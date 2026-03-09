Istna bomba od Brytyjczyków. Nowatorski silnik zapewnia 98,2% sprawności

Podsumowanie artykułu . . .

Stal szklista w roli głównej

Firma zaprezentowała nowy napęd pod nazwą Amorphous Motor. Silnik jest przeznaczony do stosowania w przekładniach hybrydowych i może współpracować zarówno z klasycznymi hybrydami, jak i pojazdami typu plug-in czy samochodami z tzw. range extenderem. Maksymalna moc urządzenia wynosi 140 kW, a moment obrotowy sięga 360 Nm.

Czytaj też: Modernizacja wojskowego dziadka trwa. Silniki starsze niż piloci odchodzą na emeryturę

Kluczową innowacją jest zastosowanie wspomnianej stali w rdzeniu stojana silnika. Materiał ten charakteryzuje się wysoką przenikalnością magnetyczną oraz bardzo dobrą wytrzymałością, co pozwala ograniczyć straty energii powstające w trakcie pracy napędu. W nowym silniku zastosowano ultracienkie warstwy stopu o grubości około 0,025 milimetra, czyli około dziesięć razy cieńsze niż w tradycyjnych konstrukcjach silników elektrycznych.

Takie rozwiązanie pozwala znacząco zmniejszyć tzw. straty w żelazie stojana. Jest to jeden z głównych czynników ograniczających sprawność silników elektrycznych. Według producenta zastosowanie amorficznej stali redukuje te straty nawet o połowę w porównaniu z konwencjonalnymi konstrukcjami. Dzięki temu cały układ napędowy może osiągnąć rekordową sprawność sięgającą 98,2 procent.

Silnik od Horse Powertrain nadzieją dla sektora motoryzacyjnego

Choć na pierwszy rzut oka różnica może wydawać się niewielka, w praktyce nawet minimalna poprawa sprawności jest bardzo cenna dla producentów samochodów. W przypadku pojazdów hybrydowych zastosowanie nowego silnika może przełożyć się na około 1-procentową redukcję zużycia paliwa i energii w całym pojeździe. W branży motoryzacyjnej, gdzie wiele technologii zbliża się już do granic efektywności, taka poprawa uznawana jest za znaczące osiągnięcie inżynieryjne.

Nowy silnik został po raz pierwszy zaprezentowany podczas targów IAA Mobility w 2025 roku, jednak dopiero teraz firma ujawniła szczegóły techniczne konstrukcji. Rozwiązanie ma być elementem strategii rozwoju wysokosprawnych układów hybrydowych, które w najbliższych latach mogą pozostać ważnym segmentem rynku motoryzacyjnego. Sama spółka Horse Powertrain powstała w 2024 roku jako wspólne przedsięwzięcie koncernów Renault i Geely przy udziale Saudi Aramco. Firma specjalizuje się w projektowaniu układów napędowych, obejmujących zarówno silniki spalinowe, jak i rozwiązania hybrydowe oraz przekładnie dla producentów samochodów na całym świecie.

Czytaj też: Nawet nie wiedziałeś, że czekałeś na ten rower. Atherton S.170E dostał wyjątkowy silnik i cenę

Eksperci branżowi zwracają uwagę, że rozwój technologii hybrydowych nadal ma duże znaczenie, mimo rosnącej popularności samochodów elektrycznych. W wielu regionach świata to właśnie hybrydy stanowią kompromis między redukcją emisji a praktycznym zasięgiem pojazdów. Nowe konstrukcje, takie jak silnik wykorzystujący stal szklistą, mogą więc odegrać ważną rolę w dalszym zwiększaniu efektywności napędów w nadchodzących latach.

Źródło: Horse Powertrain