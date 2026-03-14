Robot, który zmieni gospodarkę? Ambicje Muska nie znają granic

Na razie jednak skupmy się na tym, co miliarder mówi, a powiedział sporo ciekawych rzeczy. Podczas wywiadu z Peterem Diamandisem, Musk ogłosił, że trzecia generacja Optimusa jest na „końcowym etapie” prac i bez cienia wątpliwości nazwał ją najbardziej zaawansowanym robotem na świecie. Co ważniejsze, konkurencja rzekomo nie jest nawet blisko poziomu, który Tesla zamierza zaprezentować już latem tego roku.

Od fabryki aut do produkcji robotów — Tesla zmienia priorytety

Najbardziej wymownym sygnałem zmian wewnątrz Tesli jest decyzja o wygaszeniu produkcji luksusowych modeli samochodów – Modelu S i Modelu X – w zakładach we Fremont w Kalifornii. Ta historyczna lokalizacja ma teraz stać się głównym centrum produkcyjnym Optimusa, z ambitnym celem osiągnięcia wydajności na poziomie miliona jednostek rocznie. Musk wierzy, że to właśnie humanoidalne roboty, a nie samochody elektryczne, będą w przyszłości głównym motorem napędowym PKB wielu krajów.

Elon Musk in new interview on @Tesla's Optimus robot:



“It’s going to be by far the most advanced robot in the world. Nothing’s even close. Tesla will start production on Optimus Version 3 this summer. Then probably reach high volume production next year. Then we’ll have Optimus… https://t.co/GfeRS3hw59 pic.twitter.com/BSaYs0T5QO — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) March 12, 2026

Podczas gdy świat obserwuje postępy w oprogramowaniu, Tesla skupia się na fizycznej manifestacji sztucznej inteligencji. Według Muska, firma prawdopodobnie jako pierwsza na świecie opracuje AGI (Sztuczną Inteligencję Ogólną) właśnie w formie humanoidalnej. Optimus Gen 3 ma być kluczem do tego przełomu. Pierwsze egzemplarze mają zjechać z linii montażowych latem 2026 roku, choć początkowo tempo produkcji będzie niewielkie. Prawdziwy „skok” masowości planowany jest na rok 2027, a w kolejce już czeka projekt Optimus 4.

Czytaj też: System FORTE uczy roboty delikatności. To krok w stronę „ludzkiego” dotyku

Interesujące wieści płyną również z Chin. Podczas targów Appliance & Electronics World Expo 2026 w Szanghaju, Tesla pokazała pierwsze zapowiedzi nowej generacji robota. Choć wystawiony model mógł różnić się od finalnej wersji produkcyjnej, firma wcześniej pochwaliła się w mediach społecznościowych (na platformie Weibo) nowymi dłońmi robota. To właśnie precyzja chwytu i zdolności manualne mają być jednym z największych atutów wersji Gen 3, pozwalając maszynie na wykonywanie zadań, które dotychczas wymagały wyłącznie ludzkich rąk.

Optimus Gen 3 nadchodzi. Elon Musk zapowiada robotyczną rewolucję

Wizja Muska zakłada, że Optimus nie będzie tylko pomocnikiem w fabrykach Tesli (gdzie już teraz pierwsze jednostki są testowane), ale powszechnie dostępnym produktem, który zrewolucjonizuje rynek pracy. „To będzie zdecydowanie najbardziej zaawansowany robot na świecie. Nic nie jest nawet blisko” – przekonuje miliarder. Jego optymizm opiera się na integracji potężnego hardware’u z systemami wizyjnymi i decyzyjnymi, które Tesla rozwijała przez lata przy okazji prac nad Autopilotem i systemem FSD (Full Self-Driving).

Czytaj też: Roboty, które „widzą” przyszłość. Rhoda AI rzuca wyzwanie schematom

Dla sceptyków te zapowiedzi mogą brzmieć jak kolejna próba odwrócenia uwagi od problemów na rynku EV, ale twarde fakty – jak chociażby przebudowa fabryki we Fremont – sugerują, że Tesla traktuje robotykę jako swoją nową tożsamość. Musk wielokrotnie powtarzał, że ludzie nie doceniają skali wpływu, jaki humanoidalne roboty będą miały na ekonomię. Jeśli Optimus faktycznie zacznie masowo zastępować ludzi w powtarzalnych, trudnych lub niebezpiecznych zadaniach, pojęcie „produktywności” nabierze zupełnie nowego znaczenia.

Czytaj też: W Monachium powstaje największa na świecie siłownia dla robotów

No cóż, obietnice są wielkie i na razie musimy poczekać i przekonać się, czy Musk faktycznie sprosta wygórowanym oczekiwaniom, które po takich zapewnieniach na pewno się pojawią.

Źródło: X, AOL