Test komputera biurowego MSI PRO DP180 14A-882EU

Komputer MSI PRO DP180 jest ewidentnie skrojony pod środowisko biurowe i mieszane infrastruktury. Dlatego zamiast obudowy pełnej LED-ów, skomplikowanych rozwiązań czy dążenia do możliwie najwyższej wydajności, jego projekt stawia na wszechstronność i niskie ryzyko awarii. Liczą się w nim porty (w tym te starsze), kwestie sieciowe, stabilność pod długim obciążeniem, kultura pracy i łatwość rozbudowy, a więc wszystko to, co decyduje, czy sprzęt będzie użyteczny i bezproblemowy przez wiele lat. Tak przynajmniej brzmią obietnice na papierze, a co pokazuje praktyka?

Zestaw MSI PRO DP180 14A-882EU

Komputer MSI PRO DP180 14A-882EU to typowy biurowy klasyk

Komputer MSI PRO DP180 nie udaje sprzętu premium. Stawia na prostą, neutralną (całkowicie czarną) i dosyć kompaktową metalową bryłę w formie prostopadłościanu (16,8 szerokości na 32,3 długości i 36,9 cm wysokości z czego 0,9 cm mierzą zabezpieczone gumą nóżki na spodzie), którą łatwo wpasować w biuro i zmieścić pod biurkiem. Nie jest to jednak poziom “starych obudów” o fatalnym projekcie.

Przedni plastikowy panel z ozdobnymi żeberkami jest całkowicie demontowalny i skrywa pod sobą zarówno anteny dla łączności bezprzewodowej, jak i dziury na wentylator frontowy, którego pod nimi nie ma. Wszystkie porty przednie są z kolei zintegrowane z obudową, więc w całym procesie zdejmowania przedniego panelu, nie ryzykujecie pociągnięciem żadnego wrażliwego kabelka.

Z zewnątrz MSI PRO DP180 nie wyróżnia się jeszcze wieloma szczegółami, pomijając fizyczne zabezpieczenia w postaci skobla do kłódki oraz gniazda blokady Kensington Lock, które wspólnie stanowią pewnego rodzaju ochronę przed mniej zdeterminowanymi złoczyńcami. Jeśli zresztą już o narzędziach mowa, warto docenić fakt, że panel boczny tego komputera wymaga zastosowania śrubokrętu do jego odkręcenia, co w pewnym stopniu powstrzymuje co ciekawych pracowników przed nieautoryzowaną ingerencją w blaszaka.

Po odkręceniu dwóch śrubek i zdjęciu panelu, naszym oczom ukazuje się bardzo typowy układ, jak na biurowy komputer. W skrócie? Prostota przede wszystkim, a w tym brak większego polotu. Od razu w oczy rzuca się tajemniczy zasilacz z większością przewodów spiętych opaską zaciskową, odsłonięty chipset H610, dysk SSD w slocie M.2, proste aktywne chłodzenie procesora, m80-mm wentylator na tyle, pojedyncza kość pamięci bez radiatorów, szereg tradycyjnych przewodów wpiętych odpowiednio dobrze w płytę czy zewnętrzne moduły (dTPM 2.0, karta łączności wpięta w drugi slot M.2 z anteną idącą aż do przedniego panelu obudowy).

Nic nie sugeruje, że mamy do czynienia ze sprzętem MSI, bo każdy element jest ot niemarkowy. Co z kolei warto docenić? Ano same przewody, które nie latają w lewo i prawo, zagracając przepływ powietrza, które jest pobierane głównie z panelu bocznego oraz wyrzucane z tyłu obudowy. Największe rozczarowanie to zasilacz, bo zwyczajnie nie zachwyca on swoją jakością, jako że jest to 350-watowa jednostka firmy FSP. Nie ma ona żadnej wzmianki o certyfikacie, ale za to ma odpowiednio dużo wolnych przewodów, aby móc wykorzystać dwa wolne sloty na dyski (3,5 i 2,5 cala).

Wchodząc w szczegóły głównej specyfikacji, na test trafił do mnie wariant PRO DP180 14A-882EU z procesorem Intel Core i5-14400, 16 GB DDR5 w pojedynczym module (1×16 GB) o 4800 MT/s, dyskiem SSD na M.2 PCIe 4×4.0 o deklarowanej pojemności 500 GB, łącznością bezprzewodową Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 oraz systemem Windows 11 Professional z preinstalowanym systemem antywirusowym Norton 360. Szkoda, że MSI preinstaluje to zewnętrzne oprogramowanie nawet użytkownikom biznesowym tuż obok własnego oprogramowania do zarządzania komputerem MSI Center czy MSI Cloud Center.

