli chcemy wysłać ludzi na inną planetę, musimy wiedzieć, jak ich najważniejszy organ znosi taką podróż i jak o niego dbać.

Elastyczne elektrody inspirowane budową mózgu

Sukces możliwy był dzięki nowatorskiemu podejściu do budowy elektrod. Zespół profesorów Chang Honglonga i Ji Bowena stworzył elastyczną matrycę, która dopasowuje się do naturalnych kształtów mózgu. Ta „miękka” konstrukcja ma być mniej inwazyjna i nie powodować długotrwałego uszkodzenia tkanki, co było główną wadą tradycyjnych, sztywnych implantów. W testach na zwierzętach nowe elektrody miały być setki razy stabilniejsze od metalowych odpowiedników i rejestrować wyraźniejsze dane neuronowe.

Rozwój interfejsów mózg-komputer to oficjalny priorytet Pekinu, wpisany do krajowego planu pięcioletniego. Rząd wyznaczył konkretne cele: do 2027 roku technologia ma być wdrażana w opiece zdrowotnej i przemyśle, a do 2030 roku Chiny chcą zdominować ten rynek globalnie. Strategia przypomina tę stosowaną wcześniej wobec sztucznej inteligencji czy sieci 5G. Technologia testowana na orbicie ma potencjał znacznie wykraczający poza kosmos. Jej ziemskie zastosowania widzi się przede wszystkim w neurorehabilitacji, co byłoby pozytywnym efektem ubocznym kosmicznych ambicji.