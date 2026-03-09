Jeden przycisk, by maszyna przejęła stery. Ten lot pokazuje, dokąd zmierza wojsko

Podsumowanie artykułu . . .

Każdy krok w stronę automatyzacji wiropłatów ma zupełnie inny ciężar gatunkowy niż dopisanie kolejnego trybu do autopilota w samolocie. Tu nie chodzi o wygodę. Chodzi o to, czy da się odebrać pilotowi część “manualnej walki” o stabilność i oddać mu czas na to, co w misji najważniejsze: ocenę sytuacji, decyzję, komunikację i reakcję na to, czego nie da się przewidzieć w żadnym algorytmie.

Jeden przycisk, by helikopter leciał sam

W marcu 2026 roku firma Moog poinformowała o demonstracji, w której Sikorsky UH-60 Black Hawk wykonał w pełni zautomatyzowany lot obejmujący start, zawis, przelot po trasie i lądowanie. Cała sekwencja miała być uruchamiana “jednym przyciskiem”, a podobny test odbył się już wcześniej, w październiku 2025 roku, choć na innej maszynie zintegrowanej z pakietem Genesys Avionics Suite. Firma mówi o autopilocie czteroosiowym, który łączy stabilizację z bardziej zaawansowanymi trybami prowadzenia lotu i zabezpieczeniami. W praktyce oznacza to system, który nie tylko pomaga utrzymać parametry, ale też ma ograniczać wprowadzanie wiropłata w niebezpieczne stany i w razie potrzeby przywracać go do “prawie poziomej” orientacji.

Czytaj też: Technologia inspirowana drapieżnikiem nową bronią w walce manewrowej

Najprostsze systemy autopilota kojarzą się z kontrolą przechylenia i pochylenia, czyli tym, co da się robić tradycyjnym wolantem. W bardziej rozbudowanych układach dochodzi jeszcze kontrola kierunku i kolektywu, czyli tego, co w wiropłacie odpowiada za siłę nośną i pionowy profil lotu. FAA opisuje wprost, że autopilot w helikopterze zwykle steruje osią przechylenia i pochylenia, a może też obejmować serwomechanizmy osi kierunku i kolektywu. To właśnie ta ostatnia część jest krytyczna, jeśli mówimy o stabilnym zawisie, kontrolowanych podejściach i lądowaniach oraz o automatyce, która nie kończy się na “trzymaj kurs”.

Cztery czujniki zestawu firmy MOOG

Autopilot opracowany przez Moog działa więc w łącznie czterech obszarach. W jednym odpowiada za utrzymanie prędkości opadania i wznoszenia, śledzenia ścieżki schodzenia oraz utrzymania wysokości, a w drugim za utrzymanie kursu, śledzenie nawigacji i prowadzenie po konkretnej trasie. Dwa ostatnie obszary obejmują z kolei opcjonalną kontrolę przed nadmierną i zbyt małą prędkością oraz automatyzację startu i lądowania oraz utrzymywanie stabilnego zawisu. Na papierze brzmi to jak kolejny zestaw funkcji, ale w helikopterze różnica między “pomagam w stabilizacji” a “samodzielnie steruję” jest fundamentalna. Szczególnie wtedy, gdy mówimy o warunkach lotu według wskazań przyrządów, gdzie pilot nie może polegać na tym, co widzi za oknem.

Dla Black Hawka to nie pierwsze zautomatyzowane rodeo

Tu jednak pojawia się pierwsze niewygodne pytanie: czy “jeden przycisk” faktycznie oznacza, że helikopter sam rozumie, co ma zrobić, czy raczej, że pilot uruchamia przygotowaną wcześniej sekwencję trybów, opartą o dane nawigacyjne i czujniki? Z komunikatu firmy odpowiedzialnej za cały system wynika, że w grę wchodzi to drugie. Jest to wciąż autopilot, czyli system sterowania lotem, który utrzymuje zadane parametry i przełącza tryby, ale nie jest pełną autonomią rozumianą jako percepcja, unikanie przeszkód, planowanie w dynamicznym środowisku i reagowanie na nieznane sytuacje bez udziału człowieka.

Czytaj też: 1600 ton i akumulatory litowo-jonowe. Włosi budują okręt podwodny nowej generacji

Historia Black Hawka z autonomią już jednak istnieje. DARPA informowała w 2022 roku o locie UH-60A bez nikogo na pokładzie w ramach programu ALIAS. To inna klasa systemu, bo sprowadza się do zestawu, który ma być “dokładany” do istniejących platform, by umożliwiać loty z mniejszą załogą albo nawet bez załogi. Lockheed Martin opisywał też MATRIX jako trzon podejścia Sikorsky’ego do autonomii, z kontekstem prac nad wariantem UH-60MX i z finansowaniem DARPA na poziomie 6 mln dolarów, czyli około 22,18 mln zł.

Co więcej, w materiałach o demonstracjach MATRIX przewija się obraz systemu sterowanego “z tabletu”, gdzie zadania są formułowane bardziej jak polecenia misji niż wybór trybu autopilota. Lockheed opisywał scenariusz, w którym operator miał zlecać autonomiczne zadania z odległości około 12,9 km.

Nie autonomia, a autopilot. Co faktycznie może zmienić automatyzacja od Mooga?

Na tym tle demo Mooga wygląda jak coś bardziej przyziemnego, ale też potencjalnie łatwiejszego do przełożenia na codzienną eksploatację. Autopilot, nawet bardzo zaawansowany, jest bliżej tego, co wojsko i operatorzy znają, potrafią serwisować i oswoili szkoleniowo przez dekady. Z perspektywy misji wojskowej ma to sens: automatyka ma zmniejszać obciążenie, ale nie udawać “sztucznego pilota”, który zastąpi człowieka w interpretacji sytuacji taktycznej.

Z drugiej strony warto uważać na wniosek, że “teraz helikopter będzie latał sam”. Najtrudniejsze fragmenty lotu wiropłata w działaniach bojowych i ratowniczych często wynikają nie z samej mechaniki sterowania, ale z warunków otoczenia: pył przy lądowaniu, turbulencje przy przeszkodach, brak wiarygodnych danych nawigacyjnych w środowisku zakłóceń, gwałtowne manewry w odpowiedzi na zagrożenie. Autopilot może świetnie radzić sobie w dobrych warunkach, ale jeśli wejściowe dane są zaburzone albo środowisko wymusza improwizację, to przewaga przechodzi z powrotem na pilota i jego doświadczenie.

Czytaj też: Nowy pocisk Rosji był wielką zagadką. Nowe informacje zrzuciły tajemniczą otoczkę z Izdielije 30

Dlatego najbardziej interesujące w GRC 4000 nie jest samo “poleciał od startu do lądowania”, tylko zestaw zabezpieczeń, które mają działać w tle nawet wtedy, gdy pilot steruje ręcznie. Moog mówi o aktywnej stabilizacji w całym profilu lotu i o ochronie obwiedni, która ma zapobiegać m.in. nadmiernym i zbyt niskim prędkościom oraz pomagać w odzyskaniu bezpiecznej orientacji. To podejście przypomina filozofię znaną z innych segmentów lotnictwa: nie zabierać pilotowi władzy, ale ograniczać możliwość wprowadzenia maszyny w stan, z którego trudno jest wrócić.

Źródła: Moog, FAA, DARPA, Lockheed Martin