Pierwsza techniczna wpadka? Obecność pojedynczej kości pamięci w momencie, kiedy płyta główna przyjmuje kości dwie. Pojedyncza kość pamięci oznacza pracę w trybie single channel, co w biurowych zadaniach często bywa “wystarczające”, ale potrafi ograniczać zintegrowaną grafikę i responsywność przy cięższym multitaskingu.

W idealnym świecie można byłoby po prostu dokupić drugą kość o tej samej pojemności (dziś to wysoki koszt), ale nawet w erze DDR5 nadal lepiej jest kupować kompletne zestawy, a nie liczyć na pełną kompatybilność między dwoma różnymi modułami. Wtedy zresztą całkowita pojemność wyniosłaby 32 GB, a to już poziom, który w wielu przypadkach będzie nieuzasadniony, bo 16 GB to ciągle solidny poziom spotykany nawet w laptopach gamingowych ze średniej półki.

Porty komputera MSI PRO DP180 kryją zaskoczenia

W czasach, w których laptopy często nie mają nawet czytnika kart pamięci, dobrze jest widzieć na przednim panelu MSI PRO DP180 właśnie prosty czytnik kart SD oraz microSD, który towarzyszy pojedynczemu portowi USB-C 3.2 Gen 2, dwóm USB-A 3.2 Gen 1 oraz dwóm portom jack dedykowanych mikrofonowi oraz słuchawkom. Na samym szczycie tej sekcji znalazł się podświetlany przycisk on/off oraz dioda informująca o aktywności dysku.

Z tyłu robi się znacznie ciekawiej, bo można się wręcz cofnąć w przeszłość… i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Poza pięcioma portami USB (4x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 Gen 1) dostajemy łącznie trzy wyjścia wideo (HDMI 2.1, Display Port 1.4, VGA), dwa Ethernet (2,5 Gb/s i 1 Gb/s), tradycyjne liniowe wyjścia audio, a do tego PS/2, a nawet COM. Po co w ogóle te trzy ostatnie i dlaczego akurat dwa porty Internetowe zamiast jednego? Ano dlatego, że w biurach liczy się przede wszystkim wszechstronność.

PS/2 ma jedną cechę, która nadal ma znaczenie: działa na poziomie sprzętu, a więc bez kombinowania ze sterownikami i tym samym bywa pewniejszy w sytuacjach serwisowych albo wtedy, gdy trzeba wejść do BIOS-u i mieć gwarancję, że klawiatura odpowie. COM natomiast to klasyka przemysłu i punktów sprzedaży, bo wepniemy w niego terminale, urządzenia diagnostyczne, sterowniki czy byle jaki sprzęt do komputera, który po prostu ma złącze RS-232 i będzie go miał jeszcze długo, bo w wielu firmach cykl życia urządzeń jest liczony w dekadach, a nie w kilkuletnich generacjach.

Dwa porty sieciowe zamiast jednego to z kolei połączeniowa wszechstronność w czystej postaci. Najprostszy scenariusz to rozdzielenie ruchu, bo jedna karta sieciowa może w takim układzie do sieci firmowej, a druga do sieci urządzeń lokalnych, monitoringu, osobnego segmentu z drukarkami albo sprzętem serwisowym. Drugi wariant to wygoda w pracy z danymi, bo prędkość rzędu 2,5 Gb/s potrafi zrobić różnicę przy kopiowaniu plików na NAS, a 1 Gb/s może pozostać jako “zwykła” łączność biurowa. Trzeci to naturalnie awaryjność i elastyczność, która może uratować przed stawianiem dodatkowych przełączników i przejściówek. Właśnie dlatego tył DP180 wygląda jak z innej epoki, ale w tym przypadku to komplement.

O szeroką kompatybilność komputera biurowego MSI PRO DP180 w przeróżnych środowiskach dba też wspomniane wyjście wideo VGA, które ratuje sytuację w szkołach, magazynach, na recepcjach albo w salach konferencyjnych, gdzie od lat stoi ten sam monitor lub projektor. USB-A w standardzie 2.0 to również wystarczająco wydajne połączenia dla większości peryferiów.

MSI PRO DP180 14A-882EU w codziennej pracy

Tego typu komputer nie ma zachwycać na co dzień – ma zostać podpięty i skonfigurowany, a następnie działać bezawaryjnie przez lata. Połączenie 10-rdzeniowego procesora Intel Core i5-14400 mającego na karku już ponad dwa lata z 16 GB pamięci RAM i 500 GB pamięci masowej jednoznacznie wskazuje, że MSI PRO DP180 14A-882EU to komputer stricte biurowy, który poradzi sobie z przeglądarką, arkuszami i aplikacjami, które nie wymagają zaawansowanej karty graficznej.

