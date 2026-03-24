Reklamy w Apple Maps? Wygląda na to, że czas pożegnać krystalicznie czysty interfejs

Według najnowszych raportów Marka Gurmana z Bloomberga, gigant z Cupertino szykuje się do monetyzacji swojej nawigacji. Reklamy w Apple Maps to już nie tylko wewnętrzne plotki, ale konkretna strategia biznesowa, która ma zacząć obowiązywać już tego lata. Apple chce wycisnąć ze swoich usług tyle, ile się da, a nasza codzienna droga do pracy wydaje się dla nich idealnym miejscem na nową przestrzeń reklamową.

Nowy model biznesowy w Apple Maps — płać za widoczność

Jeśli spodziewacie się migających banerów zasłaniających widok ulicy, możecie odetchnąć z ulgą – Apple prawdopodobnie nie pójdzie tą drogą. System ma działać na zasadzie podobnej do tego, co znamy już z App Store, a to oznacza wprowadzenie tzw. sponsorowanych wyników wyszukiwania. Mechanizm jest prosty – kiedy wpiszesz w wyszukiwarkę ogólne hasło, takie jak „najlepsza kawa” lub „warsztat samochodowy w pobliżu”, na samej górze listy pojawią się lokale, które zapłaciły za tę uprzywilejowaną pozycję.

Gigant planuje wprowadzić system licytacji słów kluczowych. Przykładowo, jeśli sieć Starbucks wygra aukcję na frazę „matcha”, to właśnie ich kawiarnie będą wyświetlać się jako pierwsze, gdy użytkownik zacznie szukać tej herbaty w swojej okolicy. Reklamy mają być spójne wizualnie z resztą interfejsu, co ma zminimalizować irytację, ale dla wielu osób sam fakt ich obecności w natywnej aplikacji systemowej jest trudny do przełknięcia. Co istotne, zmiany nie ominą nikogo, bo sponsorowane treści pojawią się w Apple Maps na systemach iOS, iPadOS oraz macOS, a nawet w niedawno udostępnionej wersji przeglądarkowej map.

Wprowadzenie reklam to element szerszej strategii Apple’a, która ma na celu maksymalizację zysków z segmentu usług. Skoro iPhone’y sprzedają się stabilnie, firma szuka nowych opcji zarobku w oprogramowaniu. Nie zdziwcie się więc, jeśli wkrótce podobne rozwiązania „monetyzacyjne” – czy to w formie reklam, czy dodatkowych subskrypcji – zaczną pojawiać się w innych aplikacjach firmy, które do tej pory uważaliśmy za sterylne.

Apple kontra Google — czy użytkownicy wybaczą skok na kasę?

Decyzja o wprowadzeniu reklam w mapach stawia Apple’a w tej samej lidze, w której od lat gra jego główny rywal. Mapy Google od dawna korzysta z promowanych pinezek i sponsorowanych wpisów, a użytkownicy zdążyli do tego przywyknąć głównie dlatego, że usługa ta jest darmowa i wszechobecna. W przypadku giganta z Cupertino sprawa jest bardziej skomplikowana, bo Apple Maps budowało swoją pozycję jako „bezpieczna i prywatna” przystań, wolna od komercyjnego szumu.

I cóż, czy kogokolwiek zdziwi fakt, że wstępne reakcje społeczności, które można znaleźć w sieci, nie są zbyt entuzjastyczne? Użytkownicy słusznie zauważają, że Apple Maps wciąż ma mniejszy udział w rynku niż Mapy Google, więc wprowadzenie reklam może tylko zniechęcać. Z drugiej strony, Apple ma ogromną przewagę w postaci głębokiej integracji z ekosystemem – dla wielu osób korzystanie z natywnej mapy w samochodzie (przez CarPlay) czy na zegarku jest po prostu najwygodniejsze, nawet jeśli raz na jakiś czas będą musieli przewinąć sponsorowany wpis restauracji.

Pytanie więc brzmi: jak agresywna będzie ta monetyzacja? Jeśli Apple zachowa umiar i faktycznie ograniczy się tylko do subtelnych wyników wyszukiwania, większość z nas pewnie nawet nie zauważy różnicy. Jeśli jednak mapy zaczną nam podpowiadać zakupy na każdym skrzyżowaniu, wizerunek marki „premium” może na tym mocno ucierpieć.

Źródło: Bloomberg