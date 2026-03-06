Kiedy QLED nie jest QLED-em. Niemiecki sąd punktuje TCL w sporze z Samsungiem

Podsumowanie artykułu . . .

Właśnie taką sytuację rozstrzygnął właśnie niemiecki sąd, biorąc pod lupę praktyki chińskiego giganta TCL. Wyrok, który zapadł w sporze zainicjowanym przez Samsung Electronics, jasno wskazuje, że samo „posypanie” komponentów kropką kwantową nie wystarczy, by legalnie używać nazwy QLED.

Dlaczego TCL przegrało w sądzie?

Spór, który swój finał znalazł przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości, zaczął się w kwietniu ubiegłego roku. Samsung oskarżył TCL o nieuczciwą konkurencję i wprowadzanie klientów w błąd przy sprzedaży serii telewizorów, m.in. popularnego modelu QLED870. Niemiecki sąd przyznał rację koreańskiemu gigantowi, uznając, że reklamy TCL naruszają ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ochronie tajemnic handlowych.

O co dokładnie poszło? Według definicji Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), prawdziwy telewizor QLED to taki, który wykorzystuje technologię kropki kwantowej do precyzyjnego sterowania barwami, co przekłada się na znacznie wyższą jasność i lepsze nasycenie kolorów niż w standardowych panelach LED. Zazwyczaj osiąga się to poprzez umieszczenie specjalnej folii z kropkami kwantowymi między podświetleniem a panelem.

TCL próbowało jednak „iść na skróty”. Firma argumentowała, że śladowe ilości kropek kwantowych zostały naniesione bezpośrednio na płytę dyfuzyjną (rozpraszającą światło). Sąd był jednak nieugięty: analiza wykazała, że tak znikoma ilość materiału w żaden sposób nie wpływa na poprawę reprodukcji kolorów. W praktyce oznacza to, że klient kupujący taki telewizor, otrzymywał zwykły panel LED, mimo że na pudełku widniał napis sugerujący technologię premium, a i cena również była stosownie wyższa. Sąd uznał, że produkt nie spełnia uzasadnionych oczekiwań konsumentów, a reklamowanie go jako QLED jest zwykłym nadużyciem.

Wyrok jest surowy: TCL Germany ma natychmiastowy zakaz reklamowania i sprzedaży nie tylko spornych modeli, ale także wszystkich innych urządzeń korzystających z tej samej, „oszukanej” technologii pod szyldem QLED.

Choć wyrok zapadł w Niemczech, jego echa będą słyszalne na całym świecie

Branżowi eksperci przewidują, że to rozstrzygnięcie stanie się potężnym argumentem w podobnych sprawach toczących się w innych jurysdykcjach. W Stanach Zjednoczonych – konkretnie w Nowym Jorku i Kalifornii – trwają już pozwy zbiorowe przeciwko chińskim producentom o analogiczne wprowadzanie klientów w błąd. Niemiecki precedens może znacząco ułatwić zadanie tamtejszym prawnikom.

Również w Korei Południowej sytuacja robi się gorąca. Tamtejsza Komisja Sprawiedliwego Handlu (KFTC) prowadzi dochodzenie w sprawie TCL, zainicjowane przez firmę Hansol Chemical jeszcze w listopadzie 2024 roku. Wyrok z Europy dostarcza koreańskim urzędnikom gotowego materiału dowodowego. Wygląda na to, że czas „marketingowej radosnej twórczości” w segmencie budżetowych telewizorów powoli dobiega końca. Producenci będą musieli teraz dwa razy zastanowić się, zanim nakleją logo premium na produkt, który technicznie nie oferuje obiecywanych korzyści.

Dla TCL to bez wątpienia wizerunkowy i finansowy cios, ale dla nas – użytkowników – to świetna wiadomość. Oznacza bowiem, że kupując telewizor z napisem QLED, mamy prawo oczekiwać realnej przewagi technologicznej, a nie tylko sprytnego zabiegu w procesie produkcji, który ładnie wygląda wyłącznie w tabelce Excela i na reklamie.

Źródło: Maeil Business Newspaper