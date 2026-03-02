Nowy król zoomu nadciąga do Europy. vivo X300 Ultra skrada show na MWC 2026

Podsumowanie artykułu . . .

Tym modelem producent chce na nowo zdefiniować to, co właściwie oznacza „profesjonalna fotografia mobilna”. Najważniejszą wiadomością dla nas jest jednak fakt, że vivo po raz pierwszy zdecydowało się na szeroką ekspansję tego modelu poza granice Chin. X300 Ultra trafia na rynek globalny, rzucając wyzwanie dotychczasowym liderom i oferując parametry optyczne, które do tej pory kojarzyliśmy wyłącznie z ciężkimi torbami wypełnionymi obiektywami typu tele.

400 mm w Twojej kieszeni, czyli optyka ZEISS bez kompromisów. vivo X300 Ultra imponuje, przynajmniej pod kątem fotografii

Głównym bohaterem prezentacji był bez wątpienia system vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra. Mówimy tutaj o pierwszym w branży teleobiektywie, który oferuje ekwiwalent ogniskowej aż 400 mm. W świecie, gdzie większość smartfonów kończy swoją „optyczną” przygodę na 100 lub 120 mm, propozycja vivo brzmi niemal niewiarygodnie. Co ważne, nie jest to tylko puste cyferki w specyfikacji. Inżynierowie vivo, we współpracy z legendarną marką ZEISS, stworzyli układ spełniający rygorystyczne standardy APO, co w praktyce oznacza niemal całkowitą eliminację aberracji chromatycznych i krystaliczną czystość obrazu.

Sercem tego układu jest matryca o rozdzielczości 200 Mpix, która pozwala na niespotykaną dotąd elastyczność. Dzięki tak ogromnej gęstości pikseli, X300 Ultra potrafi realizować inteligentne powiększenie cyfrowe, które przy ogniskowej odpowiadającej 1600 mm wciąż dostarcza obrazy nadające się do publikacji. To narzędzie, które zmienia sposób, w jaki myślimy o fotografowaniu wydarzeń sportowych, przyrody czy architektury z dużego dystansu. Całość wspiera zaawansowana stabilizacja OIS klasy gimbal, która w połączeniu z algorytmami śledzenia ruchu sprawia, że nawet przy maksymalnym zbliżeniu obraz nie „pływa”, a ustawianie ostrości odbywa się błyskawicznie.

Konstrukcja X300 Ultra pokazuje, że potężny zoom nie musi wiązać się z ogromnym, nieporęcznym „garbem” na pleckach urządzenia. vivo udało się zachować kompaktowy charakter smartfona, dopracowując design tak, by urządzenie wciąż wyglądało jak elegancki produkt klasy premium. Dla profesjonalnych twórców wideo i fotografów, którzy cenią sobie mobilność, X300 Ultra staje się realną alternatywą dla bezlusterkowców w wielu sytuacjach reporterskich. Fakt, że tak zaawansowany zestaw fotograficzny będzie dostępny oficjalnie na rynkach międzynarodowych, to jasny sygnał: vivo nie chce już tylko gonić konkurencji, ono chce dyktować tempo rozwoju całego segmentu.

Warto również zauważyć, że wejście modelu Ultra do globalnej sprzedaży to istotna zmiana strategii marki. Do tej pory najbardziej wyżyłowane fotograficznie smartfony vivo często pozostawały lokalnymi egzotykami. Jednak teraz użytkownicy w Europie czy Azji Południowo-Wschodniej dostaną do rąk technologię, która inspiruje do tworzenia bez dotychczasowych ograniczeń sprzętowych. vivo X300 Ultra to demonstracja siły, która udowadnia, że przyszłość fotografii jest cyfrowa, inteligentna i – co najważniejsze – mieści się w dłoni.

Niestety, jeśli chodzi o resztę specyfikacji, ta na razie pozostaje tajemnicą, podobnie jak szczegóły dotyczące cen i dostępności. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość, dokładniejsze informacje poznamy w ciągu kolejnych kilku tygodni.

Źródło: Informacja prasowa vivo