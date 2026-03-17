Pancerny flagowiec z termowizją i Androidem 16, który zawstydza konkurencję. Oscal Pilot 6 w świetnej promocji

To urządzenie, które producent nazywa swoim pierwszym pancernym flagowcem z termowizją nowej generacji. W dodatku, teraz ten model kupicie jeszcze taniej. Zanim jednak przejdziemy do ceny, zerknijmy najpierw na to, co ma on do zaoferowania.

Termowizja 160×120 i aparat 108 Mpix

Sercem Oscal Pilot 6 jest najbardziej szczegółowy w tej klasie urządzeń sensor termowizyjny o rozdzielczości 160 x 120 pikseli. To dwukrotnie więcej detali niż w popularnych dotychczas modułach 80 x 60. Dzięki rekordowo szerokiemu zakresowi pomiarowemu od -15°C do aż 550°C, telefon staje się profesjonalnym narzędziem diagnostycznym. Pozwala na błyskawiczne wykrycie przegrzewających się bezpieczników, nieszczelności w izolacji czy lokalizację zwierzyny podczas nocnych wypraw. Pole widzenia 61° x 47° sprawia, że za jednym razem obejmiemy wzrokiem znacznie większy obszar niż u konkurencji.

Ale Pilot 6 to także potęga fotografii tradycyjnej. Główny aparat bazuje na matrycy Samsung ISOCELL HM6 o rozdzielczości 108 Mpix, która dostarcza dwukrotnie wyraźniejsze zdjęcia niż standardowe aparaty 50 Mpix spotykane w telefonach budżetowych. Z przodu znajdziemy natomiast sensor 50 Mpix od Samsunga, co gwarantuje krystalicznie czyste wideorozmowy, nawet gdy stoisz w środku lasu czy na placu budowy.

Pancerna konstrukcja i energia, która nie zna granic

Wytrzymałość tego modelu potwierdzają najwyższe certyfikaty: wojskowy MIL-STD-810H oraz normy szczelności IP68 i IP69K. Pilot 6 przetrwa upadek z 1,5 metra, nacisk rzędu 500 kg oraz kąpiel w błocie czy piasku. Urządzenie radzi sobie w temperaturach od -20°C do +60°C. Dodatkowo, wyposażono je w potężną latarkę LED o jasności 93 lumenów (zasięg 5 metrów) oraz głośnik Smart-PA o mocy 4,5 W, który generuje dźwięk o natężeniu do 98 dB – usłyszysz go nawet w najgłośniejszym warsztacie.

Ekran o przekątnej 6,78 cala to klasa sama w sobie: rozdzielczość 2.4K i odświeżanie 120 Hz zapewniają płynność obrazu, o jakiej użytkownicy pancernych telefonów dotąd mogli tylko marzyć. Jasność 750 nitów pozwala na wygodne korzystanie w pełnym słońcu, a wsparcie dla Widevine L1 umożliwia oglądanie Netfliksa w jakości HD.

Bateria o pojemności 10 000 mAh to gwarancja spokoju. Nowatorski tryb głębokiego oszczędzania energii potrafi wydłużyć czas pracy w nocy o ponad 71%, co jest kluczowe podczas długich wypraw bez dostępu do gniazdka. Telefon wspiera szybkie ładowanie 27 W, ładowanie bezprzewodowe 15 W oraz ładowanie zwrotne 10 W, dzięki czemu Pilot 6 może służyć jako powerbank dla innych urządzeń. Jasne, w zakresie prędkości ładowania pozostawia on wiele do życzenia, bo nie ukrywajmy, uzupełnienie energii w tym tempie potrwa całą noc, ale cóż, cena wymusiła na producencie pewne ustępstwa.

Inteligencja pod maską — Android 16 i wsparcie AI

Wewnątrz pracuje ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G100, wspierany przez oszałamiającą ilość pamięci RAM – do 48 GB (12 GB fizycznej + 36 GB rozszerzenia programowego). Dzięki temu telefon płynnie obsługuje do 17 aplikacji jednocześnie. System DokeOS 5.0 bazujący na Androidzie 16 wprowadza zintegrowane modele AI, takie jak DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini oraz Gemini 2.0. Te narzędzia wspierają użytkownika w pracy kreatywnej, pisaniu tekstów czy analizie zdjęć, co czyni Pilota 6 jednym z najinteligentniejszych urządzeń typu “rugged” na świecie.

Ile kosztuje Oscal Pilot 6?

I tu przechodzimy do najważniejszej kwestii, czyli ceny. Ta jednak, wbrew pozorom, nikogo nie powali na łopatki, bo normalnie Pilot 6 kosztuje około 943 zł, a kiedy wykorzystacie kod ASPL30, zapłacicie za niego jedynie 833 zł.

Źródło: Informacja prasowa