IP54, NFC i czytelny ekran. Taka hulajnoga ma sens w Polsce

To hulajnoga, która od startu trzyma się polskich realiów. Fabryczny limit prędkości ustawiono na 20 km/h. Z punktu widzenia praktyki to ważniejsze niż wiele obietnic. Nie musisz niczego odblokowywać, kombinować ani zastanawiać się, czy przypadkiem nie jeździsz za szybko tam, gdzie lepiej zachować spokojniejsze tempo.

Komfort na pierwszym miejscu: zawieszenie swingarm i opony bezdętkowe

W miejskiej jeździe to nie prędkość najbardziej męczy, tylko wibracje i nierówności. AUSOM w modelu Gosoul 2 postawił na zawieszenie typu swingarm z regulowanymi sprężynami, co jest rozwiązaniem kojarzonym raczej z bardziej dorosłymi hulajnogami do dojazdów niż z lekkimi konstrukcjami na krótkie dystanse. Regulacja sprężyn sugeruje możliwość dopasowania charakterystyki do wagi i preferencji, co w praktyce bywa kluczowe, jeśli hulajnoga ma być używana codziennie, a nie okazjonalnie.

Drugim mocnym elementem są opony 10 × 2,5 cala, bezdętkowe. Duże koła zwykle poprawiają stabilność, a brak dętki oznacza mniej potencjalnych problemów z drobnymi przebiciami i prostsze życie serwisowe. Taki zestaw ma sens szczególnie tam, gdzie ścieżki rowerowe potrafią się kończyć nagle, a asfalt przechodzi w kostkę bez ostrzeżenia.

Gosoul 2 ma silnik 800 W i deklarowane 1100 W mocy szczytowej oraz 26 Nm momentu obrotowego. W codziennym użytkowaniu oznacza to jedno: hulajnoga powinna sprawniej reagować na przyspieszanie i nie tracić tak łatwo werwy na łagodnych podjazdach, wiaduktach czy w miejscach, gdzie nawierzchnia stawia większy opór. To szczególnie istotne w polskich miastach, bo trasa rzadko bywa idealnie płaska od A do B, nawet jeśli na mapie wygląda niewinnie.

Na papierze wygląda też rozsądnie pakiet energetyczny: akumulator 48 V 13 Ah, czyli 624 Wh, i deklarowany zasięg do 70 km. Realnie, jak zawsze, wiele zależy od masy użytkownika, temperatury, stylu jazdy i nawierzchni, ale sama pojemność sugeruje, że nie jest to hulajnoga, którą trzeba ładować po każdym krótkim kursie. Czas ładowania ma wynosić około 6,5 godziny, więc klasyczny tryb ładowania sprzętu przez noc nadal pozostaje najwygodniejszy i zapewni nam spokój, jeśli któregoś dnia będzie nas czekać dłuższa trasa.

Hamulce, elektronika i zabezpieczenia w codziennym użyciu

Gosoul 2 ma E-ABS i hamulce tarczowe zarówno z przodu, jak i z tyłu. W mieście to układ, który powinien dawać pewniejsze wytracanie prędkości w sytuacjach typu nagły manewr auta, pieszy na przejściu czy nieprzewidywalny ruch na DDR. Do tego dochodzi 4,5-calowy wyświetlacz LCD, odblokowanie przez NFC i kod oraz odporność IP54, co w polskich warunkach oznacza po prostu większy spokój w razie drobnego deszczu czy mokrej nawierzchni.

Z perspektywy użytkownika istotny jest też szeroki deck i geometria kierownicy nastawiona na stabilność. To te elementy, które docenia się po dłuższej jeździe, bo wpływają na to, czy hulajnoga prowadzi się pewnie, czy wymaga ciągłego mikrokorygowania na nierównościach.

AUSOM Gosoul 2 wygląda na rozsądny wybór dla osób, które chcą hulajnogi do codziennego miasta, a nie do bicia rekordów. Legalne 20 km/h, trzy tryby prędkości, mocny napęd z przyzwoitym momentem, zawieszenie swingarm, duże opony bezdętkowe i komplet hamulców tarczowych składają się na zestaw, który ma szansę dobrze zagrać w polskich warunkach.

O czym warto pamiętać przed zakupem?

Decydując się na zakup hulajnogi, warto stawiać na sprzęt z pełnym wsparciem w Polsce. Tak właśnie jest w przypadku AUSOM, które podkreśla wzmacnianie lokalnej obecności w Polsce: lokalny magazyn, szybsza dostawa, 2-letnia gwarancja, polskojęzyczne wsparcie i budowanie społeczności użytkowników w Polskiej grupie na Facebooku. Dla kupującego to często ważniejsze niż kolejne tryby w aplikacji, bo hulajnoga to sprzęt eksploatowany. Dostępność wsparcia i logistyki w kraju zwykle skraca czas rozwiązywania problemów i upraszcza ewentualne zwroty.

Cena detaliczna dla Gosoul 2 to wynosi 1 999 zł, a dla pierwszej partii na premierę przewidziano jednak rabat w wysokości 200 zł, co pozwoli nam kupić ten model w cenie 1 799 zł. W tej klasie sprzętu najciekawsze jest połączenie legalnej konfiguracji prędkości z mocnym napędem i komfortowym podwoziem. To nie jest model, który próbuje wygrać samą liczbą kilometrów na godzinę, tylko raczej szuka równowagi. Ma być do dojazdów, w polskim tempie, z zapasem mocy na gorszy fragment trasy.

Razem z Gosoul 2 do sprzedaży wchodzą dwa kolejne modele: Gosoul 2 Pro Dual Motor oraz Laluz 2 Pro Dual Motor (oba w konfiguracji dual motor). Hulajnogi AUSOM są dostępne też na Allegro, a marka dołączy do Allegro Days AlleDiscount od 6 marca na tydzień, gdzie Gosoul 2 będzie dostępny w cenie 1999 zł.



