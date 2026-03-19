Łazik NASA odnalazł zagadkowy trop. To struktury ukryte głęboko pod powierzchnią Marsa

Wielka eskapada marsjańskiego łazika

Przeprowadzone ekspertyzy opierają się na danych radarowych penetrujących grunt, które pozwalają zajrzeć pod powierzchnię Marsa. Dzięki temu badacze mogli zidentyfikować struktury przypominające dawne kanały rzeczne i osady transportowane przez wodę, ukryte dziś pod warstwami skał i pyłu. Odkrycie to dostarcza bezpośrednich dowodów na istnienie rozległych systemów rzecznych, które funkcjonowały miliardy lat temu.

Dotychczas większość wiedzy o wodzie na Marsie pochodziła z obserwacji powierzchniowych, takich jak wyschnięte doliny czy deltowate formacje. Nowe wyniki pokazują jednak, iż znaczna część tej historii może być dosłownie zakopana. Ukryte struktury sugerują, że rzeki nie były jedynie krótkotrwałymi epizodami związanymi z topnieniem lodu, lecz elementem stabilnego cyklu hydrologicznego.

Badacze podkreślają coś jeszcze: odkryte formacje przypominają tzw. odwrócone kanały rzeczne. Powstają one wtedy, gdy osady nanoszone przez wodę twardnieją, a następnie otaczający je materiał ulega erozji, pozostawiając dawne koryta jako wyniesione struktury. Takie formy są jednoznacznym dowodem na długotrwały przepływ wody, a nie jednorazowe katastrofalne zdarzenia.

Skala zjawiska okazuje się ogromna. Inne analizy pozwalają sądzić, iż dawne systemy rzeczne na Marsie mogły rozciągać się na dziesiątki tysięcy kilometrów i tworzyć złożone sieci przypominające ziemskie dorzecza. W tym kontekście nietrudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym Czerwona Planeta posiadała aktywny obieg wody obejmujący opady, spływ powierzchniowy i długotrwałe rzeki.

Rzeki na Marsie większe niż ktokolwiek mógł przypuszczać?

To z kolei prowadzi do jednego z najważniejszych wniosków: klimat wczesnego Marsa musiał być znacznie cieplejszy i bardziej stabilny, niż sugerowały niektóre wcześniejsze modele. Utrzymanie ciekłej wody przez dłuższy czas wymagało gęstszej atmosfery i efektu cieplarnianego, który zapobiegał jej natychmiastowemu parowaniu lub zamarzaniu.

Odkrycie ma również ogromne znaczenie w kontekście poszukiwania życia. Długotrwałe systemy rzeczne tworzą środowiska sprzyjające powstawaniu i utrzymywaniu mikroorganizmów. Ukryte osady rzeczne mogą więc stanowić jedne z najlepszych miejsc do poszukiwania śladów dawnego życia na Marsie, ponieważ są chronione przed promieniowaniem i erozją.

Źródło: Science Advances