Procesor Core i5-14400 nie jest wcale złym wyborem, bo oferuje on 16 wątków za sprawą połączenia sześciu rdzeni Performance oraz czterech Efficient, które dbają o to, aby komputer pobierał mniej prądu pod obciążeniem, a w chwilach zapotrzebowania wskakiwał na pełne obroty wielozadaniowości. Czy taki układ wraz z obecnym na pokładzie zintegrowanym rdzeniem Intel UHD Graphics 730 wystarczy do codziennej pracy? Ewidentnie tak, bo nic w typowym cyklu pracy “się nie ścina” czy łapie zadyszki wtedy, kiedy nie powinno.

Co z kolei mówią nam testy wydajności?

Cinebench R23 wydajność jednowątkowa: 1728 wydajność wielowątkowa: 13702

Geekbench 6 wydajność jednowątkowa: 2316 wydajność wielowątkowa: 10181 GPU OpenCL: 6492

PCMark 10 test środowiska biurowego: 6632

Te wyniki pokazują, że Core i5-14400 w komputerze PRO DP180 jest procesorem wyraźnie szybkim w codziennej pracy i jednocześnie ma sensowny zapas mocy do zadań wielowątkowych, ale naturalnie brakuje mu ambicji na stanie się stacją roboczą. Sugerują bardzo dobrą responsywność systemu, a więc szybkie uruchamianie aplikacji, sprawne przełączanie między oknami i płynność w typowych zadaniach biurowych, także przy cięższej przeglądarce czy komunikatorach.

Warto też poświęcić kilka słów dyskowi, bo mimo pracy na złączu PCIe 4.0×4, nie zachwyca on swoją wydajnością w sekwencyjnych operacjach (3504 MB/s odczytu i 3192 MB/s zapisu). Nie grzeje się wprawdzie nawet pod obciążeniem, ale to małe pocieszenie, jeśli przerzucacie często duże pliki na dysku. To zresztą jest samo w sobie utrudnione, bo z racji 500-GB pojemności dysku możecie być zmuszeni do dołożenia dysku w formacie 2,5- lub 3,5-cala. Jeśli z kolei zechcecie bawić się w dyski SSD na M.2, no to czeka Was konieczność przeinstalowania systemu, bo dołączony w oryginale nośnik zajmuje jedyne dostępne złącze.

Tego typu wyniki nie są żadnym zaskoczeniem, bo Core i5-14400 jest nam doskonale znany. Ciekawiej robi się w kwestii tego, jak zachowuje się w tym zestawie komputerowym. Odczyty z sensorów wskazują, że w cyklu testowym procesor rozgrzewał się maksymalnie do 84 stopni Celsjusza, ale nie musiał ograniczać swoich zegarów. W szczycie pobierał z kolei prawie 110 watów, a rozkręcał swoje rdzenie Performance do 4,689 GHz. Cały komputer pod znacznym obciążeniem pobiera z kolei od 140 do 147 watów, a przy tym generuje hałas na poziomie około 44 dBA z około 30 cm od obudowy, ale nie jest to typowy przyjemny szum. Posłuchajcie sami:

Na całe szczęście pod niskim obciążeniem MSI PRO DP180 14A-882EU już nie hałasuje za bardzo (cichy szum ginie pod biurkiem lub w byle cichej muzyce z głośników), a jednocześnie pobiera zaledwie 25-35 watów z kilkusekundowymi skokami do rejonów 40-50 watów w przypadku bezczynności. Lekka praca podbija nieco szum oraz zużycie prądu (do poziomu 50-60 watów), ale nadal mówimy tutaj o dobrze spisującym się komputerze, jak na warunki biurowe. Wtedy zresztą temperatura procesora plasuje się na sensownym poziomie od 40 do 50 stopni Celsjusza.

Wracając do samego zasilacza, musicie pamiętać, że nie dołączycie do tego komputera karty graficznej o wysokim TDP bez wymiany właśnie jego, bo maksymalny pobór energii MSI PRO DP180 14A-882EU w podstawowej konfiguracji sięga pod obciążeniem prawie 150 watów, a np. taki RTX 5060 odznacza się TDP na poziomie 145 watów, co zbliża konfigurację do poziomu 300 watów, a jeśli dołożyć do tego dodatkowy dysk, pamięć RAM, czy lepsze chłodzenie lub wentylatory, no to cóż, nie pracowałbym spokojnie, mając takiego potworka pod biurkiem.

