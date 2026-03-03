powrót

iPad Air (2026) ogłoszony. M4 i autorskie chipy Apple’a na pokładzie, a to wszystko w niższych cenach

Apple nie zwalnia tempa w odświeżaniu swojej średniej półki tabletów. Choć wizualnie nowy iPad Air (2026) nie wyróżnia się na tle swoich poprzedników, jego wnętrze przeszło gruntowny remont, który ma jeden główny cel: przygotowanie urządzenia na erę zaawansowanej sztucznej inteligencji.
...

Najnowszy model to nie tylko przeskok na procesor M4, ale przede wszystkim debiut autorskich układów łączności bezprzewodowej, które mają uczynić pracę w sieci szybszą i bardziej energooszczędną. Jeśli wciąż korzystasz z iPada Air z procesorem M1 lub podstawowych modeli z cyfrowym przyciskiem pod ekranem, to może być idealny moment, by w końcu rozważyć przesiadkę na nowszy sprzęt, zwłaszcza że ceny na premierę są niższe niż w przypadku poprzedniej generacji.

Ewolucja pod maską. M4, więcej RAM-u i autorskie modemy, czyli co kryje w sobie iPhone Air (2026)

Sercem nowego iPada Air został układ Apple M4, składający się z 8-rdzeniowego CPU oraz 9-rdzeniowego GPU. Apple gra tutaj liczbami, które robią wrażenie: nowa wersja jest o 30% szybsza od ubiegłorocznego modelu z M3, ale prawdziwą przepaść widać w porównaniu do wersji M1 z 2022 roku – tutaj wzrost wydajności wynosi aż 2,3 raza.

Jednak to nie czysta moc procesora jest najciekawsza, a pamięć operacyjna. Apple w końcu porzucił 8 GB RAM na rzecz 12 GB, zwiększając przy tym przepustowość do 120 GB/s. To kluczowa zmiana dla każdego, kto planuje korzystać z funkcji AI, takich jak błyskawiczne usuwanie tła w Final Cut Pro, czy po prostu wymaga od tabletu stabilnej pracy przy wielu otwartych aplikacjach.

Kolejną dużą nowością jest autorska łączność. Gigant z Cupertino po raz pierwszy zastosował w iPadzie Air chip N1, który obsługuje standardy Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz protokół inteligentnego domu Thread. Jeśli zdecydujesz się na wersję z modemem komórkowym, otrzymasz układ C1X. Według zapowiedzi Cupertino, oferuje on o 50% wyższe prędkości transferu przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii o 30% w porównaniu do starszych rozwiązań. Warto jednak pamiętać o jednym szczególe: nowe iPady Air definitywnie żegnają się z fizyczną tacką na kartę SIM – od teraz dostępna jest wyłącznie technologia eSIM.

Niestety, fani technologii ProMotion mogą poczuć lekkie rozczarowanie. Mimo mocnych podzespołów, Apple pozostało przy panelach Liquid Retina (LCD) z odświeżaniem na poziomie 60 Hz. Ekran o jasności 500 nitów (11″) lub 600 nitów (13″) wciąż jest świetny do pracy biurowej czy oglądania filmów, ale brak płynniejszego przewijania obrazu staje się coraz bardziej odczuwalny na tle konkurencji. Niestety, patrząc na sytuację smartfonów, ta kwestia raczej nieprędko ulegnie zmianie.

Ceny i dostępność w Polsce

Jak wcześniej wspomniałam, Apple’owi udało się coś, co przy obecnej kondycji rynku, wydawało się mało możliwe. Przy rosnących cenach pamięci, gigant zdecydował się na lekką obniżkę cen startowych (o 100 zł) w porównaniu do ubiegłorocznych modeli. Przedsprzedaż rusza już 4 marca o godzinie 15:15, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów 11 marca. Poniżej znajdziecie szczegółowe zestawienie cen:

iPad Air (2026) 11”

PamięćWersja Wi-FiWersja Wi-Fi + Cellular
128 GB2899 zł3699 zł
256 GB3399 zł4199 zł
512 GB4399 zł5199 zł
1 TB5399 zł6199 zł

Cennik iPad Air (2026) 13”

PamięćWersja Wi-FiWersja Wi-Fi + Cellular
128 GB3899 zł4699 zł
256 GB4399 zł5199 zł
512 GB5399 zł6199 zł
1 TB6399 zł7199 zł

Jeśli brak ekranu 120 Hz Ci nie przeszkadza, a szukasz tabletu, który po prostu nie zawiedzie wydajnością w żadnej sytuacji, nowa seria Air jest obecnie najbardziej opłacalnym wyborem w ofercie Apple’a.

