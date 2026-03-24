Internauci dostrzegli piramidę na Marsie. Rozgorzała wielka dyskusja o obcych na Czerwonej Planecie

Chodzi o strukturę znajdującą się w rejonie Candor Chasma, części ogromnego systemu kanionów Valles Marineris. Formacja ma wyraźnie geometryczny kształt, zbliżony do trójściennej piramidy, co natychmiast pobudziło wyobraźnię internautów. Niektórzy sugerują, że jej symetria jest zbyt idealna, by mogła powstać w sposób naturalny, a jej rozmiary według niektórych porównań mogą być nawet większe niż w przypadku Wielkiej Piramidy w Gizie.

Czytaj też: Łazik NASA odnalazł zagadkowy trop. To struktury ukryte głęboko pod powierzchnią Marsa

Obiekt nie jest jednak nowym odkryciem. Po raz pierwszy zwrócono na niego uwagę już w 2001 roku, kiedy analizowano zdjęcia wykonane przez sondy badające powierzchnię Marsa. Dopiero teraz, za sprawą mediów społecznościowych, temat powrócił z nową siłą. Wraz z rosnącym zainteresowaniem pojawiły się też spekulacje o możliwym istnieniu dawnej cywilizacji na Czerwonej Planecie. Zwolennicy tej teorii wskazują na regularność kształtów oraz podobieństwo do znanych ziemskich konstrukcji. Niektórzy sugerują wręcz, że jeśli podobny obiekt znaleziono by na Ziemi, natychmiast stałby się celem intensywnych wykopalisk.

On Mars, there is a three-sided pyramid the size of the Great Pyramid in Egypt.



Discovered by Keith Laney. pic.twitter.com/TyDG4cHVRQ — Brian Cory Dobbs (@BrianCoryDobbs) March 16, 2026

Jednak naukowe wyjaśnienie jest znacznie mniej sensacyjne. Specjaliści podkreślają, iż Mars pełen jest formacji skalnych, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak sztuczne struktury. To zjawisko znane jako pareidolia, czyli skłonność ludzkiego mózgu do dostrzegania znajomych kształtów tam, gdzie w rzeczywistości ich nie ma. W przeszłości podobne emocje wywoływały już słynna Marsjańska Twarz czy rzekome wejścia do tuneli, które ostatecznie okazywały się złudzeniami optycznymi.

Geolodzy podkreślają, że nowa “piramida” najprawdopodobniej jest naturalnym wzniesieniem powstałym w wyniku długotrwałej erozji. Wiatry, osuwiska oraz procesy związane z dawną obecnością wody mogły stopniowo rzeźbić skały, nadając im ostre krawędzie i pozornie symetryczne formy. Takie struktury są dość powszechne w regionach bogatych w warstwowe osady.

Co więcej, badania geologiczne Marsa pokazują, iż podobne kopce oraz wzgórza mogą powstawać w wyniku złożonych interakcji między osadzaniem materiału a jego późniejszym wywiewaniem przez wiatr. W efekcie tworzą się formy o stromych zboczach i wyraźnych krawędziach, które łatwo pomylić z konstrukcjami stworzonymi przez inteligentne istoty.

Czytaj też: Nocną porą na Marsie wydarzyło się coś niezwykłego. Sonda MAVEN uwieczniła aktywność przewidywaną od dekad

Choć więc obraz piramidy na Marsie działa na wyobraźnię i świetnie rozprzestrzenia się w internecie, naukowcy pozostają zgodni: nie ma żadnych dowodów na to, że mamy do czynienia z czymkolwiek więcej niż naturalną formacją geologiczną. W międzyczasie wciąż trwają badania Czerwonej Planety, a każda kolejna misja dostarcza coraz dokładniejszych danych. Być może przyszłe analizy pozwolą jeszcze lepiej zrozumieć procesy, które tworzą tak niezwykłe i intrygujące krajobrazy.

Źródło: ScienceAlert