Monitor MSI PRO MP245PG jako idealny partner MSI PRO DP180 14A-882EU

Skoro MSI PRO DP180 14A-882EU jest komputerem projektowanym z myślą o pracy biurowej, nauce i codziennych zadaniach, to naturalnym dopełnieniem takiego zestawu pozostaje monitor z tej samej serii. Warto jednak zaznaczyć, że rodzina MSI PRO MP245PG nie kończy się na jednej wersji, bo obok bazowego modelu na rynku dostępny jest też wariant PRO MP245PG E14 i to właśnie on zasługuje na szczególną uwagę. Oba monitory korzystają z 23,8-calowej matrycy IPS Full HD z matową powłoką anti-glare i szerokimi kątami widzenia, więc dobrze odnajdują się w pracy z dokumentami, arkuszami czy przeglądarką, ale E14 idzie o krok dalej. Ta wersja wspiera HDR Ready i oferuje odświeżanie 144 Hz, podczas gdy bazowy model pozostaje konstrukcją bardziej zachowawczą. W praktyce oznacza to, że PRO MP245PG E14 lepiej wpisuje się w oczekiwania użytkowników, którzy chcą połączyć typowo biurowy charakter z nieco nowocześniejszą specyfikacją i przyjemniejszą płynnością obrazu.

MSI PRO MP245PG

W obu wariantach ważnym elementem pozostaje pakiet EyesErgo, czyli zestaw funkcji nastawionych na komfort wielogodzinnej pracy przed ekranem. Anti-Flicker ogranicza migotanie obrazu, które może męczyć wzrok podczas długich sesji, a Less Blue Light redukuje udział światła niebieskiego, pomagając odciążyć oczy szczególnie pod koniec dnia. Do tego dochodzą przypomnienia o przerwach od ekranu, co dobrze pokazuje, że MSI próbuje patrzeć na monitor nie tylko jak na wyświetlacz, ale też część ergonomicznego stanowiska pracy.

MSI PRO MP245PG

Całość ciekawych rozwiązań uzupełnia regulowana podstawa z możliwością zmiany wysokości, obrotu, pochylenia i pracy w trybie pivot, a także sensowny zestaw złączy, wbudowane głośniki oraz mocowanie VESA. Dzięki temu zarówno bazowy PRO MP245PG, jak i bardziej zaawansowany PRO MP245PG E14 pasują do charakteru PRO DP180, choć to właśnie wersja E14 sprawia wrażenie modelu bardziej kompletnego i lepiej przygotowanego na współczesne oczekiwania użytkowników.

Dla kogo jest komputer MSI PRO DP180 14A, a dla kogo nie?

Żyjemy dziś w ciekawych czasach. Ceny pamięci RAM poszybowały w górę, dyski SSD nie pozostają w tym równaniu dłużne, a w ogólnym rozrachunku sprzęt komputerowy wcale nie staniał na przestrzeni ostatnich lat. Jednak sektor biurowy nie dostaje “po łapach” tak bardzo, jak np. profesjonalny czy gamingowy. W środowisku, gdzie liczy się tylko to, żeby komputer musiał odpalić przeglądarkę, komunikator i kilka arkuszy kalkulacyjnych, sprzęty pokroju MSI PRO DP180 14A-882EU nadal będą wystarczającym, a nawet idealnym wyborem, dzięki solidnej wydajności oraz wszechstronności.

Warto też postawić pytanie o sens takiej konstrukcji w 2026 roku, a więc czasach, kiedy część firm idzie w miniPC i zewnętrzne stacje dokujące. W takim świecie PRO DP180 ma przewagę tam, gdzie liczy się nie miejsce czy wygląd, a liczba dostępnych portów, kompatybilność ze starszymi urządzeniami i łatwiejsza rozbudowa magazynu danych. MiniPC wygrywa gabarytami i często kulturą pracy, ale potrafi przegrywać elastycznością portów i często też problematycznym serwisem ze względu na ograniczenia wynikające bezpośrednio z formatu.

W połączeniu z monitorem MSI PRO MP245PG E14 taki zestaw tworzy spójne i praktyczne stanowisko pracy do biura, recepcji, punktu obsługi czy działu administracyjnego. Desktop zapewnia szeroką kompatybilność i zapas portów, a monitor dokłada do tego ergonomię, regulację oraz komfort wielogodzinnej pracy, dzięki czemu całość dobrze sprawdza się w codziennym, firmowym użytkowaniu.

MSI PRO DP180 14A-882EU nie jest komputerem idealnym z myślą o rozległej budowie, ale ma sensowny procesor, odpowiedni zapas mocy do typowej pracy i potencjał na proste ulepszenia, które mogą wydłużyć jego życie. Rozczarowuje nieco pojedynczą kością pamięci DDR5, jakością 350-watowego zasilacza, kulturą pracy pod znacznym obciążeniem i drugim portem M.2 dla dysku SSD, ale jeśli kupicie go świadomie za te 3299 złotych, to najpewniej się nie zawiedziecie. Musicie tylko nie oczekiwać byle gruszek na wierzbie.