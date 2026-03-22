Chińczycy odnaleźli miliony ton metali ziem rzadkich. Na tym nie koniec odkryć

Metale ziem rzadkich na terenie prowincji Syczuan

Według najnowszych doniesień, w kopalni Maoniuping w prowincji Syczuan potwierdzono istnienie około 9,7 mln ton tlenków metali ziem rzadkich, co znacząco zwiększa całkowite zasoby tego złoża. Oprócz tego odkryto także ogromne ilości innych surowców strategicznych, w tym fluorytu i barytu, co kwalifikuje cały obszar jako jedno z największych znanych złóż tego typu na świecie.

Czytaj też: Drony z atomową niespodzianką. Trudno uwierzyć, że Chiny wzmocnią tak wojsko

Metale ziem rzadkich, mimo swojej nazwy, są fundamentem współczesnej technologii. Wykorzystuje się je w produkcji smartfonów, samochodów elektrycznych, turbin wiatrowych, a także zaawansowanych systemów wojskowych i kosmicznych. Ich znaczenie stale rośnie wraz z rozwojem transformacji energetycznej i cyfryzacji gospodarki, co sprawia, iż dostęp do tych surowców staje się jednym z kluczowych czynników geopolitycznych.

Nowe odkrycie dodatkowo wzmacnia dominującą pozycję Chin, które już dziś kontrolują większość globalnego rynku – zarówno pod względem wydobycia, jak i przetwarzania tych materiałów. Szacuje się, że Państwo Środka odpowiada za zdecydowaną większość światowej zdolności rafinacji i produkcji komponentów opartych na metalach ziem rzadkich, co daje mu ogromną przewagę strategiczną.

Coraz mocniejsza pozycja Pekinu w globalnym wyścigu

Eksperci podkreślają, iż kluczowym elementem tej przewagi nie jest samo wydobycie, lecz kontrola nad dalszymi etapami funkcjonowania łańcucha dostaw. Nawet państwa posiadające własne złoża często pozostają uzależnione od chińskich technologii przetwarzania i infrastruktury przemysłowej. W praktyce oznacza to, że Pekin ma możliwość wpływania na globalne rynki poprzez regulacje eksportowe lub decyzje polityczne.

Odkrycie następuje w momencie rosnących napięć między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w obszarze nowych technologii. Surowce krytyczne stają się jednym z głównych pól tej rywalizacji, obok półprzewodników i sztucznej inteligencji. W ostatnich latach zarówno USA, jak i ich sojusznicy intensyfikują działania na rzecz dywersyfikacji dostaw, inwestując w nowe projekty wydobywcze i przetwórcze poza Chinami.

Czytaj też: Gigantyczna podmorska fabryka paliwa lepszego od ropy. Te zasoby pokazują coś istotnego

Mimo tych wysiłków, najnowsze dane pokazują, że przewaga Chin może się jeszcze pogłębić. Rozbudowa bazy surowcowej, połączona z rozwiniętą infrastrukturą przemysłową, sprawia, że kraj ten pozostaje kluczowym ogniwem globalnych łańcuchów dostaw. Dla przemysłu technologicznego oznacza to zarówno stabilność dostaw w krótkim okresie, jak i rosnące ryzyko zależności w dłuższej perspektywie. Obecna sytuacja może prowadzić do dalszej fragmentacji rynku i tworzenia konkurencyjnych bloków surowcowych. W praktyce oznaczałoby to odejście od globalizacji w kierunku bardziej regionalnych, zabezpieczonych łańcuchów dostaw, co już dziś obserwuje się w sektorze półprzewodników i energii.

Źródło: South China Morning Post